Tras el escándalo, la vicegobernadora de Neuquén se negó a renunciar pero la expulsaron de su espacio político

Después de los allanamientos por una causa de corrupción que sacudió a la Legislatura de Neuquén, la vicegobernadora Gloria Ruiz aseguró que no estaba dispuesta a renunciar a su cargo y apuntó contra su compañero de fórmula, el gobernador Rolando Figueroa, por el “atropello constitucional” del que se presentó como una víctima. Mientras tanto, los referentes del Frente Neuquinizate, que los llevó al poder en las últimas elecciones provinciales, anunciaron la expulsión Ruiz de ese espacio político.

El último viernes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén dio a conocer una investigación en curso por una presunta defraudación al Estado a través del desvío de cerca de 30 millones de pesos por parte de Pablo Ruiz, quien fue designado por su hermana la vicegobernadora, como coordinador de Casa de las Leyes, un complejo cultural de la Legislatura.

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) presentó una denuncia a la Fiscalía de Delitos Económicos por movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de Pablo Ruiz, que recibió más de 29 millones de pesos entre enero y agosto de este año. Eran ingresos independientes a sus haberes, que fueron retirados de manera paulatina en efectivo o que engrosaron plazos fijos que tenía en su cuenta bancaria personal .

Aunque los hermanos Ruiz no hicieron declaraciones durante el fin de semana, sí se dieron pronunciamientos de distintos partidos políticos, que expresaron la “tolerancia cero” a los hechos de corrupción. Además de la Unión Cívica Radical de Neuquén, se pronunciaron los intendentes de distintas ciudades neuquinas y los diputados del Frente Neuquinizate, una alianza que llevó a la fórmula de Rolando Figueroa y Gloria Ruiz al poder, en un histórico triunfo contra la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino.

El gobernador neuquino, Rolando Figueroa Rodrigo Néspolo - LA NACION

Pablo Ruiz se presentó ayer en la Ciudad Judicial de Neuquén junto a su abogado para conocer los detalles de la causa en la que está investigado. Su defensor, Federico Diorio, aseguró que “los plazos fijos existen”, pero aclaró que fueron constituidos antes de que Ruiz asumiera su cargo en el centro cultural. Agregó que recibió las transferencias para gastos de programas y viáticos de Casa de las Leyes, y que todos esos movimientos habían sido rendidos con las facturas correspondientes .

Sin embargo, apenas unas horas después, la vicegobernadora anunció a través de los canales oficiales de la Legislatura de Neuquén la decisión de despedir a su hermano Pablo Ruiz del cargo de coordinador de Casa de las Leyes . Más tarde, emitió un comunicado de prensa que publicó también en sus perfiles oficiales en redes sociales.

En la carta, aseguró que no iba a ceder a la presión política y mediática, y acusó al gobernador -su compañero de fórmula- de generar las presiones para alejarla de su cargo . Según indicó en el comunicado, la presidenta de la Legislatura pidió una reunión con Figueroa tras una sorpresiva maniobra inconsulta cuando se trataba el presupuesto del Poder Legislativo para 2025.

Comunicado de Prensa

Gloria Argentina Ruiz pic.twitter.com/6gKlDnANxS — Gloria Argentina Ruiz (@GloriaARuizok) November 25, 2024

Por eso, solicitó una reunión urgente con el mandatario provincial, quien le preguntó durante el encuentro cuáles eran las intenciones políticas de Ruiz, ya que él necesitaba planificar a futuro. “Le contesté que era prematuro dar una respuesta porque estaba concentrada en la gestión y eso lo podíamos evaluar más adelante” , relató la vicegobernadora.

Señaló que en la reunión, Figueroa le dijo que estaba decidido a ser gobernador ocho años y que se lo quería informar. “ A partir de esta reunión comenzaron diferentes medios periodísticos a perseguirme políticamente hasta llegar a esta instancia, donde se me presiona para que renuncie ”, agregó en el comunicado. La vicegobernadora aseguró que no estaba dispuesta a renunciar y que pretendía ejercer su derecho de defensa contra ataques a los que consideró como “atropellos institucionales”.

Invocó también la fecha, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, para expresar la defensa de los derechos de todas las mujeres neuquinas y los propios. Tras la publicación de Ruiz, los referentes del Frente Neuquinizate, que agrupa un amplio abanico de ideologías políticas, como un sector disidente del MPN, la UCR, parte del PJ y otros partidos, ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaron la expulsión de la titular del Poder Legislativo de este espacio político.

“No vinimos a hacer lo mismo que se hizo siempre, vinimos a cambiar la historia de Neuquén. Quien no comprenda, no puede formar parte del frente que se ha constituido con la firme convicción de erradicar los vicios de la vista política”, señalaron en el comunicado. Y agregaron: “En la provincia de Neuquén no hay privilegios para nadie” .

Los integrantes del Frente Neuquinizate

“La ciudadanía está esperando transparencia. Que seamos muy responsables a la hora de manejar los recursos públicos”, señalaron desde el oficialismo. Por otra parte, los diputados provinciales de diferentes bloques también presentaron un proyecto de resolución en la propia Legislatura de Neuquén para abrir un procedimiento que evalúe la inhabilidad moral de Gloria Ruiz para ejercer su cargo.

El proyecto pretende separar preventivamente a Ruiz de su cargo , y dar de baja todos los contratos irregulares que motivaron la investigación, ya que se conoció que la vicegobernadora nombró al menos a 10 familiares en la Legislatura, incluido su hermano, acusado de supuesta defraudación al Estado. La iniciativa busca crear una comisión investigadora para analizar la situación judicial de Ruiz y garantizar su derecho a la defensa.

Por otro lado, se presentó un segundo proyecto para convocar a una sesión extraordinaria, con el objetivo de tratar este tema el próximo miércoles. Hasta ahora, el gobernador Rolando Figueroa no realizó declaraciones al respecto, aunque se difundió un discurso reciente en la sede central del BPN en el que instaba a los empleados del banco provincial a dar aviso ante cualquier sospecha de manejo irregular de los fondos públicos. “ No vamos a cubrir a nadie, todo lo contrario” , había expresado entonces.

Sofía Sandoval Por

Temas Neuquén