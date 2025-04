Se conocieron detalles sobre la muerte de Matías Vergara en Villa la Angostura

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— Luego de que se confirmara la muerte de Matías Ezequiel Vergara, el hombre de 28 años que había sido visto por última vez el pasado 21 de marzo en Villa La Angostura, el bombero que encontró el cuerpo en las montañas publicó una carta en la que cuenta la difícil experiencia, especialmente porque ambos jóvenes eran amigos.

“A Ezequiel lo conocí por la vida, por esas vueltas que da el pueblo. Tenía una conexión con la montaña que lo marcaba, que lo definía. Cuando desapareció, no lo dudé. Sabía que tenía que salir a buscarlo”, expresó Ismael Ayala, que fue reconocido hoy por los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, institución a la que pertenece.

Ayala subió este domingo al cerro Falso Belvedere junto a su hermano Daniel y con Pablo, tío de Matías. A finales del mes pasado, Pablo fue hasta la cabaña que alquilaba su sobrino y encontró un mensaje frente a la puerta: “Estoy cansado de lastimar gente. No es lo que quiero. No se justifica. Siento que estoy enfermo. Mando luz y amor para quienes amo”. Tal como contó Ayala, aquel mensaje lo dejó muy afectado.

Matías Ezequiel Vergara era oriundo de Neuquén

“Le pedí a Pablo que me mostrara fotos y videos, y así fui identificando los lugares que Ezequiel solía visitar. Con cada imagen que me mostraba, trazaba una ruta mental, como un mapa de afecto. Subimos y, en un punto, Pablo no pudo seguir. Lo dejé con Daniel y yo seguí solo. Caminé dos filos más y pasé un risco: ahí encontré la mochila. Desde ese punto, supe que estaba cerca”, narró el joven, que es bombero desde los 19 años.

Ayala agregó que, algo más arriba, vio huellas. Las siguió durante unos 200 metros y allí encontró la campera de Vergara: “Eso me indicó que estaba en el camino correcto. El terreno se volvía cada vez más riesgoso, escarpado. Pero con precaución, trepé. Cada paso era una mezcla de tensión y esperanza. Arriba decidí bajar por la otra ladera. Ya me había tocado hacer rescates en situaciones similares. Usé la campera como referencia y empecé el descenso, agarrándome de las piedras, sin poder mirar abajo. Y ahí estaba. A menos de un metro. El cuerpo de Ezequiel”.

Un cañadón de difícil acceso

Según explicó, Matías sufrió una caída de unos 300 metros. Su cuerpo fue hallado en un cañadón de difícil acceso y la autopsia confirmó que “falleció como consecuencia de politraumatismos graves”. Tras el hallazgo, el bombero permaneció un momento en silencio y luego se enfocó en volver. “Escalé otra vez el paredón, fui corriendo hasta donde estaba la mochila y avisé a la Policía. Ahí empezó el operativo para rescatarlo”, afirmó Ayala, quien dijo no ser un héroe.

Añadió: “No buscaba reconocimiento. Solo quería ayudar a su familia. Darles la posibilidad de despedirse, de cerrar una etapa. Esa fue mi manera de honrar la amistad y de cumplir con mi vocación. Hoy me queda la tranquilidad de haber hecho lo que sentía correcto. Y el dolor inevitable de haber perdido a un amigo”.

En sus redes sociales, los padres y las dos hermanas de Vergara también expresaron su dolor. “Mi hermano de espíritu libre y salvaje, de corazón enorme, de alma en llamas hambrienta de experiencias nuevas. Mi hermano de ojos grandes y pestañas largas, de sonrisa encantadora, de abrazos bruscos llenos de amor. Deseo que tu alma y corazón hayan encontrado la paz que buscaban. Gracias por tu vida en la mía, mi amor hermoso. Sos mi luz eterna. Abrazanos y ayudanos a atravesar tanto dolor por tu partida, por favor. Nos vemos del otro lado de la luz cuando esta loca vida decida que es momento de volver a encontrarnos”, escribió su hermana Nadia.

La madre de Matías, Patricia Ribera, confirmó ayer el fallecimiento del joven oriundo de Neuquén capital: “Siempre en mí, hijo amado. Te amaré hasta mi último suspiro. Mi niño se fue. No voy a volver a verlo, abrazarlo y besarlo. Dios, tenelo en tu gloria y amor, te amo”.

Luego de que Ayala encontrara el cuerpo de Matías y avisara a las autoridades, se contrató un servicio de rescate aéreo de San Martín de los Andes. La autopsia fue realizada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial en la ciudad de Neuquén y luego los restos fueron entregados a la familia.

