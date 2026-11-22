Una grieta imaginaria se ensancha entre la dirigencia política y los mercados, por un lado, y el clima social, por el otro. Los primeros están envueltos en una dinámica desesperada como si las elecciones fueran dentro de diez días, mientras que la gente luce desconectada de ese fervor y mucho más enfocada en sus dificultades diarias. Un insumo que nutre una desconexión profunda.

Javier Milei gobierna sobre los escombros del viejo sistema de partidos y del modelo de coaliciones que lo sucedió. Nunca se reconstituyó un nuevo diseño político, sino que se rearmó un tablero imperfecto, que tiene a La Libertad Avanza en el centro, y a su alrededor, pedazos de mampostería dispersas del edificio que él mismo destruyó. Esta escena entraña una paradoja importante: el único partido que actúa con una lógica orgánica es LLA, el resto está atomizado. Al final, el movimiento del outsider se convirtió en la fuerza más clásica. Alrededor solo emerge una arquitectura invertebrada, sin liderazgos unificados ni lógicas nacionales, con alta volatilidad y desconfianza, regida por compromisos líquidos.

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La repentina aceleración electoral de las últimas semanas dejó una serie de postales que reflejan el elevado estado de descomposición de este sistema emergente. La discusión por la suspensión por las PASO terminó con un primer logro del Gobierno, pírrico. La firma del dictamen despejó por el momento los riesgos de una crisis mayor.

Javier Milei, esta semana en la presentación de Tesla Captura

Como en otras circunstancias, fue clave el aval que habilitó Mauricio Macri, pese a que el Pro se había opuesto muchas veces. Influyó la posición terminante de los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, más Jorge Macri, sumado al riesgo de quedar desautorizado públicamente por sus propios legisladores. Para otros, también pesó el mal recuerdo que arrastra de 2019, cuando el resultado de las primarias detonó una corrida cambiaria. No quería ser responsable de una derrota que derivara en un problema de gobernabilidad. En el medio habló varias veces con Karina Milei.

Macri hace muchos esfuerzos por mantener una idea de organicidad partidaria, en una estructura dispersa, y a veces se ve forzado a girar para disimular desencantos. Una expresión de esas divergencias fue la postulación de Fernando de Andreis como posible competidor en la Ciudad, un desafío a Jorge Macri, quien aspira a ser reelecto.

Si bien Cristian Ritondo y Daniel Angelici hacen esfuerzos por acercar a los primos, la relación entre ellos está en su peor momento. “Siempre fue distante, ahora está detonada”, graficó un dirigente al tanto de ese vínculo. Esto también impacta en la relación con la Casa Rosada, porque Ritondo apoya a Jorge Macri y De Andreis lo enfrenta, y ambos son los negociadores para alcanzar un acuerdo electoral que tiene como punto central la definición del candidato porteño. Un rompecabezas.

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Mauricio Macri y Fernando de Andreis en una reunión en Mar del Plata X - Fernando de Andreis

En el esfuerzo por lograr las firmas, el Gobierno resignó la idea de las colectoras, que había surgido de la desconfianza de los radicales hacia Karina Milei y los Menem. Querían asegurarse de que les permitirían colgar sus listas. El impulsor fue Alfredo Cornejo, quien envió como delegada a la diputada Pamela Verasay a realizar consultas con la justicia electoral y volvió con muchos cuestionamientos. Como el tema casi hace caer el consenso para avanzar con la suspensión de las PASO, se dejaron sin efecto las colectoras.

A cambio, Cornejo se llevó el compromiso de poder sumar su boleta legislativa a la de Milei, pero no que le quiten a Luis Petri del camino a nivel provincial. El correntino Juan Pablo Valdés también llegó a un pacto similar. Todas promesas sobre el bidet.

Para los armadores libertarios, la exclusión de las colectoras es una bomba de tiempo porque fuerza a un armado de listas unificadas con los gobernadores aliados que pone en riesgo el futuro de muchos de los propios con aspiraciones. La salida del bloque del diputado Mariano Campero fue un anticipo.

Los senadores Alejandra Vigo y Camau Espínola Soledad Aznarez

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El tramo final del dictamen en la noche del miércoles, sin nadie queriendo hacerse cargo de ofrendarle la última firma al oficialismo, fue otro carnaval de suspicacias. Al final, los tres últimos dieron el paso adelante al mismo tiempo: la cordobesa Alejandra Vigo, el correntino Carlos Espínola y el catamarqueño Flavio Fama. En el Gobierno están convencidos de que tendrán los 37 votos en el recinto esta semana para darle media sanción. Pero ahora están más inquietos por el escenario que se dará en Diputados, donde afloran los obstáculos. Como derivación, el presupuesto nacional quedó también ahora frente a un escenario más incierto.

