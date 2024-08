Sotelo dijo que trabajará para que venga el Papa a la Argentina y que buscará poner el pensamiento de Milei en el mundo

Escuchar

A través del Decreto 768/2024, la Presidencia confirmó el ingreso del legislador bonaerense Nahuel Sotelo a las filas de la Cancillería, en reemplazo de Francisco Sánchez. Asumirá como secretario de Culto y Civilización. Esta última palabra se le agregó ahora al cargo que, de acuerdo a lo planteado en el Boletín Oficial, le hará tener rango de embajador extraordinario y plenipotenciario.

En sus primeras declaraciones frente a la secretaría, Sotelo manifestó la importancia que tiene para él que el papa Francisco, máximo referente de la Iglesia católica, pueda llegar a la Argentina. Dijo que también buscará que el pensamiento del presidente Javier Milei llegue a la comunidad internacional.

De 29 años y de fuerte tinte conservador, Sotelo era hasta ahora el jefe de la bancada oficialista en la provincia de Buenos Aires. Un libertario de primera hora que tiene buena sintonía con los hermanos Milei y también con el asesor Santiago Caputo, lo que eleva la presencia del “triángulo de hierro” en las áreas de Diana Mondino, a quien desde hace meses la secretaria general, Karina Milei, le recorta poder, aunque la cordobesa se mantiene frente a la Cancillería.

“El sueño de muchos y el mío es que Francisco pise suelo argentino en el mediano o largo plazo. Y si en algo puedo ayudar a lograrlo estaré para eso” , señaló Sotelo sobre uno de los desafíos que tendrá su cartera después de una serie de viajes pospuestos por el Papa a la Argentina.

El secretario también nombró a Mondino y le agradeció tanto a la canciller como al mandatario por la confianza que le dieron por apostar a él para cumplir este rol. “El Presidente le da confianza a las nuevas generaciones para ocupar lugares importantes y eso para mí, que muchas veces he dicho que es un sueño que Javier Milei sea presidente, le agrega un extra de responsabilidad y desafío”, comentó el nuevo funcionario y dijo que su trabajo estará enfocado en “expandir” la agenda de la Presidencia.

Nahuel Sotelo y Javier Milei

“Tengo buena relación con muchos de los cultos que se practican en el país. Mi intención es fortalecer esos vínculos con el Gobierno. Tenemos un Presidente que es muy espiritual y eso ayuda a la relación que podamos construir de acá a futuro con los diferentes líderes religiosos”, comentó. Milei es muy cercano al judaísmo y estudia esa religión, a la que es afín y cuya comunidad lo premió en distintas oportunidades.

Asimismo, Sotelo dijo que buscará que los “principios e ideas” de la Casa Rosada se plasmen en documentos internacionales y dejó trascender que abogará por la “batalla cultural” que dicen encarar los libertarios.

“Milei fue claro en lo que piensa y hoy es un faro para el mundo libre. Mi tarea es dejar en claro cuáles son estas ideas en el ámbito internacional y de Derechos Humanos, causas que muchas veces fueron tergiversadas y llevadas a lugares en los que no creemos , como por ejemplo la Agenda 2030, que el Presidente ya dejó en claro que no comparte”, señaló el funcionario, que antes de entrar a la función pública escribió el libro Cartas de los 70. En la presentación de esa obra dice que para que exista un verdadero “Nunca Más” en la Argentina, la sociedad deberá pedir por conocer “la historia completa” y no una “memoria parcial”, motivo por el cual hay sectores opositores que lo tildan de negacionista.

LA NACION