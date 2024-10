Tras la fase de resistencia con el veto, el Gobierno debe buscar una mayoría para el Presupuesto y apunta a los gobernadores

Escuchar

Hay un cambio de página obligado para el Gobierno luego de haber salvado, con mucho esfuerzo, el veto a la ley de Financiamiento Universitario. La gestión de Javier Milei tiene que pasar de la fase de la resistencia con el “tercio salvador” en Diputados a una etapa de construcción de mayorías para lograr la sanción del Presupuesto 2025. Una modalidad parecida a la que había tenido con la Ley Bases solo que, en el camino, la Casa Rosada, acumuló costos políticos y desgaste con sus socios.

En la Casa Rosada hoy se mostraban confiados de poder sancionar el Presupuesto. Creían que, en este caso, contarán con el favor de los gobernadores, que deben garantizar sus partidas para el año próximo, que es electoral. “Ahora hay que construir una mayoría, sí”, dijo hoy en el Patio de las Palmeras un funcionario con injerencia política. “Ahí los gobernadores son los que tienen que tener interés. Creemos que el bloque de (Miguel) Pichetto, donde abrevan (Martín) Llaryora, (Ignacio) Torres y (Rogelio) Frigerio, tiene que apoyar”, agregó en alusión a los gobernadores de Córdoba, Chubut y Entre Ríos, respectivamente.

El bloque Encuentro Federal ayer votó en contra del veto de Milei, y Pichetto, su titular, tuvo palabras durísimas hacia el Gobierno. “Piensan que ganan, pero pierden”, les dijo. En la Casa Rosada hoy defendían el segundo veto de Milei, pese a que la construcción del “tercio de la resistencia” fue mucho más tediosa y expuso la necesidad de hacer un acuerdo con Pro. Si bien en Balcarce 50 creen que una buena parte de los diputados amarillos hubiera acompañado al Gobierno igual, el encuentro a solas entre Mauricio Macri y Santiago Caputo ayudó a ecualizar la alianza luego de varios meses de chispazos. Allí se pactó incluir al titular de la bancada de Pro, Cristian Ritondo en una mesa de decisiones políticas de fondo, entre otros puntos, como una mejor convivencia en la Legislatura porteña y la gestión del área energética.

“Milei no tiene problema de pagar costos políticos si cree que va en la dirección correcta”, decía un colaborador de la sede de gobierno. Un legislador de trato directo con la Casa Rosada defendió: “La retórica era lo que importaba acá. Buscaron acorralar al Gobierno con estos últimos proyectos de ley [por jubilaciones y financiamiento universitario]. Las universidades no aceptaron nuestros ofrecimientos, no podíamos ceder a la extorsión”.

Lo cierto es que, a diferencia de lo que ocurrió con el veto a la ley de jubilaciones, esta vez no hubo un comunicado oficial reconociendo a los “diputados héroes” y mucho menos se analizó convocar a un asado en Olivos, una imagen que, con la ley de jubilaciones, generó repudio y que emparentó a Milei con la “casta”. “Se entendió que lo del asado no estuvo bien”, admitió un colaborador oficial. Aquella había sido una idea espontánea del Presidente cuando estaba eufórico por haber neutralizado la ley previsional.

Esta vez, el día después del salvataje del veto universitario, Milei apeló a otro relato y se abrazó a Fran Fijap, el tuitero y streamer libertario que fue golpeado por manifestantes en las inmediaciones del Congreso. El Presidente no solo recibió a Fijap sino que también se dirigió a la casa de empanadas donde el influencer se refugió durante la agresión. Dicen que fue su idea durante la reunión de gabinete.

La Casa Rosada quiso, con esa puesta en escena, exhibir que Milei puede caminar por la calle. Por eso, enseguida las cuentas oficiales -y Milei mismo- replicaron decenas de tuits elogiando al jefe de Estado. “El Presidente más genuinamente querido de la historia”, “Un tipazo, el mejor presidente del mundo”, “Que tipazo que votamos para Presidente”, fueron los mensajes que se repitieron en las cuentas libertarias.

La negociación del presupuesto

La agenda del Gobierno pasará ahora por la aprobación del Presupuesto. Allí los esfuerzos se concentrarán en la negociación con los bloques aliados y con los gobernadores.

Hoy, después de haberle ofrendado a Milei la sorpresiva ausencia de la diputada por Catamarca Fernanda Ávila (UP) en el recinto del miércoles, el gobernador de esa provincia, Raúl Jalil, visitó la Casa Rosada. El mandatario peronista fue recibido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y por el viceministro de Interior, Lisandro Catalán justo cuando era defenestrado por Cristina Kirchner en X.

Como otros gobernadores aliados del norte, Jalil habría subrayado durante la reunión que se jugó el pellejo con la ausencia de Ávila y que pretende que su provincia sea atendida en el Presupuesto 2025.

“A nosotros muchos ya nos dicen que esto sale. Y si no nos votan el presupuesto, tendremos discrecionalidad, no pasa nada”, lanzó uno de los colaboradores de Milei a LA NACION.

El Gobierno se enfrenta a las tratativas de la “ley de leyes” con dos herramientas. Por un lado, se mostrará flexible para que los diputados y senadores reasignen partidas, siempre y cuando se respete el déficit cero. “Que ellos definan cómo reasignan los fondos siempre y cuando la cuenta final dé lo mismo” , resumió un importante colaborador oficial.

Un alto funcionario agregó: “Que reasignen partidas mientras respeten el déficit cero y mientras haya coherencia con la línea del Gobierno”. “Innovación Federal, la UCR y el bloque de Pichetto deberían acompañar el presupuesto nacional. Unión por la Patria y la izquierda siempre van a votar todo en contra”, agregó.

La Casa Rosada designó a dos interlocutores en el Congreso para la primera etapa de negociaciones: el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche, ambos titulares de la Comisión de Presupuesto en sus cámaras. En el Senado hubo algún cortocircuito la semana pasada, cuando en una reunión por este tema con jefes de bloque se presentó como enlace el presidente provisional Bartolomé Abdala, que tiene buena sintonía con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Un funcionario de la Casa Rosada aclaró: “Cuando Milei presentó el Presupuesto en el Congreso, a sus espaldas estaban Espert y Atauche por algo. Abdala y Atauche van a trabajar juntos en esto”.

En Balcarce 50 aseguran que involucrarán a todas las figuras políticas para zurcir los acuerdos, desde Francos y Catalán, hasta Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. Santiago Caputo, en cambio, quedaría más corrido, de la cuestión del Presupuesto. Espert y Atauche, en tanto, trabajarán en espejo para intentar que la ley salga lo más acordada posible desde la media sanción. “Todavía estamos en la etapa de estudio, recibiendo los pedidos en la comisión de Presupuesto. Después, seguramente, habrá otras cosas para negociar”, reconoció uno de los negociadores.