Tensión en Moreno: el cierre de campaña de Milei toma forma con un blindaje policial en torno al predio del acto

El acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones bonaerenses del próximo domingo tomaba forma esta tarde en un predio del club Villa Ángela de la localidad de Trujuy, en el corazón de Moreno, al oeste del Gran Buenos Aires. Mientras se realizaban los preparativos para la llegada del presidente Javier Milei, en las inmediaciones las fuerzas de seguridad federales y provinciales montaron un operativo que prácticamente blindó la zona.

Según pudo constatar LA NACION en el lugar, que está vallado y anillado por los efectivos policiales, ingresaron al predio en el que se realizará el acto oficialista unos 50 jóvenes encapuchados, que obtuvieron el permiso para entrar. Mientras tanto, otro grupo integrado por mujeres profería insultos a los libertarios, desde la vereda de enfrente al acceso principal.

Dentro del predio, que en rigor es una canchita de fútbol de tierra y césped, había personal de la Casa Militar, la encargada de cuidar la seguridad presidencial, mientras que en el exterior se desplegaban efectivos de la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería. Y por el lado de las fuerzas provinciales, el gobierno de Axel Kicillof quintuplicó la presencia requerida por la Casa Rosada.

La previa del acto, con más presencia de fuerzas de seguridad que de militantes o vecinos Nicolás Suárez - LA NACION

El megaoperativo de seguridad montado en la antesala del acto de Milei para cerrar la campaña de LLA no registra antecedentes en la localidad de Trujuy, una zona de Moreno que no se destaca por sus niveles de seguridad pública. A tal punto, que el propio ministerio de Seguridad bonaerense, encargado de esa tarea por su jurisdicción, recomendó a los armadores del acto que cambiaran la locación.

Un grupo de personas que se acercó hasta el ingreso de la calle Magallanes y la Avenida del Libertador para repudiar el desembarco oficialista. “Milei no debería ni pisar este barrio, acá la estamos pasando muy mal. Es una provocación lo que está haciendo”, se quejó María de los Ángeles, de 25 años, que estaba acompañada por amigos y familiares. “Yo lo voté a Milei, pero estoy arrepentida”, manifestó. Y agregó: “Nunca vi tanta Policía en el barrio, estaría bueno que algún día sea para nosotros”.

En ese contexto, los funcionarios del gobierno libertario comenzaban a llegar al club Villa Ángela, entre ellos la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsable de una parte clave del operativo policial.

Patricia Bullrich, fuertemente custodiada en Moreno Nicolás Suárez - LA NACION

En un marco de alta tensión, parte de los dirigentes y militantes libertarios que arribaron por esa entrada fueron recibidos con insultos y gritos como “chorros” y “coimeros”. A metros, del lado del perímetro reservado para los invitados y custodiados por efectivos de la Gendarmería, sobresalió una pancarta gigante dedicada a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, con la frase “Bienvenida a Moreno, Jefe”.

“Esa bandera se la van a sacar en cualquier momento. Acá se va a armar quilombo”, agitó otro joven descontento con la llegada de los Milei y el despliegue del operativo. “Todos los militantes que están acá son pagos”, acusó, en referencia a versiones sobre el paso de $20.000 por asistente. A metros de una garita de colectivo también se pudo percibir la presencia de grupos organizados con capuchas y sin identificación partidaria, a los cuales algunos señalaron como posibles patotas opositoras.

Por la falta de empleo y el mal estado de las prestaciones públicas de la zona, como los hospitales, la situación es crítica. “Estoy desempleada, al igual que mi marido. Soy ama de casa y no hay trabajo”, contó María de los Ángeles. Remarcó que en su caso le sacaron la Asignación Universal por Hijo (AUH). “De una día para otro me dejaron sin las asignaciones de mis dos hijos. Fui a hacer el reclamo a Anses, me dijeron que figuraba que tenía cinco hijos y por eso me sacaron todo. Eran 300 mil pesos”, resumió.

Los manifestantes opositores Nicolás Suárez - LA NACION

Noticia en desarrollo