Una de las diputadas libertarias que visitó a Alfredo Astiz en la carcel dijo que tenían el aval de Martín Menem y la Casa Rosada

Escuchar

La decisión de seis diputados nacionales de La Libertad Avanza de visitar a represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar generó un terremoto en el bloque oficialista. Rocío Bonacci, una de las legisladores que integró la comitiva que fue hasta Ezeiza para reunirse con Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti, dijo que la iniciativa tuvo el aval de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y de la Casa Rosada.

La joven diputada, oriunda de Santa Fe, explicó que ella concurrió al penal de Ezeiza sin conocer el objetivo verdadero de la visita, ya que su organizador, su colega Beltrán Benedit, solo le había anticipado que se trataba de una visita “con fines “humanitarios”.

A raíz de este “engaño” y del escándalo posterior que se desató -pese a lo cual, dijo, aun no pudo hablar con el jefe de su bancada, Gabriel Bornoroni-, admitió que no descarta apartarse del bloque de La Libertad Avanza. La misma intención tendría otra de las concurrentes al penal de Ezeiza, la diputada de Mendoza Lourdes Arrieta. El tema se discutirá mañana, en una reunión de bloque de La Libertad Avanza. Todo indica que el encuentro será caliente.

“Yo recibí una invitación por parte de un colega y de hecho confié, que creo que ese fue mi mayor error, confiar en un colega de bloque, que parece absurdo decirlo, porque primero porque era una vista con un buen objetivo de fondo, y segundo porque aparentemente tenía el OK de Martín Menem y de Casa Rosada, de que esta vista estaba ok. Quiero decir, todo lo que se pone en el grupo nuestro, que nosotros compartimos de legisladores, es oficial, o sea, todas las invitaciones son oficiales”, enfatizó Bonacci en declaraciones a un canal de televisión de Rosario.

A su regreso, la legisladora se comunicó con Menem, según relató. “Compartimos (con Menem) una llamada telefónica de menos de 10 minutos, que la hice yo, para plantearle cuál era mi postura y de dónde venía mi enojo con mi compañero -relató-. En ese momento (Menem) desconocía un poco lo que estaba sucediendo porque había sido muy incipiente, según él, pero la realidad es que la visita se convocó desde una combi oficial, que eso se hace todo un pedido desde lo que es la Cámara, desde la aplicación de diputados, y realmente tiene un OK dado desde Presidencia o desde la misma gestión, porque si no, no te habilitan un vehículo para trasladarte a donde vos quieras”.

La legisladora insistió en que ella concurrió al penal sin haber sido informada sobre los verdaderos objetivos de la visita. “Lo que no me parece correcto es que a mí mi compañero no me haya dado la libertad, a través de proporcionarme más información, de elegir si yo quería participar o no de esta convocatoria”, señaló Bonacci.

“Yo digo que sentí un engaño desde el momento que a mí no se me proporcionó la información completa del objetivo real de la visita. Yo hablé tres veces por teléfono con mi compañero de bloque, le consulté cuál era el objetivo final de esa visita y no entró más en detalles que decir que era una visita humanitaria, que iba a ser muy importante, que iba a ser muy lindo, que teníamos que participar. De hecho, fue muy insistente con la invitación”, añadió.

Cuando Bonacci cayó en cuenta de cuál era el objetivo -entrevistarse con represores condenados por delitos de lesa humanidad- ella prefirió no participar y se mantuvo aparte del encuentro.

“Yo me di cuenta al momento de entrar lo que estaba pasando. Expresé mi postura que no quería participar activamente de la conversación, ni de la foto, ni del proyecto en sí, que tampoco se me explicó bien a qué proyecto se iba a trabajar. Evidentemente eso no se respetó, porque yo no participé activamente de la reunión, no conmulgo con las ideas que propone Beltrán, no reivindico a estos genocidas de la época de la dictadura ”, insistió la joven legisladora.

Bonacci admitió sentirse “engañada” por los colegas que organizaron la visita y no descartó apartarse del bloque de La Libertad Avanza. “

Yo quiero ser muy orgánica políticamente porque nosotros también estamos acá gracias a Javier Milei y sobre todo a la gente que nos votó -sostuvo-. A mí me genera demasiado malestar estar dentro de de este bloque de esta manera, con tanto secreto, con tanto ocultar información. Realmente es incómodo humanamente quiero decir, y esto lo sabe tanto el presidente de la Cámara como el presidente del bloque con el que todavía no he conversado, que me resulta incómodo. No definí todavía si me voy del bloque, pero lo estoy pensando”.

