Un gobernador aliado de la Casa Rosada avisó que no piensa controlar los precios

POSADAS. Cada vez más distante del gobierno nacional, el gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad avisó hoy que n o piensa perseguir a sus comerciantes para que se cumpla el congelamiento de precios que buscan imponer las autoridades nacionales.

El mandatario, que además ayer no participó de la reunión con gobernadores donde se les pidió que ejercieran el control sobre los precios congelados, dejó en claro que la responsabilidad de la inflación no es de Misiones.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se había reunido ayer con 20 gobernadores y había asegurado que había sido “pleno” el apoyo de los mandatarios. Pero luego se supo que en Corrientes, Jujuy, San Luis y Córdoba tienen reparos, que se sumarían a la negativa ya anticipada de CABA.

“¿Cuánto podés controlar acá?, ¿Cuánto podés influir en la formación de los precios? La matriz macroeconómica la maneja la República Argentina y debe hacerse responsable de esa matriz. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar con las diferentes cámaras, en trabajar con el circuito económico de las ventas. Pero de allí a tomar una conducta de un control de 10 centavos más o menos”, enfatizó.

“Sería muy hipócrita de mi parte salir a controlar los precios a los misioneros, cuando no tenemos un tratamiento impositivo diferencial porque nos han vetado una ley”, señaló esta mañana, en declaraciones a la prensa.

El gobernador se refiere a la ley de Presupuesto 2021, donde se incluyó un histórico pedido de Misiones por beneficios impositivos para paliar las asimetrías con Paraguay y Brasil -en menor medida-, que incluían reducción del IVA y Ganancias.

Estos beneficios, incluidos en el artículo 123 de la Ley de Presupuesto vigente este año, fueron vetados en enero pasado por el Presidente , en una decisión que marcó el comienzo de un distanciamiento creciente entre la administración del oficialista Frente Renovador de la Concordia, al que pertenece Hererra Ahuad, con la Casa Rosada.

Oscar Herrera Ahuad, del partido provincial de la Renovación misionera, con el Presidente en la conferencia de prensa esta tarde en Posadas.

“No estuve en la reunión (de gobernadores de ayer). Entiendo que Misiones necesita un tratamiento diferencial en las cuestiones impositivas para controlar el precio. Yo no puedo ir a controlar un precio acá cuando a 1.500 metros (en la ciudad paraguaya Encarnación), cruzando un puente, las cosas valen el 50%”, señaló el mandatario, que también es médico pediatra.

El Frente Renovador de la Concordia, que gobierna hace casi 20 años, tuvo un resultado negativo en las PASO. Los cinco precandidatos de Juntos por el Cambio sorpresivamente sacaron más votos que el intendente de Oberá, Carlos Fernández, que encabezó la lista oficialista. Fue una de las pocas veces que perdió el oficialismo en casi dos décadas en el poder.

Desde entonces, el partido que conduce Carlos Rovira acelera su diferenciación con el Frente de Todos y ya no disimula su malestar por las repetidas demandas que Misiones elevó a la Nación y no fueron atendidas.

Ayer el gobernador de Misiones estuvo en el Congreso Nacional con Sergio Massa, entregándole una recopilación de estos pedidos, entre los que se destacan los beneficios impositivos por las asimetrías y la compensación económica por el cuidado de la selva misionera.

Este último pedido se presentó hace dos semanas, cuando Rovira propuso una reparación histórica de Nación a Misiones por 114.000 millones de pesos (casi la mitad del presupuesto provincial para el 2022) a ser incluido en la Ley de Presupuesto que debatirá el Congreso en breve.

“Sin la Selva Misionera no existiría la Pampa Húmeda. Nosotros podríamos hacer soja y generar 35.000 millones por año, pagamos un costo de oportunidad muy grande por hacerlo. ¿Quieren la selva? Poniendo estaba la gansa”, dijo el ex gobernador, Rovira, hace 15 días cuando presentó la cuestión. También acordó la emisión de futuros bonos de carbono con los traders internacionales BP (ex British Petroleum) y Mercuria.