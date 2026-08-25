Un petrolero de bandera británica amarró en el puerto intervenido por la Nación en Ushuaia y reavivó la tensión con la provincia

USHUAIA.− El amarre de un buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia, el lunes pasado, volvió a poner en el centro de la escena la disputa por la soberanía sobre las Islas Malvinas, por un lado, y la controversia por la intervención nacional del puerto local, vigente desde enero de este año, por el otro.

“Es inadmisible que el gobierno nacional haya intervenido el Puerto de Ushuaia invocando razones de soberanía y hoy, con Tierra del Fuego desplazada de su administración, permita la operación de un buque petrolero de bandera británica. No es un hecho menor ni una simple operación comercial: estamos hablando del puerto de la capital de la provincia a la que pertenecen nuestras Islas Malvinas y de un enclave estratégico para la Argentina en el Atlántico Sur y la Antártida”, sostuvo la vicegobernadora Mónica Urquiza.

Mónica Urquiza y Gustavo Melella Prensa FORJA

“Desde Tierra del Fuego no vamos a naturalizar estas contradicciones ni aceptar que la soberanía se utilice como argumento para avanzar sobre nuestra autonomía. El gobierno nacional debe dar explicaciones y restituir inmediatamente la administración del puerto a la Provincia. La soberanía no se declama según la conveniencia del momento: se ejerce, se defiende y se sostiene con decisiones concretas”, afirmó.

La embarcación en cuestión es el buque petrolero VS Promise, de 228,6 metros de largo y 32,57 de ancho, con capacidad para transportar cerca de 73.800 toneladas de petróleo, que atracó a las 7.08 del lunes 24 de agosto en el muelle comercial de Ushuaia luego de operar en la terminal petrolera de Río Cullen, en el norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego. El buque figura registrado bajo bandera del Reino Unido, con puerto de matrícula en la Isla de Man.

Tras permanecer durante el día amarrado en el puerto volvió a partir y retomó su ruta por el Canal Beagle, con destino nuevamente a la zona de Río Cullen, desde donde se despacha la producción de hidrocarburos.

El buque VS Promise en el puerto de Ushuaia Gentileza Gob. de Tierra del Fuego

Según detalla el portal local Agenda Malvinas, “el buque tanque permaneció operando hasta el pasado 13 de agosto en la monoboya de Río Cullen, en la costa atlántica norte de la Isla Grande, la terminal desde donde el consorcio petrolero encabezado por Total Austral (TotalEnergies) bombea y exporta el crudo extraído costa afuera en la Cuenca Marina Austral”.

El repudio de la provincia

La llegada del VS Promise generó un pronunciamiento inmediato del Gobierno de Tierra del Fuego, encabezado por Gustavo Melella (Forja).

En un comunicado oficial, la provincia calificó de “inadmisible” el episodio: “Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego −las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes−, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia a la que esos territorios pertenecen”.

El reclamo provincial se apoya en la Ley Provincial 852, conocida como “Ley Gaucho Rivero”, que establece restricciones para la permanencia, amarre y abastecimiento de buques vinculados al Reino Unido en los puertos fueguinos.

El puerto de Ushuaia

El gobierno de Melella apuntó directamente contra la administración nacional del puerto, intervenido desde enero por decisión del gobierno de Javier Milei a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN): “Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción (...) se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular”.

“Ushuaia constituye un punto estratégico de primer orden para la Argentina: por su ubicación, por su proyección sobre el Atlántico Sur y por su condición de puerta de entrada a la Antártida, ocupa un lugar central en la defensa de nuestros intereses soberanos y en la presencia argentina en el extremo austral. Las decisiones que se adopten respecto de su puerto no pueden desentenderse de esa realidad geográfica, constitucional y geopolítica”.

La provincia reclamó además que la Casa Rosada informe “de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia”, y volvió a exigir “el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto”.

La defensa desde la intervención

Consultado por LA NACION, Juan Avellaneda, empleado del puerto local y parte del equipo de la intervención nacional, salió al cruce del planteo provincial y sostuvo que la ley invocada no resulta aplicable al caso del VS Promise. “La Ley Gaucho Rivero no prohíbe indiscriminadamente el ingreso de todo buque vinculado al Reino Unido. Su artículo 2 alcanza a aquellos relacionados con la exploración o explotación de recursos naturales en la Cuenca de Malvinas. El VS Promise opera desde Río Cullen, dentro de la Cuenca Austral, transportando hidrocarburos de producción argentina, y su escala en Ushuaia fue exclusivamente logística, para abastecimiento”, explicó Avellaneda.

El funcionario remarcó que la norma provincial apunta a una situación geográfica y operativa distinta de la registrada esta semana: “La ley dice que no pueden operar buques que estén vinculados y operando directamente en la Cuenca Malvinas. Este buque operó en la Cuenca Cullen. Por otro lado, el buque viene de la monoboya Cullen, hizo una parada técnica de abastecimiento en Ushuaia con destino a Cullen, por lo que la responsabilidad es del gobierno provincial”.

El cuestionamiento del secretario de Malvinas

La polémica sumó un nuevo capítulo con la reacción de Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, quien cuestionó con dureza al gobierno nacional por permitir la presencia del buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia, actualmente bajo la órbita de la ANPyN.

En respuesta directa al argumento esgrimido por Avellaneda sobre el alcance de la Ley Gaucho Rivero, Dachary remarcó el origen de la matrícula de la embarcación: “La Isla de Man es de la Corona británica”, señaló en declaraciones al medio local Radio Provincia. El funcionario provincial fue además crítico de la gestión del puerto desde que quedó bajo control nacional: “El puerto de Ushuaia es un descontrol producto de la intervención, con una gravedad total e inusitada”, aseguró.