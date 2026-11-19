El sagaz “Pancho” Aricó solía decir: “Llegamos al poder con la expectativa de cambiarlo, pero suele ser el poder el que nos cambia a nosotros”. Esa ley encontró un nuevo caso para corroborar su validez: Javier Milei. El gobierno libertario se ha concentrado en las últimas horas en lograr un único objetivo: modificar el sistema electoral para facilitar la reelección del Presidente. Con este propósito se desarrollan dos negociaciones legislativas simultáneas. La de la normativa que regirá los próximos comicios y la del presupuesto nacional.

La segunda es la ventanilla donde se pagan los acuerdos alcanzados en la primera. Modificar las reglas de juego para obtener una ventaja coyuntural y utilizar las cuentas públicas como variable de los entendimientos de poder. Nada más tradicional en la política argentina. Nada más natural que encomendar a Diego Santilli esos enjuagues. De todo este proceso se infiere un corolario indiscutible: el principal objetivo del oficialismo es conseguir que el Presidente obtenga otro mandato. Hasta los recursos fiscales, que los libertarios sacralizan, se ponen al servicio de ese proyecto de permanencia en el poder. Milei venía a terminar con la casta. Pero la casta se está tragando a Milei.

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Santilli debió ceder una de las claves de su reforma: desistió de habilitar el régimen de colectoras, por el cual listas de legisladores nacionales de distintos partidos pueden acoplarse a una misma candidatura presidencial. Es la estratagema con la que muchos señores feudales consiguen niveles de adhesión extraordinarios, y quizás inmerecidos, en sus provincias. Los aliados del Gobierno obligaron a Santilli a un inusual acto de coherencia: el Pro, que seguiría siendo el partido del jefe de Gabinete, había eliminado ese ardid durante la presidencia de Mauricio Macri en nombre de la transparencia electoral.

Fue llamativa la torpeza de Macri en estos días. Presionado por los gobernadores de su partido, sobre todo Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, anunció que Pro avalaría la reforma. No esperó a que se anulen las colectoras. No atinó a atribuirse esa mejora en el proyecto. Cabeza de novio.

Las colectoras iban a prestar un servicio preciso y, si se quiere, menor: consolar a los dirigentes de La Libertad Avanza de los distritos en los que la conducción nacional de ese partido ofrece a los gobernadores sumar sus listas a la fórmula libertaria. Ahora esos apóstoles del anarcocapitalismo se lamerán las heridas frente a un comando nacional que los margina en beneficio de los caudillos que gobiernan sus distritos.

Con esta decisión se saldó un debate interno. Karina Milei pretendía privilegiar a las listas de su partido para reforzar su presencia en el Congreso. Su eterno contradictor, Santiago Caputo, “el Mago del Kremlin”, prefería hacer alianzas con los gobernadores disponibles para que Javier Milei canalizara detrás de su postulación distintas ofertas partidarias. Ganó el “Mago”. Era obvio: la reelección del Presidente es un propósito mucho más importante que la consolidación del partido oficial.

La Casa Rosada entregó las colectoras a tiempo. Su restauración se estaba convirtiendo es un escándalo. Al resignar esa pretensión, Milei y los suyos lograron aproximarse a una conquista más valiosa: la suspensión de las PASO. Es una jugada con varios blancos. Por un lado, le quita a la oposición, sobre todo la del PJ, una regla de ordenamiento interno. Ahora la candidatura presidencial de ese partido deberá surgir de un acuerdo interno. Si ese acuerdo es imposible, los peronistas se pondrán al borde de la ruptura.

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El problema involucra, sobre todo, a Axel Kicillof y Sergio Massa. ¿Alguno de ellos dos se beneficia con la eliminación de las primarias obligatorias? Si, Massa, sin lugar a dudas. Hoy Kicillof lo duplica en intención de voto. Y si hubiera, algo que todavía no se debería descartar, un acuerdo entre el gobernador y Cristina Kirchner, que sigue siendo la gran electora, Massa debería despertar de su sueño de poder.

Sin primarias se perjudican también quienes tengan alguna fantasía de competir con el Presidente en el campo del no-peronismo. Esas pulsiones son todavía brumosas. Se le pueden imputar a Patricia Bullrich y, con mucha menos probabilidad, a Macri. Dicho de otro modo: quien quiera desafiar a Milei deberá abandonar el partido.

La mayor aversión por las PASO anida en el Ministerio de Economía. Luis “Toto” Caputo aseguraba hasta hace pocos meses que el peronismo jamás podría retornar al poder. Ahora confía menos en su propia clarividencia. Hace bien, porque ya son varias las encuestas que identifican a “La Cautiva” como la figura con mejor imagen del país. La última fue una de la prestigiosa consultora internacional AtlasIntel.