Rocío Bonacci dice que la visita a Astiz y otros genocidas, de la que participó ella y otros 5 diputados de LLA, tenía "el ok de Martín Menem y de Casa Rosada". pic.twitter.com/7KSS7KmZhE — gabyvulcano (@gabyvulcano1) July 28, 2024

Además de Bonacci, asistieron los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo.

“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, explicó Benedit, el organizador del evento, a través de un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales y que ratificó a LA NACION.

El mensaje de Beltrán Benedit en el que habla de pruebas "inventadas" contra los represores condenados

El mensaje telefónico de Benedit contiene, además, una suerte de autocuestionario que defiende sin tapujos a los detenidos, niega los crímenes probados por la Justicia y rechaza algunos consensos básicos alcanzados en democracia. “¿Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos? Entre 19 y 23 años. ¿Los cargos han sido probados? No, muchos son inventados”, señala uno de los fragmentos. Y subraya: “Vamos a hacer un escrito que dirá que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”.

Uno de los exmilitares detenidos con los que se reunieron los legisladores libertarios es Alfredo Astiz, condenado a cadena perpetua por el secuestro, tortura y desaparición de dos monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet, así como de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino, María Ponce de Bianco. En ausencia, Astiz también fue condenado a perpetua en Francia. El tema no formó parte del intercambio entre Javier Milei y su par de Francia, Emmanuel Macron, el viernes pasado, en París, según informaron fuentes oficiales del gobierno argentino.

Javier Milei con Emmanuel Macron en el G7 Prensa

La visita a represores abroqueló de un mismo lado tanto al kirchnerismo como a referentes de la oposición dialoguista, que pidieron respuestas institucionales. La bancada que comanda el legislador santafesino Germán Martínez reclamó la conformación de una comisión especial que, en un plazo de 20 días, “determine responsabilidades y proponga las medidas que el caso demande”. Se le suma el proyecto de resolución de Gisela Marziotta, integrante del mismo bloque, donde pide la exclusión de los seis legisladores oficialistas de la Cámara, en función de lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional.

Cristian Ritondo, el líder del espacio Pro en Diputados, se sumó al repudio general y solicitó al presidente de la Cámara, Martín Menem, una “solución institucional”. Algo similar ocurrió con el radicalismo, que si bien no hizo una demanda concreta sobre medidas sancionatorias, condenó el accionar de los diputados libertarios a través de las redes sociales.

El diputado Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria Marcos Brindicci - LA NACION

Entrevistado por un medio digital español, Menem se limitó a despegarse de los hechos. “No es la posición del bloque de La Libertad Avanza, no es la posición de este presidente de la Cámara ni del Gobierno. Son actos individuales de algunos diputados”, aclaró en diálogo con Javier Negre, del canal EDATV. Sin embargo, no condenó los hechos ni adelantó sanciones.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados Marcos Brindicci - LA NACION

La combi oficial

La polémica por el “Astiz gate” escaló cuando se conoció que los seis diputados libertarios se habían trasladado a Ezeiza en una de las combis que forman parte de la flota oficial de autos. Esto dejó desmarcado a Sharif Menem, quien oficia como director general. Entre otras cosas, el sobrino segundo del presidente del cuerpo está encargado de la autorización de uso de los vehículos de la Cámara baja.

Sin justificar el accionar de la media docena de diputados que pidieron la combi, fuentes cercanas a los Menem desligaron a Sharif de cualquier responsabilidad . Según explicaron a LA NACION, el sistema de solicitud de vehículos permite reservar un auto sin intervención de las autoridades siempre que sea para menos de cinco personas.

“El tema es que Benedit pidió un auto para cuatro personas y aclaró en los comentarios que iban más. Por eso se aprobó automáticamente, sin que nadie revisara el pedido”, precisaron. Tal como se detalla, hay capturas que evidencian que el legislador entrerriano ingresó en el sistema oficial un número menor de asistentes para concretar la reserva.

Capturas del sistema por el que Benedit solicitó un auto oficial de la Cámara de Diputados para ir a Ezeiza a visitar represores

Benedit aclaró en los comentarios de la reserva del vehículo que iban a ir más de cuatro personas

A través de una nota, el jefe del bloque UP pidió detalles sobre este procedimiento al presidente del cuerpo. “Debe dar precisiones sobre los hechos reseñados que hacen parecer que nos encontramos frente a una actividad institucional ”, indica Martínez.