El presidente de Jóvenes Republicanos dijo que desde su lugar y desde el grupo que se encargó de la construcción de los muñecos "no hay ningún tipo de replanteo" tras las críticas que recibieron Crédito: Ulises Chaparro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de febrero de 2021 • 12:51

Las diez bolsas de consorcio que simulaban envolver cadáveres, colgadas de las rejas de la Casa Rosada ayer durante la marcha #27F para protestar por las irregularidades en el plan de vacunación contra el coronavirus, ocasionaron el repudio de una parte de los dirigentes y de la sociedad civil, quienes en su mayoría coincidieron con que se constituyó como una muestra de odio inadmisible.

En diálogo con LA NACION, el presidente de Jóvenes Republicanos -la agrupación que se encargó de la "intervención"-, Ulises Chaparro, dijo, tras las críticas que recibieron: "Desde mi lugar y del grupo que nos encargamos de la construcción de los muñecos no hay ningún tipo de replanteo". Además, se refirió a la valoración que hizo el presidente Alberto Fernández en cuanto a que era una "acción lamentable" y un "acto de barbarie", sobre lo que refirió: "Esto demostró la incapacidad de Alberto Fernández para leer el texto pegado sobre las bolsas e interpretarlo".

Ese pasaje decía "estaba esperando la vacuna, pero se la aplicó" y luego sumaba diez nombres, dispuestos en cada una de las "bolsas de cadáveres": los amigos de Alberto, el hijo de Moyano, la familia Duhalde, los suegros de Massa, la mujer de Zannini, el sobrino de Ginés, Daniel Scioli, Martín Guzmán, los pibes de La Cámpora y Estela de Carlotto.

Este último nombre, el de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, fue el que más resquemor causó en las redes por la vinculación indirecta de la puesta con su lugar como víctima del terrorismo de Estado. "Desde lo ético e ideológico no coincido con Estela", se limitó a comentar Chaparro.

El joven que conduce la agrupación de derecha y liberal explicó en cuanto a la intención que tuvieron: "Necesitábamos demostrar de una forma llamativa lo que fue el vacunatorio vip. Fue un simbolismo para que la sociedad comprenda que lo que se hizo es muy grave, de una forma muy fuerte".

Incluso, señaló que las críticas "son mínimas" y que vienen "del kirchnerismo y de parte de la oposición que quiere quedar bien con Dios y con el diablo".

Chaparro detalló que su organización, que integra la Unión Republicana, es "una línea interna dentro de PRO", pero destacó que la presidenta del partido, Patricia Bullrich, "no estaba enterada" de la intervención, que surgió de Jóvenes Republicanos en los días previos a la movilización de ayer en la Plaza de Mayo y de la que se jactaron en la previa. "Ningún representante lo sabía", aclaró.

Bullrich, esta mañana en Radio Mitre, se refirió al tema:"Lo de las bolsas me pareció mucho, pero primero que el Presidente eche a todos los funcionarios que provocaron el vacunatorio vip. Si el Presidente no tuvo indignación por el vacunatorio, pero sí por esto, por algo que a mí no me gustó, bueno. Eso es alterar el orden de los factores y sí cambia el resultado".

Conforme a los criterios de Más información