Ante este panorama, el mayor de los Caputo teme repetir la pesadilla del año pasado. Es decir, que una elección adelantada, como la que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, muestre a un peronismo envalentonado y que esa percepción desate una corrida contra el peso. Suprimir las PASO significa, entonces, privar a los mercados de esa encuesta perfecta que podría prefigurar en agosto lo que va a pasar en octubre. Dicho de otro modo: evitar que a Milei le pase lo que le pasó a Macri con las primarias de 2019.

Aunque no se celebren esas elecciones, el fantasma de un PJ revitalizado no se llega a despejar. Es muy difícil que en la provincia de Buenos Aires se supriman las PASO para cargos locales. Y cabe suponer que va a haber varios aspirantes a la gobernación. En especial porque los dos principales postulantes a la Presidencia, Massa y Kicillof, son bonaerenses. Hay que prever, entonces, que en agosto exista un torneo en el que el PJ de la provincia más grande del país vaya a las urnas y ponga en evidencia su nivel de aceptación. Si ese nivel resulta alto, habrá ocurrido algo parecido a la elección de septiembre del año pasado en ese mismo distrito: produjo una alteración que alcanzó al mercado cambiario y también al de bonos soberanos. El peligro de esa tormenta financiero-electoral sigue estando en el horizonte más allá de la supresión de las primarias de nivel presidencial.

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La amenaza peronista, o el llamado “riesgo kuka”, adquirirá más densidad por la estrategia de campaña de los libertarios. Como Macri en 2019, en el laboratorio de Milei se especula con que la victoria está a la vuelta de la esquina con sólo alertar sobre el calvario que significaría el regreso del demonio del PJ. Es un arma de doble filo. No sólo por sus efectos sobre la sensibilidad financiera. También porque en esa táctica anida el riesgo de agigantar al adversario. Es muy difícil que el oficialismo pueda evadirse de esta tendencia a la polarización tan generalizada. Un método holgazán, que apela a movilizar el odio contra algo antes que asumir la tarea mucho más difícil, sofisticada y apasionante de promover la adhesión a un proyecto propio.

La persistencia de las PASO bonaerenses afectan en especial a un dirigente: Santilli. Él es, al menos hasta ahora, el encargado de defender la bandera de La Libertad Avanza y del Pro en la provincia. ¿Deberá inventar a un desafiante para que esa carrera preliminar tenga un poco más de tensión? Es un misterio el destino de Santillli. Sobre todo porque Solari Parravicini, que habló tanto del “hombre gris”, no dejó una sola psicografía sobre el “hombre colorado”.

Las modificaciones del dictamen alcanzan a otros aspectos del sistema electoral. Casi todos tienen un cariz regresivo. Por ejemplo, se reduce el tiempo gratuito de exposición de los candidatos en los medios. Y se hace más exigente la recolección de avales para las listas. También se suprime el debate entre candidatos en la primera vuelta y queda sólo el del ballotage, si es que hay ballotage. Son disposiciones que tienden a consolidar a los partidos dominantes en detrimento de los más pequeños.

Hay una cláusula de la propuesta oficial que resulta relevante para los partidos: se permite que haya un casillero de la boleta única para votar por la lista completa de una fuerza política. Como si hubiera una lista sábana dentro de la boleta única. Un dispositivo para permitir que la fórmula presidencial traccione a las demás categorías.

La nueva normativa incorpora el criterio de ficha limpia. No podrá ser candidato quien tenga una condena penal en segunda instancia. Es decir, no hace falta una sentencia firme para la cancelación del principio de presunción de inocencia. Es una regla draconiana, que tiende a mejorar la calidad moral de los representantes, aun a costa de inaugurar un peligro: que en muchos distritos en los que la Justicia federal penal está muy asociada a la figura del gobernador, se lancen persecuciones arbitrarias para dejar a algún candidato fuera de carrera.

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La discusión de las reglas electorales es la oportunidad en que la clase política aparece más enfervorizada. Es el momento en que los dirigentes disputan, encarnizados, sus intereses más inmediatos. También es la instancia en que aparece en sentido pleno una ilusión recurrente: la suposición de que a través de la ingeniería se puede empujar el voto en una dirección, como si fuera una fuerza física. En otras palabras, la quimera de pensar que con artimañas legales se puede compensar la baja calidad de la representación. O, en el caso de los oficialismos, la mala calidad del gobierno.