El avance con las PASO al menos permitió aliviar las tensiones con Patricia Bullrich, quien al final se sumó activamente a las gestiones que venía realizando Diego Santilli para cosechar adhesiones. Se sintió ganadora porque ella estaba en contra de las colectoras. En los últimos días descomprimió un poco la relación con el Gobierno y dejó en claro que no va competir contra Milei: buscará acompañarlo como una socia con derechos o, en todo caso, lo suplantará como candidato si el Presidente no llega con potencial. Igualmente, sus diferenciaciones estresaron mucho el clima interno de la mesa política, sobre todo con Karina Milei.

Aprueban la nueva ley de Discapacidad en el Senado Santiago Filipuzzi

El Senado albergó además otra exhibición de desconexión interna con la aprobación del proyecto de discapacidad. Luis Caputo no quería saber nada con esa iniciativa y por eso buscó desactivarla a través del presupuesto, que recortaba partidas para el sector. Ese tema generó una fuerte controversia interna porque detonó las conversaciones que venían llevando Martín Menem y Patricia Bullrich con los aliados. Finalmente, se aprobó por unanimidad, es decir que los 21 senadores de LLA rechazaron la idea de Economía de ajustar esas partidas. Contradicciones de una gestión descoordinada.

En la Cámara de Diputados también hubo coreografías políticas algo pornográficas en torno de una sesión que tenía como tema dominante el proyecto de soberanía por Malvinas. La cuestión venía cargada de susceptibilidades porque es una iniciativa de Santiago Caputo y el responsable de conseguir votos es su enemigo Martín Menem. Tras las modificaciones pedidas por las empresas de EE.UU. para limitar el alcance de las sanciones, el proyecto estaba para salir.

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El martes en la reunión de mesa política, Menem dijo que tenía número para avanzar porque los gobernadores se habían comprometido a hacer “bajar” al recinto a sus legisladores. Pero la sesión no logró el quórum y se cayó porque si bien los diputados de Provincias Unidas bajaron como habían prometido, se quedaron parados al lado de sus bancas. Ahora además de asegurarse de que bajen, el Gobierno deberá garantizarse de que los legisladores también se sienten.

Falta de quorum en la sesión de Diputados. Martín Menem Fabián Marelli

Fue un pase de facturas del cordobés Martín Llaryora y del santafesino Maximiliano Pullaro porque no atienden su reclamo por la ley de biocombustibles y por la indefinición sobre el representante de la segunda minoría para el Consejo de la Magistratura. Este último tema funcionó como una subtrama de esta serie de deshilvanes. Mauricio Macri quería que siguiera Álvaro González, pero la Corte Suprema le mandó a decir que no le avalaría un mandato más.

Entonces, con un fuerte impulso de Ritondo, Pro ofreció el nombre de Florencia de Sensi. Provincias Unidas (a esta altura, un eufemismo, porque hace rato que sus gobernadores tomaron caminos distintos) reclamó el lugar y propuso a Juan Brugge. La promotora de esta postulación fue Gisela Scaglia, originaria de Pro, pero que responde a Pullaro. En LLA creyeron ver detrás una mano traviesa de Macri. Cerca de Ritondo aseguran que el nombre de De Sensi fue acordado con el expresidente. “La conversación política en el Congreso parece un almacén”, se sinceró un operador libertario.

Cambios forzados en el sistema electoral; acuerdos incumplidos y desconfianzas mutuas; internas durísimas en LLA y encontronazos en el Pro, divisiones entre los radicales y oportunismo en los gobernadores. Pinceladas dignas de un Guernica de la política, frente a una sociedad indiferente y distante.

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El holograma peronista

Mientras todo este ecosistema del oficialismo y sus aliados se empecinaba en demostrar que ya se graduaron en el master de casta, el peronismo fingió demencia y se abalanzó a la carrera electoral. Sergio Massa organizó su primera acción pública, que intentó disimular con la presencia del Peronismo Federal (que siempre fue un proyecto de él), aspirantes como Gerardo Zamora y Sergio Uñac, reconversos como Miguel Pichetto, kirchneristas como Mayra Mendoza (Wado de Pedro estaba previsto, pero eludió la cita), exalbertistas, la CGT y otras tribus.

Acto por el día de la militancia en San Fernando. Perón habla en una reproducción por IA Camila Godoy

El único que habló fue un Juan Domingo Perón virtual; no hubo más oradores. El objetivo fue disimular que había un protagonista central (Massa), aunque para algunos fue un síntoma de que hoy todavía no hay un discurso que represente a todo ese colectivo. Cristina Kirchner bendijo la movida, pero pidió ejercer un poder de veto por si había algo que no le gustaba, facultad que finalmente no ejerció.

El dato saliente fue la ausencia de Axel Kicillof. Tenía sentido: ese encuentro fue previsto como una demostración de que hay un frente federal alternativo que no está dispuesto a cederle el lugar de candidato natural. Si bien Massa habló con él a principios de la semana, nunca llegó a invitarlo. La idea era que participaran Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, cercanos al gobernador, pero desistieron. Dicen que habrá una nueva movida el 10 de diciembre a la que será convocado Kicillof, además de que prometen “sorpresas” radicales.

