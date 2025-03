El único detenido por la desaparición de Luciana Muñoz dijo que “lo tienen recluido para tener tranquila a la sociedad”

Maximiliano Avilés, el único detenido en la causa de la desaparición de Luciana Muñoz, ocurrida el 13 de julio de 2024, aseguró que “lo tienen recluso para tener tranquila a la sociedad”.

En diálogo con Radio7 de Neuquén, Avilés explicó que volvieron a darle prisión preventiva domiciliaria, pero que esta medida podría cambiar este jueves en la audiencia por falso testimonio .

“Yo no tendría por qué haber testificado, cuando te allanan la casa ya no sos más testigo. Sos sospechoso. Yo estoy así porque buscan mantener a la sociedad tranquila”, declaró el detenido.

Además, manifestó que “lo tienen detenido para tener tranquila a la sociedad” y que él “nunca dijo que no había estado cerca de Luciana, sino que no recordaba, es todo mentira”.

“Yo no puedo creer que la chica se veía con un chico y nadie dice nada de eso . Se llama Isaías Catalán, no le formularon nada y no se volvió a decir nada de él, el cual encima declaró contra mí”, añadió Avilés tras ser consultado por el desenlace de la causa.

Asimismo, ante la pregunta por la relación con la madre de la joven, el hombre respondió: “La mamá de Luciana no tiene pruebas para hablar de mí, no la conozco, lo que sí sé es que Luciana venía a mi casa y había mucho cariño y respeto, eso fue lo que llevó la decisión de no continuar con la relación”.

Por último, concluyó: “ El auto no se fue incendiado como dicen, lo lave por dentro y por fuera. Si ese auto tuviera algo que ver lo hubieran encontrado. Tiene mucho olor a causa de trata esto”.

La desaparición de Luciana Muñoz

Luciana Muñoz desapareció el 13 de julio de 2024, en el barrio Gran Neuquén Norte, en la provincia de Neuquén. Luciana había ido a encontrarse con un joven, quien luego confesó que había pasado la noche con ella. Desde entonces no se ha vuelto a tener noticias de la joven de 21 años.

Maximiliano Avilés, expareja de Luciana, fue detenido y acusado de falso testimonio y de entorpecer la investigación. Las autoridades señalaron que las declaraciones iniciales de Avilés no coincidían con las imágenes de las cámaras de seguridad ni con testimonios adicionales. Las últimas imágenes conocidas de Luciana la ubican caminando sola en una intersección de las calles 8 de Diciembre y 1 de Enero, del barrio Gran Neuquén Norte, la madrugada del día en que desapareció.

Desde ese momento, la policía ha intensificado los esfuerzos de búsqueda, llevando a cabo múltiples operativos de rastrillaje en zonas de difícil acceso, terrenos baldíos y áreas cercanas a ríos. En estas tareas han colaborado unidades de otras provincias, reforzando los recursos locales. Hasta el momento, sin embargo, no se han hallado rastros que puedan dar indicios sobre el paradero de Luciana.

En respuesta a la presión pública y al pedido desesperado de la familia, el Gobierno de Neuquén incrementó la recompensa a 100 millones de pesos para quienes puedan aportar información concreta y verificable que permita esclarecer el caso.

LA NACION