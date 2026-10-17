Sturzenegger y Santilli arremetieron contra la gestión de Kicillof, con vistas a la carrera presidencial de 2027

LA PLATA.– El gobierno nacional cuestionó en tandem al gobernador Axel Kicillof. Mientras el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, criticó la gestión provincial por el aumento del costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apuntó contra el mandatario bonaerense como eventual candidato para suceder en 2027 a Javier Milei.

Sturzenegger centró sus críticas en las condiciones de la VTV, el control mecánico para revisar los automotores que está centralizado en la provincia de Buenos Aires, mientras que fue desregulado en el orden nacional.

“Liberamos la VTV para que la puedas hacerla en cualquier taller, concesionaria, o con el service, condiciones que la Ciudad de Buenos Aires ya está instrumentando. Pero la Provincia de Buenos Aires dijo que no. Acá el resultado. Nada, para recordar el año que viene cuando votes en la provincia”, dijo Sturzenegger en las redes sociales.

VTV (Verificación Técnica Vehicular) GCBA

Se refirió, así, al aumento del 1,6% en la tarifa del trámite que consta de una revisión del estado general del vehículo. El alza rige desde el jueves último. La actualización fue establecida por el Ministerio de Transporte bonaerense, a través de la resolución 361-MTRAGP-2026, publicada en el Boletín Oficial provincial.

Para los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos, la tarifa pasó de $ 97.057,65 a $ 114.105,99, con IVA incluido. La diferencia es de $ 17.048,34 por trámite. Ese valor constituye la tarifa básica del sistema y funciona como referencia para el resto de las categorías: motos, vehículos pesados, remolques y semirremolques.

Las nuevas tarifas se aplican en todas las plantas habilitadas en la provincia de Buenos Aires. La verificación es obligatoria para los vehículos registrados en este territorio y por tanto la ausencia del control vehicular, que incluye frenos, luces y neumáticos, es motivo de multas en las rutas bonaerenses.

El gobierno de Milei habilitó en junio un Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que habilita a talleres privados y concesionarias a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para ampliar la libertad de acción de los usuarios.

Pero la adhesión depende de cada provincia. Buenos Aires se mantiene con el sistema previo de revisión, que es regulado y controlado por el Estado provincial, que a su vez concesiona las plantas vehiculares.

La VTV no fue la única crítica que recibió Kicillof en las últimas horas de parte del gobierno nacional. Santilli acentuó sus cuestionamientos al gobernador, en su condición de posible candidato a presidente de la Nación en 2027.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli Fabián Marelli

En tanto, Kicillof se mostró con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; Santiago del Estero, Elías Suárez, y Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en la 2° Cumbre Federal de Logística, destinada a coordinar políticas para mejorar la infraestructura, la conectividad y la competitividad de las provincia, y llamó a construir un modelo alternativo al del presidente Milei.

La cita de los mandatarios provinciales tuvo lugar a instancias del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el Centro de Convenciones de la ciudad de Buenos Aires.

Santilli se anticipó a esa reunión y advirtió: “Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”.

Ya pasaron Kicillof, Llaryora, Suárez y Frigerio por las mesas del CFI.

En ese marco, Kicillof afirmó: “La logística cumple un papel fundamental en el desarrollo nacional; por eso no puede pensarse exclusivamente desde el Estado, ni únicamente desde el sector privado. Requiere de la articulación virtuosa y comprometida de todos los actores”.

“En este contexto tan complejo a nivel internacional, en el que todos los países buscan adaptarse a un nuevo escenario, la Argentina no puede privarse de tener un plan de infraestructura y logística”, sostuvo el gobernador.

Además, expresó: “En nuestra provincia impulsamos un plan histórico de infraestructura para potenciar la conectividad en todo el territorio, pero es indispensable construir una perspectiva nacional que garantice una Argentina más integrada y verdaderamente federal”. “Si no planificamos nuestro propio desarrollo de manera soberana, democrática y participativa, terminaremos subordinados a intereses ajenos por haber sido parte de la planificación de otros”, concluyó.