No debe sorprender, entonces, que el tratamiento del dictamen sobre el sistema de votación haya expuesto algunas fisuras. Sobre todo, en el bloque libertario del Senado. Allí se libra, cifrada, la batalla entre la señorita Milei y Patricia Bullrich. Es una tensión que puede volver a aparecer con motivo de otra de las grandes peleas que se despliegan hoy en la vida pública: la composición del Consejo de la Magistratura. El bloque de La Libertad Avanza debe proponer dos representantes. Karina Milei propone a dos salteños. Nadia Márquez, muy ligada al evangelismo, y Gonzalo Guzmán Coraita. Bullrich, en cambio, avala a la fueguina Belén Montes de Oca.

Hasta ahora los dos únicos representantes que se despejaron fueron los del bloque radical: Maximiliano Abad y Eduardo Vischi como suplente.

Alrededor de los representantes del Consejo puede abrirse otra conflagración. ¿Cuál es el bloque más numeroso, el de la primera minoría, al que corresponden dos bancas? La Libertad Avanza y el PJ tienen ambos 21 senadores. Pero hace 15 días el riojano Fernando Rejal se reincorporó a la bancada peronista, que había abandonado en 2025. Quiere decir que esa bancada puede reclamar ahora la mayor representación. El bloque pretende designar a Eduardo “Wado” De Pedro y Florencia López.

Es comprensible que en un ambiente político que se ha judicializado al extremo, la integración del organismo que designa y remueve jueces sea crucial. Por eso también en el sector académico se abrió un duelo. Diego Molea representará a los rectores de universidades, como titular de la de Lomas de Zamora. Pero encontró dificultades para designar al representante de los docentes: se le cruzó Emiliano Yacobitti, futuro rector de la UBA. Yacobitti fue a la Justicia. Su reclamo llegó al juzgado de María Romilda Servini de Cubría. Pero esta jueza decidió tomar licencia, al parecer apesadumbrada por la causa que se le sigue por la presunta entrega de un bebé durante la dictadura. Subrogó su tribunal Ariel Lijo. Molea festejó: Lijo fue llevado por él a prodigar su sabiduría jurídica entre los alumnos de Derecho de Lomas. Promovió con mucho entusiasmo esa incorporación al claustro.

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Pero Molea no calibró un detalle: la estrecha relación entre Yacobitti y Lijo. Le hubiera alcanzado ver la lista de concurrentes a la última cena de beneficio para el Hospital de Clínicas, promovida por el inminente rector: Lijo era un entusiasta asistente, junto con su amigo el tenebroso Antonio Stiuso y el ansioso Sergio Massa. Un conocedor de esta trama de relaciones explicó: “Ariel y Yaco tienen mucho Miami juntos. Parecen Don Johnson y Philip Michael Thomas”. “División Miami”, casi blanco y negro. Conclusión: Lijo tomó el caso y está a punto de dar la razón a Yacobitti.

Lijo compite con Massa en la ansiedad por su candidatura. La de él es a la Corte. Se reúne con senadores. Consulta a gobernadores. Revela conversaciones que, tal vez, no tuvo. Por ejemplo, una en la que Milei le juró, en persona, que lo va a apoyar de nuevo. Más seguro se lo ve al otro candidato, Mariano Borinsky, que por lo menos tiene una prueba material: un chat con el Presidente, que muestra todo el tiempo.

El problema de Lijo es que, dada su debilidad, es el más proclive a ser reemplazado por una mujer. Lorenzetti niega estar interesado en esta carrera. Pero salvo él, todo el mundo cree que avala a la salteña Mariana Catalano. Tiene un adversario de peso. El “Mago” Caputo especula con llevar a la Corte a María Ibarzábal, la secretaria de Legal y Técnica. La llama “ministra en leyes”. Todo por mortificar a Juan Bautista Mahiques, que busca la Procuración General, pero depende de que los candidatos a la Corte reúnan los dos tercios del Senado. No puede correr solo.

Mahiques cree merecer la jefatura de los fiscales. Con un desdén inquietante hacia jueces y fiscales, se ufana de haber cerrado las causas que inquietaban a los Milei. La del caso $LIBRA y la que tenía contra las cuerdas a Manuel Adorni. Alguien debería avisar a los hermanos que ningún expediente está cerrado con un sobreseimiento. Todo puede volver a abrirse. Así es Comodoro Py.

La rueda de la interna libertaria nunca deja de girar. La candidata del “Mago” para la Corte, Ibarzábal, tiene un límite infranqueable. El de siempre. La señorita Milei.

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