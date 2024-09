Un exfuncionario de Sergio Massa salió al cruce de Gabriel Rubinstein tras sus críticas al “plan platita”

Escuchar

Eduardo Setti, exsecretario de Finanzas de Sergio Massa, salió al cruce del exviceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, tras sus declaraciones contra el “plan platita” durante la gestión del líder del Frente Renovador en el Palacio de Hacienda. El martes por la tarde, a través de X, Rubinstein hizo un filoso análisis del paso de Massa por la cartera. Opinó que “faltó convicción política” para consolidar el avance hacia un equilibrio fiscal y liberación del cepo. Enumeró además aspectos que no contribuyeron a mejorar el panorama económico. Entre ellos, mencionó al “plan platita”, del cual responsabilizó a Massa y sobre el que dijo no estar de acuerdo. “Confié en que, dada su ambición, Massa iba a hacer lo ‘necesario’ para bajar y mucho la inflación (más no sea porque ‘garparía’ políticamente)”, aseguró.

Las publicaciones de Rubinstein no fueron del agrado de Setti, que no dudó en responderle en la misma plataforma. “Qué raro que ahora salgas a decir que no tuviste nada que ver con la gestión, cuando en su momento te quedabas callado. Tuvimos muchas reuniones de trabajo de las que participaste”, le achacó en principio. Resaltó luego que el Secretario de Política Económica siempre pareció estar de acuerdo con “compensar la devaluación que nos había impuesto el FMI, y que solo iba a destruir el bolsillo de los laburantes y de los jubilados”. “Hasta el último día le decías a Sergio Massa lo mucho que te gustaba ser funcionario” , le recriminó.

El exviceministro de Massa concluyó con una chicana: “¿Estás buscando laburo Gabriel? Esta no es la mejor manera...”.

Qué raro que ahora salgas a decir que no tuviste nada que ver con la gestión, cuando en su momento te quedabas callado. Tuvimos muchas reuniones de trabajo de las que participaste. https://t.co/GQTdGhOZap — Eduardo Setti (@EduardoSettiOk) September 10, 2024

El descargo completo de Rubinstein sobre el paso de Massa por el Ministerio de Economía

A raíz de críticas que recibió de usuarios por su paso por el Ejecutivo, Rubinstein decidió salir a dar explicaciones sobre su gestión y se despegó de las decisiones del líder del Frente Renovador. “Estábamos en julio de 2022 muy cerca de la híper. Me llamaron a ayudar a un ministro que quería avanzar hacia el equilibrio fiscal y el levantamiento del cepo. Y acepté. Se empezó en ese camino. Pero faltó convicción política, vino la peor sequía de la historia, no conseguimos ayuda externa y la puja electoral (shock Milei en las PASO, plan ‘platita’, etc.). Y fallamos”, enumeró el economista sobre su desembarco junto a Massa en el Palacio de Hacienda.

“¿Podía haber renunciado? Sí. Pensando en mi prestigio personal. No quise abandonar el barco e hice lo que pude para que evitáramos una nueva híper”, alegó Rubinstein. Pero no fue solo eso. Cuando le echaron en cara haber oficiado como viceministro de Economía cuando Massa aplicó el “plan platita”, es decir, el programa económico con fines electorales que le endilga la oposición, Rubinstein le soltó la mano a Massa: “El que decide es el ministro. No estaba de acuerdo”.

El que decide es el Ministro. No estaba de acuerdo. Pero no renuncié. Podría haberlo hecho. Buscamos bajar impacto enviando Presupuesto 2024 solicitando se apruebe Superávit Primario de 1% PIB https://t.co/ZfKVq8gKYP — Gabriel Rubinstein (@GabyRubinstein) September 10, 2024

Como una especie de autocrítica, aclaró: “Pero no renuncié. Podría haberlo hecho”. Y para acotar, en su descargo el economista indicó que en ese momento buscaron bajar el impacto del desequilibrio fiscal con un Presupuesto 2024 que solicitaba que se aprobara un superávit primario de 1% del PBI.

Asimismo, se defendió cuando el exvice del Banco de la Nación durante el macrismo Lucas Llach le recriminó haberle creído al peronismo. “A ver: con Lavagna-Duhalde se trabajó muy bien. Con Lavagna-Néstor también (algo menos). Con Menen, Cavallo pudo un montón. Roque Fernández pudo, pero menos. Todos PJ. En todo caso, confié en que, dada su ambición, Massa iba a hacer lo ‘necesario’ para bajar y mucho la inflación (más no sea porque ‘garparía’ políticamente)”, aseguró Rubinstein, después de que el exministro de Economía y candidato presidencial se retirara del poder con números mensuales de dos cifras.

A ver: con Lavagna-Duhalde se trabajó muy bien. Con Lavagna- Nestor también (algo menos). Con Menen, Cavallo pudo un montón. Roque Fernández pudo, pero menos. Todos PJ. En todo caso, confié en que dada su ambición, Massa iba a ser lo "necesario" para bajar, y mucho, la… https://t.co/qwbhMazmU3 — Gabriel Rubinstein (@GabyRubinstein) September 10, 2024

Por su parte, Rubinstein dijo que su idea era que debían atacar el déficit fiscal y bajar “fuertemente” la brecha, a través de una devaluación acoplada a la llegada de apoyo externo. “Massa ‘también’, pero nunca se sintió cómodo con la baja/nula ayuda externa (para devaluar), y confiaba en su capacidad para manejarse y lograr resultados en la Argentina corporativa, aún si en el fondo eso le gustara o no. Y yo confiaba más en la ‘macro’. Empezamos mejorando las cuentas fiscales y bajando un poco la brecha. Pero no lo pudimos/supimos sostener”, concluyó el economista.

LA NACION