Tigre: Unión por la Patria impugnó la lista de Julio Zamora y solo le da la boleta a Malena Galmarini para que pelee la intendencia

Unión por la Patria decidió no habilitar internas en Tigre y aceptar únicamente la candidatura de la titular de Aysa, Malena Galmarini, para que pueda disputar la intendencia con la boleta del oficialismo. Según pudo saber LA NACION, anoche a última hora, la junta electoral partidaria redactó la resolución que excluye a la nómina presentada por el intendente actual, Julio Zamora, que hizo duras acusaciones públicas por amenazas e impugnará el escrito. Si este escenario se confirma, el jefe comunal podría presentarse con un sello vecinal y una boleta corta.

Pese a las formalidades partidarias, se trata de una decisión política de peso, que escala hasta la cúpula del oficialismo. Tigre es la cuna política de Sergio Massa y Galmarini -que asegura que ella ya se bajó dos veces, en 2015 y 2019- quiere recuperar el histórico bastión del Frente Renovador con lista que tendrá a su marido en la otra punta de la boleta.

La guerra campal entre el massismo y el zamorismo se enturbió en las últimas horas, con denuncias cruzadas por amenazas, renuncias en el gabinete local y una guerra de afiches en el territorio. Hoy, en declaraciones radiales, Zamora denunció: “Mi vínculo con Massa se rompió en las últimas 48 a 72 horas. Hubo amenazas de Massa a un sector de mi gabinete. Le pedí al Presidente protección porque estoy muy preocupado por mi integridad física y la de mi familia”

Zamora, que llegó a la intendencia de la mano de Massa en 2008, se emancipó de su jefe político hace varios años pero pretende ir por su re-reelección dentro de alianza oficialista. En la primera versión de la resolución partidaria redactada ayer -y que todavía debe oficializarse hoy- Unión por la Patria determinó las adhesiones de las listas de los candidatos a intendentes de los 135 municipios bonaerenses a la boleta de Axel Kicillof y Sergio Massa.

Tras conocer la entronización de Massa como candidato presidencial, el intendente actual, Zamora, se presentó a su reelección con tres listas distintas: una con el sello oficialista y dos con partidos vecinales. La ley electoral prohíbe las nóminas “espejo”. Si no le otorgan la adhesión a UP, el intendente pude activar un “plan B” y jugar con boleta corta, por fuera de la alianza oficialista.

La resolución 12º de la junta Unión por la Patria advierte: “Por propios dichos del precandidato de público y notorio conocimiento, se encuentran registradas como precandidato a intendente ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, además de la presentación ante esta junta, y ante las agrupaciones municipales “Tigre Comunidad de Vida” y “Acción Comunal de Tigre”.

Según pudo saber LA NACION, Zamora tiene previsto responder a la resolución emitida por UP con el argumento de que es “impropia”. “Unión por la Patria es el frente que me tiene que aceptarme en la lista. Me están haciendo pedidos que son imposibles de cumplir. Me están pidiendo que decline candidaturas mías en otros partidos”, dijo el jefe comunal. “Si no me lo aceptan yo tengo mi decisión a tomar”, agregó. El intendente podría presentarse a las elecciones con un sello vecinal y así partir el voto peronista en el distrito, algo que podría beneficiar a Juntos por el Cambio.

En algunos distritos, como La Matanza, San Martín, Moreno y Tres de Febrero, habría PASO locales y se oficializarían dos listas. Pero en el caso de Tigre, solo sería aceptada la variante de Galmarini.

En las últimas 72 horas renunciaron cuatro funcionarios de peso de Tigre: Aníbal Mastroianni (secretario de Hacienda), Pedro Rodisz (subsecretario de Protección Ciudadana), Alberto Vegnaduzzi (subsecretario de Redes Urbanas) y Mario Zamora, secretario de Gobierno y hermano del intendente. “Tienen miedo, los amenazaron”, denunció el jefe comunal en los medios de comunicación. Cerca de Galmarini replicaron: “¿Al hermano también lo hicimos renunciar? Todos los renunciados responden al intendente”.

El Frente Renovador y Zamora tienen una disputa de larga data en Tigre. Cuando en 2013 Massa le ganó al kirchnerismo en las elecciones legislativas, renunció al municipio de la zona norte para asumir su banca en Diputados. Zamora, que había sido electo como primer concejal de Tigre y era el presidente del concejo deliberante, tomó el control del distrito. Reelecto en 2015 y 2019, fue ganando autonomía, en un tironeo constante con el massismo que llegó al cierre de listas actual, con un escenario de mucha aspereza y denuncias cruzadas.