Sugestivo proyecto de la oposición para regular la presidencia de la Corte Suprema

En momentos en que se discute el recambio en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dos diputados de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo y Emiliano Yacobitti presentaron un proyecto de ley para regular que el titular del máximo tribunal sea el magistrado mas antiguo con una duración de tres años.

En caso de que se apruebe esta modificación la presidencia le correspondería a Juan Carlos Maqueda, en la Corte desde la época de Eduardo Duhalde, luego le sigue en orden de antigüedad Elena Highton y luego Ricardo Lorezentti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti son los últimos en ingresar en el gobierno de Mauricio Macri y los mas nuevos.

El abogado y exconsejero de la magistratura Alejandro Fargosi interpretó en un tuit que esta iniciativa busca favorecer a Lorenzentti. “Curiosamente un diputado radical propone una ley por la que el presidente de la Corte se designe por antigüedad. ¿Quién es el mas antiguo? el Dr. Maqueda, que por razones de salud, siempre rechaza el cargo. ¿Y el segundo mas antiguo? el Dr. Lorenzetti, preferido por los “k”…”, tuiteó.

Yacobitti y Ritondo señalaron que buscan ordenar la sucesión en la presidencia y terminar con la rosca política, Fuentes de Cambiemos dijeron a LA NACION que la intención no era favorecer a Lorezentti sino a Maqueda, que si bien no quiere entrar en una negociación con sus colegas, sí aceptaría el cargo si es que le es conferido por ley. Maqueda no hizo comentarios.

De prosperar esta iniciativa legal, los únicos que en lo inmediato no se verían beneficiados son Rosenkrantz y Rosatti, los últimos en llegar a la Corte.

Rosenkrantz es presidente de la Corte hasta el 1 de octubre. Su reemplazante debe ser elegido entre los jueces y será el que obtenga tres de los cinco votos. El Gobierno no ve con objeciones la llegada de Lorenzetti nuevamente a la presidencia. Lo mismo ocurre con un sector de Cambiemos.

Aunque Cristina Kirchner no le perdona a Lorenzetti que como juez de la Corte-según ella- haya comandado a embestida de los jueces federales para investigar al kirchnerismo por corrupción. El otro juez que se erige como candidato es Rosatti, que debe contar con el apoyo de sus colegas. Rosenkrantz no se pronunció acerca de si aspira o no a una reelección.

En la Corte siguen el derrotero de este proyecto de ley que tiene consecuencias sobre el funcionamiento del máximo tribunal y recuerdan que la propia Constitución es la que deposita en la Corte la facultad de su Gobierno interno. Advirtieron además que el proyecto de ley es riesgoso porque reforma el artículo 21 del decreto ley 1285/58 con el siguiente texto: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por cinco (5) jueces”.

Señalan que si se aprueba así, en el futuro se puede volver a reformar y cambiar con una simple reforma legislativa el numero de jueces de la Corte. Algo improbable e inconstitucional. Aunque en el interín, la estabilidad de los jueces de la Corte puede verse afectada.