Un escándalo de corrupción golpea a la vicegobernadora de Neuquén

NEUQUÉN. - Una serie de allanamientos por corrupción conmocionaron este viernes a la provincia de Neuquén, a partir de una investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) por una presunta defraudación al Estado por unos 30 millones de pesos por parte de Pablo Ruiz, quien fue designado por su hermana, la vicegobernadora Gloria Ruiz, como coordinador de un complejo cultural de la Legislatura.

En una conferencia de prensa, el fiscal jefe Pablo Vignaroli, explicó que comenzaron una investigación de oficio a partir de una publicación del diario Río Negro, que indicaba que la vicegobernadora había contratado al menos a diez familiares, entre ellos su esposo y su hermano, dentro de la planta política de la Legislatura, que ella preside.

Aunque el fiscal aclaró que estos actos de nepotismo no son “reprochables judicialmente” porque no existe una ley que prohíba designar allegados o familiares en una repartición pública, la misma publicación periodística alertaba sobre contratos irregulares del jefe de prensa de la vicegobernadora y un periodista, que figuraba como su asesor, pero no tenía funciones aparentes.

Esa irregularidad fue el puntapié de una investigación de oficio que excedió el ámbito de los contratos irregulares para enmarcarse en un presunto caso de peculado y fraude a la administración pública.

Cómo era la maniobra

En diciembre, tras el cambio de gestión en la provincia de Neuquén, Pablo Ruiz fue designado por su hermana, la flamante vicegobernadora, para coordinar Casa de las Leyes, un complejo cultural que está bajo la órbita del Poder Legislativo y que funciona en el antiguo edificio de la Legislatura de Neuquén.

Según el proyecto de ley de presupuesto, el Poder Legislativo tendrá un cálculo de recursos y gastos estimados en 56 mil millones de pesos para el año que viene, de los cuales unos 2530 millones se destinan al funcionamiento del complejo cultural Casa de las Leyes, ahora clausurado por la Justicia.

Los datos que apuntan a un desvío de fondos, presuntamente para gastos personales de Pablo Ruiz, fueron aportados por el Banco Provincia de Neuquén (BPN), que tiene un área de monitoreo de las “Personas Expuestas Políticamente” (PEP), denominada Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en la que Ruiz fue monitoreado junto a otros funcionarios y políticos de Neuquén.

El pasado 20 de noviembre, la apoderada de Banco Provincia de Neuquén presentó una denuncia a la Fiscalía de Delitos Económicos por movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de Pablo Ruiz. Se informó que el coordinador de Casa de las Leyes recibió transferencias de más de 29 millones de pesos de la cuenta de la Legislatura a su cuenta personal.

Aclaraba, además, que esas transferencias eran independientes a los haberes que Ruiz recibía por ser coordinador del espacio cultural. Al comienzo de su gestión, el monto se estimaba en poco más de 1,5 millones de pesos, mientras que sus últimos salarios, ajustados por acuerdos salariales, eran cercanos a los 4 millones de pesos mensuales.

El dinero en la cuenta de Ruiz excede los montos que él cobraba por su rol como gestor cultural. A su vez, se identificó que en ese lapso realizó extracciones paulatinas en efectivo por 20 millones de pesos, y otros 9 millones engrosaron dos plazos fijos que tenía en esa entidad bancaria.

Según los datos de la Fiscalía neuquina, Ruiz cuenta actualmente con dos plazos fijos en el BPN, por un monto total que asciende a los 51 millones de pesos. El fiscal aclaró que ese número indicaría que el hermano de la vicegobernadora no debería haber gastado ni un peso de sus ingresos y tampoco ejecutado esas transferencias para gastos corrientes de Casa de las Leyes.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Tras el monitoreo, desde el BPN habían alertado a Ruiz sobre las maniobras irregulares. En agosto, también se advirtió a las autoridades de la Legislatura, y desde entonces, cesaron las transferencias.

Tras ser advertido, Pablo Ruiz había asegurado que las transferencias correspondían a gastos de viáticos y programas. Si bien el fiscal Vignaroli aseguró que era frecuente que los funcionarios reciban transferencias para pagar ellos los gastos de los programas, buscan ahora la documentación que justifique las rendiciones de esos pagos.

Los allanamientos

El MPF fue autorizado por el juez de garantías Juan Manuel Kees para allanar la Legislatura de Neuquén, el complejo cultural Casa de las Leyes y la casa de la madre de Pablo Ruiz, en la ciudad de Plottier, donde figura su domicilio.

En conferencia de prensa, el fiscal Juan Manuel Narváez aclaró que en la Legislatura se secuestró información vinculada a los contratos irregulares que fueron el primer indicio de administración fraudulenta en el Poder Legislativo.

A su vez, se realizó un allanamiento en Casa de las Leyes. La Justicia buscaba computadoras y otros dispositivos electrónicos que no encontraron, por lo que el edificio quedó clausurado hasta que se realicen las pesquisas necesarias.

En tercera instancia, también se realizó un allanamiento en la casa particular de Pablo Ruiz que es, en realidad, la vivienda de su madre. Allí no dieron con el coordinador del centro cultural pero sí con su hermana, la vicegobernadora Gloria Ruiz, que al principio mostró “algo de enojo” con el allanamiento, pero terminó colaborando con la Policía en el operativo.

De su domicilio se pudo secuestrar un monto de 600 mil pesos y otros elementos útiles para la causa.

El impacto político

Mientras los allanamientos se sucedían en distintos puntos de Neuquén capital y Plottier, el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, participaba de un acto de entrega de vehículos del Ministerio de Salud a distintas localidades del interior. Consultado por la prensa, dijo haberse enterado del caso por los diarios, y aclaró que no iba a opinar al respecto.

Unas horas más tarde, se supo que Pablo Ruiz se había presentado en la Fiscalía, donde fue demorado en el marco de la investigación. Por otro lado, su hermana fue vista en Casa de Gobierno. Si bien había trascendido que fue citada por el gobernador Figueroa, se supo luego que el encuentro fue con otro ministro de su gabinete.

El fiscal Vignaroli aclaró que no podían confirmar ni tampoco descartar que ella estuviera al tanto de los movimientos que se daban en la cuenta bancaria de su hermano. “Es una hipótesis que no podemos descartar”, dijo y aclaró: “Todavía estamos al inicio de la investigación y cualquier hipótesis puede ser válida”.

Sofía Sandoval Por

Temas NeuquénCorrupción