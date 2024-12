Un diputado libertario minimizó el recorte a los medicamentos a los jubilados: “Pueden tener familiares que los ayuden”

Luego del anuncio de PAMI que estableció un reordenamiento en la bonificación del 100% en los medicamentos ambulatorios para los más de cinco millones de afiliados, el diputado nacional de La Libertad Avanza Julio Moreno Ovalle emitió este martes minimizó el impacto de la medida por sobre ese sector. Al ser consultado sobre su postura ante la posibilidad de que los jubilados no puedan vivir sin su medicación, el también integrante de las comisiones de Personas Mayores y de Previsión y Seguridad Social en la Cámara de Diputados, dijo que no cree que se “pueda llegar a ese extremo” ya que “hay gente que los puede ayudar”.

“Realmente me preocupa porque el PAMI es la obra social más importante del país. Habría que ver cómo son los números, estamos apoyando la política de Javier Milei del déficit cero. Tengo entendido que los que cobran un poco más van a tener que pagar y los que cobran menos van a tener más beneficios para comprar medicamentos”, consideró el legislador salteño.

Y agregó: “Hay jubilados que realmente necesitan [la bonificación] y otros que tiene otro tipo de ingresos, como cuando tienen una casa o un auto de alta gama. No me parece mal lo que se está haciendo, acá estamos defendiendo un equilibrio presupuestario y nos toca a todos, no solamente al PAMI”.

En esa misma línea, aseguró que los jubilados no son el único sector que sufre las consecuencias de un fuerte ajuste fiscal, que se implementó en diciembre con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas. “Hay muchos sectores que también se están cuidando o preservando ese déficit cero. Los jubilados siempre han sido castigados por los gobiernos de turno. Eso no se discute. Pero no pensemos que solamente los jubilados están desprotegidos, se han aumentado precios por la reducción de subsidios. Es un ajuste que tiene que tener el país y se está haciendo, y lamentablemente gobiernos anteriores nos han llevado a esta situación. Se ha recibido un país al borde de una hiperinflación y es una medida que se tiene que tomar”, insistió, en diálogo con El Destape Radio.

Al ser consultado sobre el nivel de ajuste sobre los sectores más asalariados, Moreno Ovalle indicó: “Acá lo que se está buscando con los que más tienen es que empiecen a traer el dinero que está afuera, que todo ese dinero venga a la Argentina. Para eso hay que crear las condiciones de estabilidad y confianza. Argentina siempre ha sido un país exportador de dividas y eso tiene que cambiar. Somos todos los que estamos padeciendo esto, no solo los jubilados”.

En otro tramo de la entrevista, se volvió a mostrar convencido de que todas estas medidas es en pos del equilibrio fiscal. “Voy a seguir apoyando la política de Milei. Cuando se están haciendo distintas auditorias en organismo, se toman las decisiones. Esto consecuencia de auditorías y de defender el déficit cero. El inversor va a venir a pensar en cómo generar mayores divisas. Ese es el trabajo que se esta haciendo”, marcó el diputado salteño.

Además, el periodista le preguntó qué pasa con aquellos jubilados que se pueden morir si no acceden a su medicación. “No tenemos que apuntar a ese tipo de sensibilidades, hay que plantear otro tipo de mejoras. Puede ser válido el planteo. Yo creo que esto se puede solucionar a través de otro tipo de propuestas y leyes, no lo veo tan difícil de solucionar” , expresó.

Fue tras ello que el legislador consideró: “Es un tema sensible pero creo que es uno de los tantos temas que nos tenemos que preocupar. No creo que tenga que tener la sensibilidad que usted está tomando. No creo que pueda llegar a pasar a ese extremo [que se mueran]. Esa persona puede tener parientes, gente que lo pueden ayudar, no debe ser para tanto. Somos conscientes de lo que esta pasando, pero hoy el objetivo es eliminar el déficit fiscal, el origen de todas nuestras crisis. No los victimicemos. El Estado tendrá otras herramientas para ayudarlos, no lo veo tan complicado”.

La medida que anunció el Gobierno junto con la obra social para adultos mayores estableció los requisitos para obtener el beneficio, por lo que quienes quieran acceder deberán tener ingresos netos menores a un haber previsional mínimo y medio; no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga; no ser propietario de más de un inmueble ni poseer aeronaves o embarcaciones de lujo; no tener un vehículo con menos de diez años de antigüedad; y no ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena. A su vez, quienes no puedan comprar los medicamentos con los descuentos que van del 50% al 80% deberán realizar un trámite a través de un mecanismo de “vía de excepción”.

LA NACION