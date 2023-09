escuchar

El gobernador electo de Chaco, Leandro Zdero, confirmó que el próximo martes se realizará la primera reunión de trabajo entre sus equipos técnicos y los del gobierno en ejercicio, en el marco de una transición que ya arrancó y que espera sea ordenada, pese a las advertencias que Zdero recibió del dirigente piquetero y amigo de Emerenciano Sena, Ramón “Tito” López.

A menos de 48 horas de conocerse el resultado de las elecciones, López afirmó en declaraciones radiales que Zdero no debe esperar al 10 de diciembre para dialogar con los movimientos sociales. “Le guste o no, tiene que hablar con nosotros” antes del 10 de diciembre, porque después “será muy tarde” , dijo.

Afirmó asimismo que están definiendo si le dan “10, 30 o 60 días de plazo” para que se reúna con ellos. “El 10 de diciembre ya será tarde, tiene 30 días para hablar con nosotros para ver cómo pasamos Navidad”, dijo al programa Alerta Urbana.

Fue el segundo paso de un acelerado proceso de presión que empezó en la noche del lunes, con una manifestación reducida que tuvo lugar frente a Casa de Gobierno. Ese lunes por la noche, un grupo de personas pidió que “no asuma el gobernador que ganó” porque, según ellos, “se van a acabar las becas”.

Ambos episodios, pero sobre todo las declaraciones de López fueron vistas como un acto explícito de amenaza. “Yo no lo amenacé. Si Leandro Zdero dice que no va a haber nada para nadie, entonces tiene que decir que no va a haber nada para nadie, que no va pagar la pauta publicitaria ni a los proveedores del Estado”, le dijo López a Diario Chaco.

“Nosotros somos un sector de la sociedad. Le guste o no, tiene que hablar con nosotros”, agregó. “Si él dice que no estamos, vamos a pelear para estar”, pues “no tenemos ninguna expectativa; sabemos que no viene a gobernar para nosotros”, dijo, para luego advertir: “Sabemos que va a haber conflicto” .

Un día después y a través de un comunicado, dirigentes de Juntos por el Cambio manifestaron un “enérgico repudio a las expresiones de López, por considerarlas agraviantes, cargadas de odio y con una clara intención desestabilizadora. Se viene una nueva etapa en el Chaco, basada en el diálogo, buscando consensos con respeto, haciendo prevalecer el orden y la ley”.

La cosa no quedó allí. El jueves por la mañana, los diputados del bloque radical fueron hasta la Fiscalía Penal y presentaron una denuncia contra “Tito” López por delitos de intimidación pública e incitación a la violencia colectiva. “No vamos a permitir el avasallamiento a nuestro sistema democrático de gobierno ni a la sociedad. Personajes como López deberán comenzar a respetar los canales de diálogo como cualquier ciudadano de nuestra provincia”, expresaron.

“No vamos a tolerar la extorsión”

Consultado por LA NACION, el propio Zdero dijo que no le tomó por sorpresa: “No me sorprende ni me extrañan las declaraciones del dirigente porque entiendo que muchos en este tiempo estaban acostumbrados a manejarse con violencia y falta de respeto absoluta, y yo eso no lo voy a permitir, primero porque nuestro mensaje ha sido muy claro: gobernar en base al respeto como uno de los valores fundantes para restablecer la paz social en la provincia ”.

Además, afirmó: “De ninguna manera vamos a comprometer acciones que podrían llegar a debilitar al gobierno que va a ejercer hasta el 10 de diciembre”, pero “las cosas y las reglas van a cambiar en la provincia del Chaco”. Y enfatizó: “Nosotros no vamos a tolerar la extorsión”, porque “creemos que estas cosas no se pueden naturalizar. Ya fueron demasiados años que los chaqueños naturalizaron no solamente los cortes de calles, la violencia, este tipo de actitudes, pero la gente dijo ‘no’”.

“Las amenazas están tipificadas en el Código Penal, por lo cual creo que hay que avanzar fuertemente en denunciarlas y todos tenemos que saber que somos ciudadanos que tenemos los mismos derechos de circular, de reclamar, pero también el Estado tiene que hacerse cargo de resolver los problemas sin intermediarios , y para eso hay gente que fue electa en las intendencias y en el gobierno. Fuimos electos por los chaqueños y actuaremos en consecuencia, como en cualquier país del mundo, como cualquier otra provincia, el Chaco no puede ser la excepción”.

“Vemos algunos sectores que se pronuncian y generan temor, miedo, y creo que la campaña ya pasó. La campaña del miedo ya terminó y no funcionó, porque la gente eligió otro modelo”, subrayó.

