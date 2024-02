escuchar

Una controversia judicial en torno a la causa por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y quien fue denunciado como su supuesto testaferro, el exsubjefe de Gabinete, Juan Pablo de Jesús, pone en riesgo el éxito de la investigación.

Insaurralde y su nueva pareja en un yate por Marbella

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, decidió separar el caso de los bienes de Insaurralde, exintendente de Loma de Zamora, que había sido denunciado cuando se viralizaron las fotos de su costosísimo viaje en yate por el mediterráneo con la modelo Sofía Clerici, de la causa en que se investiga el patrimonio del exintendente de Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús.

Kreplak, que la semana pasada prohibió a la ministra Patricia Bullrich filmar la marcha de la CGT, entendió que en el caso de los bienes de De Jesús es competente la justicia federal de Dolores, a cargo del juez suplente Martín Bava, quien a su vez cobró notoriedad cuando indagó y procesó al expresidente Mauricio Macri por el caso del supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. En ese caso, al final, Macri fue sobreseído.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici @sofiaclericiok

El fiscal de la causa Sergio Mola apeló la decisión de Kreplak y señaló que esta la medida pone en riesgo el éxito de la investigación e implica un dispendio de tiempo, ya que no se trata de determinar si De Jesús se enriqueció de manera ilícita, sino determinar si ese crecimiento patrimonial respondió a su actuación como testaferro de Insaurralde.

Lo primero que debe averiguarse, entiende el fiscal, no es el desempeñó de De Jesús como funcionario del partido de la Costa sino su relación o sus negocios vinculados con Martín Insaurralde.

Sofía Clerici

Ahora, será la Cámara de Apelaciones de La Plata la que debe decidir si la causa contra Insaurralde y contra De Jesús tramitan de manera conexa en Lomas de Zamora o si ambos expedientes se separan y uno termina en Dolores y otro en Lomas de Zamora. Una separación de ambas causas diluiría la principal hipótesis de la denuncia que ubicaba a De Jesús como el posible prestanombre del exmarido de Jésica Cirio, también investigada en esta causa.

La denuncia contra Insaurralde estalló en plena campaña electoral y no afectó la performance de su delfín Federico Otermín que se impuso como intendente de Lomas de Zamora. Pero las averiguaciones permitieron determinar que el exfuncionario, desaparecido desde octubre del año pasado, vivía en una fastuosa causa en un country en San Vicente que no estaba declarada, su ex esposa manejaba varios autos de alta gama y se contabilizó que en su viaje a Marbella con Clerici se gastaron 55.000 dólares.

En estos gastos está incluidos la estadía en el Hotel Marbella Club (26.311,48 euros), el alquiler del yate Bandido (13.176,17 euros), y los dos pasajeros aéreos desde Buenos Aires (USD8139 + USD7469). A eso se deberían sumar, carteras, relojes y joyas que exhibió la modelo en sus redes sociales supuestamente adquirida en ese viaje. Con esos gastos la cifra crece tres veces mas.

Insaurralde y de Jesús Twitter

Todos estos gastos no se compadecen con el nivel de vida de Insaurralde, sostiene el fiscal. En paralelo, la concejal del Partido de la Costa Evangelina de los Milagros Cordone denunció que De Jesús, que siempre fue empleado público municipal o provincial, y que fue jefe comunal desde 2007 a 2019, podría ser el vehículo del lavado de dinero de Insaurralde como su testaferro y partícipe necesario de su enriquecimiento ilícito.

De Jesús es hombre de Insaurralde en la política, fue presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados y además es el padrino de bodas de Insaurralde con Cirio, su testigo, y junto a su esposa Alexia Toumikian son padrinos de Cloe -la hija de Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

Alexia Toumikian fotografiada con sus perros FB

La denuncia señala además que De Jesús y su esposa Alexia Toumikian poseen una “vida de lujos” y que Juan Pablo de Jesús, y su círculo familiar tendrían 60 inmuebles (en su mayoría situados en el partido de La Costa y, también, en Almirante Brown, La Matanza y La Plata) y también otro en la avenida del Libertador al 5600, en frente a los bosques de Palermo.

El juez Ernesto Kreplak Archivo

Mencionó dos sociedades Griupo Areknaz SRL de Alexia Sira Michelle Toumikian y Juan Pablo de Jesús, que registra dos propiedades en el barro Cerrado Costa Esmeralda de las afueras de Pinamar donde el grupo familiar administra dos locales que funcionan como bar y restaurante. Y menciona otra sociedad Varoujan SRL de Alexia Sira Michelle Toumikian y el hijo de Juan Pablo de Jesús, Juan Aramis De Jesús.

Lo que terminó de ligar a De Jesús con Insaurralde y que el fiscal valora como un elemento que alimenta la hipótesis del vínculo entre ambos y que debe investigarse de manera conjunta es un viaje que realizaron ambos en un vuelo privado desde Aeroparque a Punta Cana, vía Asunción, el 27 de diciembre de 2022.

Ese vuelo costó u$s 87.000 y lo habría pagado el dueño de una concesionaria Mercedes Benz de Lomas de Zamora. Los pasajeros fueron Martin Insaurralde, Yesica Cirio, Natalia Bertone, Alexia Toumikian, Juan Pablo De Jesús, y Juan Pablo Peredo, el presidente del tribunal de Cuentas de la provincia.

El fiscal Mola entendió que si bien los hechos de enriquecimiento de De Jesús habrían sucedido en el Partido de la Costa, ello no impide que pudiera ser testaferro de Insaurralde con bienes producto de actos de la corrupción sucedidos en Lomas de Zamora. La fiscalía entiende que así se ahorra tiempo y se evitan reiterar medida de prueba o dictar decisiones judiciales contradictorias.

De todos modos, si el caso de los bienes de De Jesús se va a Dolores, igualmente sería investigado en Lomas de Zamora, ya que una de las hipótesis de la denuncia es que el exjefe comunal sea su testaferro. Así habría dos causas contra De Jesús, en dos juzgados diferentes.

El juez Krepak entendió que no había evidencia de esta conexión denunciada entre Insaurralde y De Jesús como su testaferro. E Incluso le negó relevancia al viaje que compartieron ambos funcionarios y sus familias a Punta Cana en un avión privado pagado por un empresario de Lomas de Zamora que vende autos de lujo.

El fiscal se opuso a esta interpretación y reclamó seguir investigando en conjunto si las propiedades denunciadas como de Juan Pablo De Jesús fueron comprados con dinero de la corrupción y su ambos exfuncionarios hicieron operaciones comerciales conjuntas per se o por interpósitas personas.

Por eso el fiscal dijo que es cuanto menos prematuro separar ambas causas y que separarlas “puede afectar la eficacia de la investigación”.