Acto de Massa en San Fernando

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En el peronismo ya se imaginan que no habrá PASO, lo cual implica un primer traspié importante. Sostener las primarias había sido el único punto de consenso en las reuniones entre gobernadores y jefes de bloque con Massa, Máximo y Kicillof (hubo rumores de un posible encuentro con Cristina inspirado en el mensaje del Papa, pero cerca del mandatario lo niegan). Ahora tendrán el desafío de ver cómo definir su interna.

El año pasado llegaron a una unidad totalmente forzada, después de la hora del cierre de listas y con un apagón eléctrico en el medio. Esta vez será peor. Todos saben que una ruptura sería servirle la reelección en bandeja a Milei. Por lo demás, sobran desconfianzas y postulantes, y falta autocrítica y un proyecto aglutinador que vuelva a convocar a la sociedad. Impera la fantasía de que las penurias de Milei alcanzan para volver al poder. Es el instinto. Quizás pasen por alto la razones de fondo por las que el electorado les haya dado la espalda en cinco de las últimas seis elecciones nacionales. El peronismo también hubiese inspirado a Pablo Picasso.

El mercado ya votó

Así como la política aceleró el modo electoral, los mercados parecieron anticiparse de un modo inédito. Desde hace dos meses que ingresaron en una fase de fuertes temores hacia la Argentina que alteraron las perspectivas económicas. Pero en los últimos diez días la situación se agravó al nivel de llevar el riesgo país a más de 1000 puntos y a empujar al dólar hasta los $1600.

“El mercado ya votó porque da por hecho de que hay una alta probabilidad de que Milei no reelija. En Wall Street esas chances están calibradas en un 30%”, resume un broker experimentado. De hecho el día que el oficialismo aprobó el dictamen de las PASO subió el riesgo país y el dólar, y lo mismo ocurrió cuando se conoció que las exportaciones habían superado los US$10.000 millones. El mercado ya no atiende esas señales. Cerró la ventana sobre la Argentina y esperará el veredicto del destino.

La caída de Wall Street impactó con fuerza sobre la Argentina Spencer Platt - Getty Images North America

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Las razones son múltiples. Hay factores globales, como la caída de los bonos de EE.UU., la pérdida multimillonaria que les generó a importantes inversores el triunfo de Lula, y la aversión a comprometerse con mercados emergentes en este contexto incierto. A eso se suman los datos locales, como la desconfianza en el plan financiero que presentó el Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda, la desaceleración económica que esta semana puede convertirse en recesión y, fundamentalmente, las dudas sobre la continuidad del modelo económico. Pesa también que la palabra de Milei y de Luis Caputo ya pasaron a ser contraproducentes, porque en los mercados interpretan que no son verosímiles en su planteo contable.

El clima financiero habilitó la libre circulación de rumores sobre cambios de planes, poco viables para la lógica libertaria. Entre otras novedades históricas, el gobierno de Milei viene con un programa económico que es indisoluble del Presidente, es su razón de ser, es lo que piensa y siente; es lo que vino a hacer. Milei es el plan, por lo cual no hay margen para cambios en el plan sin cambiar a Milei. Esta vez no hay fusibles en el medio.

Luis Caputo, Karina Milei y Javier Milei Presidencia

Sí parece haberse abierto una hendija en torno del ministro de Economía. Para el Presidente es la columna vertebral del programa y, en consecuencia está tan atado al mástil como él. Pero cerca de Karina hay quienes lo habrían puesto en observación, ese purgatorio incómodo que ella administra con menos emocionalidad que su hermano. La secretaria general tuvo un roce visible con el ministro por su insistencia en un acuerdo urgente con los gobernadores, y sus intérpretes aseguran que nunca fue más lejos “porque no se va a meter en el terreno económico que es dominio absoluto de su hermano”.

Pero esa chispa se alimentaba con el combustible de una diferencia conceptual: primero hay que mejorar la economía para lograr un acuerdo político más conveniente. En el fondo, se carga sobre Caputo la mayor responsabilidad por el irregular desempeño económico. No es una observación técnica, sino político-electoral. Quizás se relativiza el papel que tiene el propio Milei como principal obturador de cualquier signo de flexibilización. De hecho esta intransigencia tiene algo agotado a una parte del equipo económico que trabaja por debajo del ministro, que fracasa en su intento por tocar algunas perillas que estimulen la actividad. Ahí se está incubando un disgusto.

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Estos tropiezos contribuyeron a generalizar la idea en el establishment de que le será muy difícil al Gobierno llegar a las elecciones sin retoques en el plan, aunque Milei haya dicho con claridad que no está dispuesto a hacer concesiones. No hay peor escenario económico que la expectativa de un cambio que nunca se concreta.