La transición

El encuentro previsto para este martes, de varios pretendidos dado el volumen y la importancia de los temas a supervisar, será coordinado por la vicegobernadora electa, Silvana Schneider, quien será recibida por su par en funciones, Analía Rach Quiroga, designada por el gobernador Jorge Capitanich para liderar a los funcionarios que deben dar los informes.

“Lo que pretendemos es que haya una transición ordenada. Por lo menos queremos tener información acerca del plan de obras públicas, sus avances, porque después de la reunión que mantuve con Capitanich, el martes, surgió una situación bastante compleja: estamos advirtiendo la paralización de algunas obras”, dijo a LA NACION Zdero.

De hecho, dada su condición de diputado, recordó que él mismo y su bloque habían presentado más de 250 pedidos de informes que nunca prosperaron en la Legislatura, por la mayoría parlamentaria del oficialismo. “Pretendemos que en esta instancia, donde ya el pueblo del Chaco se pronunció, se pueda establecer un mecanismo de trabajo e información, que es lo que no tenemos”, añadió.

Zdero atendió a LA NACION el viernes por la tarde, en un espacio de su agenda que no da respiro. Su lista de compromisos creció exponencialmente desde el domingo pasado a la noche, cuando Capitanich reconoció la derrota que marcó el final para 16 años de gobiernos peronistas, y el regreso del radicalismo al poder provincial, como socio mayoritario de la alianza Juntos por el Cambio.

El mismo lunes, Zdero presidió una conferencia de prensa en la que pidió la transición, aunque advirtió: “No vamos a movernos un milímetro de lo que queremos. Hay cuestiones en las que no vamos a ceder, como las auditorías a empresas públicas, que consideramos cajas oscuras de la política”.

El dirigente radical de 52 años hizo hincapié en la transparencia, que será, dice, uno de los ejes de su gestión. “El compromiso es con todos los chaqueños” e “iremos a fondo en todo lo que sea necesario para la transparencia”, remarcó.

También habló de una nueva Ley de Ministerios, “porque al Estado hay que achicarlo en una provincia donde tenemos un millón de habitantes y resulta que tenemos el triple de cargos que Mendoza, que tiene 2 millones de habitantes”, manifestó.

Ya en contacto con este diario, amplió el concepto: habló de un nuevo perfil ministerial “ajustado a criterios de gestión”, pues pretende “un gobierno óptimo, efectivo, eficiente y rápido, que pueda facilitarle la vida a los chaqueños” y que “resuelva los problemas optimizando los recursos que tenemos, ya sean económicos como humanos, ya que el Estado y los trabajadores deben convertirse en servidores públicos de todos los chaqueños”.

“Así es que presentaremos una Ley de Ministerios como lo han hecho todos los gobiernos y en noviembre presentaremos al futuro gabinete, antes no”, remarcó.

El martes ocurrió la primera reunión entre los gobernadores saliente y entrante. Capitanich recibió a Zdero en Casa de Gobierno con el objetivo de planificar la transición. “Se inicia una transición ordenada, como corresponde. Nosotros vamos a poner todo nuestro equipo de funcionarios para eso y no tomaremos ninguna decisión que comprometa las arcas del Estado provincial, en virtud de lo cual esto será parte de la calidad institucional que fuimos capaces de construir en esta etapa”, dijo entonces Capitanich, tras lo cual decidió pedir licencia al menos una semana.

Oficialmente, el Gobierno anunció que tras la reunión con Zdero, Capitanich “solicitó una breve licencia como lo hace históricamente luego de cada elección”, y que “retornará a su cargo la semana que viene”. Rach Quiroga, por tanto, quedó al frente del Ejecutivo provincial.

Victoria ratificada

El jueves, y después de una jornada en la que circularon mensajes que ponían en duda el resultado de la elección en función de un conteo mal efectuado, el Tribunal Electoral de la Provincia anunció que dio por finalizado el escrutinio definitivo y ratificó la victoria de Zdero en primera vuelta, echando por tierra el planteo surgido desde ciertas usinas políticas cercanas al gobierno de Capitanich que se resistían a dar por finalizado el pleito y a aceptar el resultado, cosa que hizo en tiempo y forma el propio gobernador.

Juntos por el Cambio consiguió el 46,20% de los votos y se impuso al Frente Chaqueño que logró un 41,75%. Lejos, y después del voto en blanco que quedó la fuerza del actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, con un 5%. No logró ni siquiera colar un diputado, porque las coaliciones mayoritarias se repartieron en paridad las 16 bancas en juego.