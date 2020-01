Alberto Fernández: un pedido de ayuda a los líderes por la deuda

El presidente y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu Fuente: AP

Fernández contó que en sus contactos con otros mandatarios buscó aliados para negociar

Tras finalizar su visita oficial a Israel, el presidente Alberto Fernández dijo que consiguió el apoyo del primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, para la renegociación de la deuda externa de la Argentina y que extendió el pedido de ayuda a los líderes internacionales presentes que integran el directorio de l Fondo Monetario Internacional.

"Le hablé sobre la situación que heredamos, el momento económico de la Argentina, nuestra preocupación por la deuda, nuestros esfuerzos por superar el problema y lo que el primer ministro me transmitió es su decisión de ayudarnos en lo que Israel pueda a superar el momento", dijo Fernández sobre su encuentro con Netanyahu, en una entrevista televisiva del canal TN.

Asimismo, el mandatario responsabilizó al gobierno de Mauricio Macri de la situación en la que encontraron el país: "[lo] dejó virtualmente en default", afirmó, y destacó la necesidad de "recomponer" la situación social y económica para "poder exportar y conseguir dólares y a partir de allí ver la manera de cumplir las obligaciones".

Durante su visita a Israel, Fernández participó del Foro Internacional del Holocausto en Yad Vashem (Museo del Holocausto), con la presencia de más de 40 líderes mundiales, y confirmó que aprovechó el encuentro para pedirles ayuda con la renegociación de la deuda de la Argentina.

Fue una "buena oportunidad para hablar con líderes mundiales", aseguró el Presidente. "Tenemos que ponernos de acuerdo con los acreedores y el Fondo. Por eso, obviamente que a los países que tienen un lugar en el directorio del Fondo les transmitimos nuestra preocupación y nuestro deseo de que acompañen el pedido de la Argentina", dijo el Presidente.

Por otra parte, respecto de la muerte del fiscal Nisman y el memorándum de entendimiento con Irán, el mandatario aseguró que no fue tema de conversación.

"Tengo que ser absolutamente franco y sincero, ninguno de esos temas estuvo ni en la conversación con el presidente ni en la conversación con el primer ministro. Todos estamos interesados en saber qué ocurrió en la AMIA y en la embajada de Israel y todos saben de nuestra voluntad de encontrar la verdad. Lo tienen más claro en Israel que algunos medios argentinos", dijo Fernández.

El Presidente también se mostró crítico, y no descartó futuros cambios, en el decreto de necesidad y urgencia firmado por Mauricio Macri en 2017 que endureció los controles migratorios y contempla la expulsión de extranjeros que cometan un delito en territorio nacional.

"Siempre estuve en contra, me parece que la condición es que haya una condena, no esta idea de castigar solo por la presunción. La Argentina ya tiene un régimen y cuando un extranjero es condenado es susceptible de la expulsión", advirtió el mandatario. "Lo que hizo Mauricio Macri fue autorizar expulsiones sin condena y esto es peligroso", agregó, y no descartó analizar la cuestión con la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

Respecto de las jubilaciones, el mandatario dijo: "El monto lo hablaremos cuando tengamos en claro cuál es la situación económica en ese momento. Tienen que tener tranquilidad de que todos van a tener el incremento, y siempre vamos a prestar atención a los más vulnerables". Confirmó de esta manera que el aumento de sumas fijas que se otorgará en marzo alcanzará a todos los jubilados, aunque en distintas proporciones.

Horas antes, el presidente argentino y el primer ministro israelí habían reforzado el compromiso de ambos países sobre la necesidad del esclarecimiento y de "saber la verdad" del atentado contra la sede de la AMIA de 1994, y prometieron un mayor acercamiento para "aprovechar las oportunidades" comercio, turismo, tecnología y agricultura, entre otros.