Tras la renuncia de Espert, Javier Milei presenta su nuevo libro y busca reflotar la campaña electoral de LLA

El presidente Javier Milei intentará esta tarde salir del mal trance que le provocó la renuncia de José Luis Espert a la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, con un acto en el estadio porteño Movistar Arena para presentar su nuevo libro y dinamizar la campaña de La Libertad Avanza (LLA), que estuvo paralizada por las acusaciones al economista liberal por su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

Milei presentará, desde las 18, su nuevo libro La construcción del milagro. Con el Presidente dialogará al respecto el portavoz Manuel Adorni. Eufórico en la previa de la presentación, el mandatario dedicó buena parte de la jornada a los preparativos musicales. Pasado el mediodía grabó un vivo en la red social Instagram desde el escenario y prometió un show inolvidable.

El libro de Javier Milei, "La construcción del Milagro"

“Estamos en la prueba de sonido. Están escuchando cómo se está poniendo esto. En un rato empezamos a hacer la prueba de sonido de la banda presidencial”, dijo Milei. Un minuto después, tarareó el tema “tu vicio” de Charly García, con una letra diferente. “Soy liberal, soy de todos el más liberal, no me pueden pisar porque soy capitalista”, entonó junto a la diputada Lilia Lemoine, integrante invitada de la banda musical. Un anticipo de lo que vendrá después.

Los preparativos comenzaron bien temprano, en la plaza Los Andes, a unos metros del ingreso principal. Alrededor de las 15 comenzaron a repartirse allí las entradas para quienes se inscribieron en el sitio web elmilagro.com. “Será uno de los eventos más épicos de la historia del liberalismo en el país”, se exaltó el cineasta Santiago Oría, en uno de los videos de promoción del evento. Sobre la plaza, en medio de la algarabía, había espacio para la ironía. “Milei, milagro es llegar al 15 con el sueldo”, rezaba un pasacalle en una calle cercana al estadio.

Los ministros del gabinete fueron invitados, aunque alguno de ellos mostraba poco entusiasmo en participar de la convocatoria. “No estamos para cantar ni festejar demasiado”, dijo a LA NACION una voz del gabinete, aun preocupada por las secuelas del escándalo que derivó en la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Milei ensayó con "La banda presidencial" antes de la presentación de su libro

Desde las Fuerzas del Cielo, en tanto, valoraban la invitación del Presidente a Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, y Agustín Romo, dos de sus principales referentes, a participar de la presentación. Romo pasó por la tarde por el despacho gubernamental del asesor todoterreno Santiago Caputo, quien a su vez formó parte de la reunión de mesa chica bonaerense, en la que también estuvieron Karina Milei, la coordinadora nacional Pilar Ramírez y los diputados macristas Cristian Ritondo y Diego Santilli (ungido como sucesor de Espert), más el armador bonaerense Sebastián Pareja.

Mientras avanzaba el ensayo de los temas musicales, en la Casa Rosada buscaban relanzar la campaña bonaerense, asustados por los pobres resultados de las últimas encuestas que llegaron a los principales despachos. “Diez puntos abajo en provincia, empatados en la nacional”, graficaba una fuente con acceso a los números de los sondeos, antes de ir, él mismo, hacia Villa Crespo para formar parte del elenco oficialista que aplaudió al Presidente.

El show en el Movistar Arena tendrá lugar en medio de la campaña rumbo a las elecciones de medio término, previstas para el 26 de octubre, y a pocos días de que el mandatario encare un nuevo viaje a Estados Unidos. A su regreso de la reunión con Donald Trump, Milei sumaría otras recorridas provinciales antes del cierre de campaña en Córdoba capital.