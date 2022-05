Tarifas: el kirchnerismo no aplica la “fórmula Feletti” y mantiene a sus funcionarios del área energética

No habrá sonoros portazos, circulares confidenciales ni quejas adicionales. Los funcionarios que responden a Cristina Kirchner en el área energética se mantendrán en sus puestos luego del martes, cuando entre en vigor la resolución que ordena a las distribuidoras implementar el nuevo esquema tarifario de luz y gas, incrementos “pilares” del plan económico pautado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su acuerdo con el FMI y que es resistido desde hace meses por el cristinismo.

La certeza de que no habrá renuncias como la de Roberto Feletti, quien el lunes dejó la secretaría de Comercio Interior sin haber podido frenar la suba constante de la inflación, es compartida en la secretaría de Energía, que encabeza el exdiputado neuquino Darío Martínez, y en distintos despachos dentro y fuera de la Casa Rosada.

“En este contexto, la secretaría de Comercio no les servía a ellos. Pero no creo que larguen todo el paquete de energía” , reflexionó con visión pragmática una altísima fuente del albertismo, sin demasiado cariño hacia las huestes del kirchnerismo paladar negro ni hacia Feletti, quien fue elogiado por el Presidente en los días que siguieron a su dimisión.

“Ya tiraron piedras, quedó claro que no aceptan los aumentos. Están dando batallas simbólicas y está bien, pero ahí va a quedar la cosa, nosotros haremos lo que tenemos que hacer”, reforzó una espada leal al Presidente, quien resistió varios pedidos internos para echar a Martínez y su segundo, Federico Basualdo, que seguirán en sus puestos sin obstaculizar una medida a la que ya se han opuesto, y que-aseguran-no podrían impedir aunque quisieran.

“El informe de la subsecretaría (sobre tarifas) no les gustó, pidieron otro y en ese se basaron para ordenar los aumentos a las distribuidoras y las provincias. No vamos a bancar, tampoco a obstruir porque técnicamente estamos afuera”, agregó una fuente cercana a Martínez y Basualdo, apuntando de modo directo a Guzmán, quien descartó en abril un informe de Basualdo en el que interpretaba que los aumentos de luz propuestos por Economía “no contemplaban el principio de gradualidad”. El texto también sostenía que los usuarios sufrirían un “fuerte impacto en sus facturas de junio” y que la suba “atentaría contra el proceso de crecimiento económico que se viene verificando” en el país.

El propio Presidente defiende cada vez que puede el nuevo esquema, que se aplicará desde el martes. “Nosotros propusimos un ajuste de tarifas siguiendo una ley que votaron los que ahora se han opuesto, que planteaba ajustarlas por un coeficiente de variación salarial, que es lo que hemos hecho”, dijo Fernández hace dos semanas, en su entrevista al diario El País de España.

Mientras dejan trascender que seguirán en sus puestos-Martínez estuvo esta semana junto al Presidente y a Guzmán en el anuncio de facilidades para adquirir divisas hacia empresarios petroleros-el secretario de Energía y su subsecretario (al que Guzmán quiso echar y no pudo por la resistencia de Cristina) delegan en dos funcionarios camporistas la firma de los expedientes que viabilizarán las subas de tarifas: Soledad Manín, titular del ENRE, y Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Nada quisieron agregar a este diario cerca de la vicepresidenta, quien en las últimas horas recordó en las redes sociales la asunción como presidente de su fallecido marido Néstor Kirchner en mayo de 2003, e hizo alusión los “momentos tan difíciles para nuestro pueblo” en su saludo por el 25 de mayo.

“Se le da demasiado volumen a una discusión que no debería tenerlo, porque lleva meses”, contestaron cerca de Martínez y Basualdo en un intento por cerrar el entredicho con Guzmán. “La relación natural es la que se da entre secretario y subsecretario”, reiteran fuentes cercanas a Basualdo para relativizar el nulo contacto con el ministro de Economía, quien quiso sacarlo de su lugar cuando junto a Bernal y hace poco más de un año trabó un aumento de tarifas consensuado previamente con el Presidente.

Más allá de la “paz fría” que se da de hecho entre Fernández, Guzmán y el cristinismo en el área energética, desde la Casa Rosada no avizoran tiempos de reconciliación. “La relación ya se rompió y no tiene arreglo”, afirman dos fuentes muy cercanas al Presidente, que agregan que “los caracteres difíciles” de Fernández y la ex presidenta tornan en imposible cualquier acuerdo o tregua.

El presidente Alberto Fernández, con Pablo Moyano, Martín Guzmán, Sergio Massa, Héctor Daer y Carlos Acuña, antes del anuncio de la suba del piso de Ganancias

“No veo a nadie presionando a Alberto para que hable con ella. Y muchos de los que presionaban para romper ahora coinciden con la estrategia de Alberto” , aseguraron desde el albertismo, aunque son muchas las voces que sostienen que tanto Sergio Massa como algunos albertistas del gabinete y algunos enviados de Cristina Kirchner insisten en la necesidad de un “pacto de convivencia” para llegar con chances de triunfo a las elecciones presidenciales del año próximo.