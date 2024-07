Una diputada libertaria dio más detalles del proyecto de SAD que impulsa Milei y la AFA rechaza

Escuchar

Dispuesto el gobierno de Javier Milei a avanzar con la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) pese a la oposición de la AFA, la diputada libertaria Juliana Santillán -que promueve la iniciativa- dio más detalles sobre qué implicaría este cambio. Férrea defensora del proyecto oficialista que ya quedó instrumentado a través del DNU 70/2023 y que tiene fallos de la Justicia en contra -que la Casa Rosada le achaca solo a casos puntuales-, la legisladora de Mar del Plata alegó que esta instrumentación no implicará que desaparezcan los clubes de barrio. Y, al igual que hizo el Presidente, utilizó a los jugadores de la selección argentina para justificar la propuesta.

“Las SAD están vigentes a través del decreto 70. Lo que va a ocurrir es la reglamentación, que pone en vigencia el corrimiento de los plazos. Esto lo venimos trabajando hace mucho tiempo, es un momento histórico para el ingreso de aportes privados y de divisas para la Argentina a través del fútbol, como sucede en todo el mundo. No estamos inventando la pólvora, estamos adaptando el fútbol argentino a una situación que lo puede sacar de la crisis y de los procesos de quiebra”, aseguró Santillán al respecto de la puesta en marcha de esta medida que, tal como detalló LA NACION, activará el nuevo ministro Federico Sturzenegger la semana entrante.

La diputada dijo además que el ingreso de aportantes privados se habilitará no solo para los clubes de fútbol sino también para aquellos donde se practiquen otros deportes. “Hay que preguntarse por qué esto genera tanto revuelo en la AFA, esa es la pregunta que llama más la atención”, deslizó en Radio Mitre, cuando desde la asociación que conduce Claudio “Chiqui” Tapia aseguran en off que no habrá lugar para las SAD en la liga local.

Con la premisa de que esto ya funciona en otros lugares de la región como Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, y que esto implicaría instrumentar un “sistema de libertad”, Santillán -que milita junto al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, el instrumento- ahondó: “Las SAD son acuerdos entre el club, de su masa societaria, con un privado; y van a decidir en un contrato cómo van a invertir. De hecho las SAD se basan en leyes vigentes: la de sociedades y de contratos, nada que el club no quiera va a suceder, acá no hay nada que se compre ni que se venda , no es la venta de los clubes. La privatización es el ingreso a partir de la figura de SAD de capitales privados”.

Con la diputada @SantilanJuli223, el diputado @HectorBaldassi, el subsecretario de Deportes @JulioGarro y @TofoniGuillermo, trabajamos en los lineamientos para avanzar en la reglamentación de las sociedades anónimas deportivas optativas, en consonancia con el DNU que se… pic.twitter.com/0oCDV2KeU5 — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) March 20, 2024

Además, la legisladora que es secretaria de la Comisión de Deportes de la Cámara baja recordó que en el país los clubes hasta ahora se formalizan como asociaciones civiles sin fines de lucro y consideró que ya el pago de cuotas por parte de los socios no alcanza para sostener la infraestructura de las entidades. “Lo que hizo el Presidente fue poner, a través de la selección argentina, la realidad de lo que ocurre. El 95% de los jugadores provienen de SAD”, planteó, luego de que Milei publicara el viernes un cuadro con los titulares del equipo de Scaloni para justificar que todos juegan en el exterior, en clubes que usan esta modalidad que se quiere implementar acá.

PREGUNTA TÉCNICA

Si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol.

VLLC pic.twitter.com/hlIMsqJha1 — Javier Milei (@JMilei) July 12, 2024

En ese marco, la diputada rechazó los comentarios que planteaban que para llegar a esos clubes grandes, los campeones primero se formaron en el barrio. “Que hayan tenido contacto con una pelota en los clubes de barrio... que son válidos, van a seguir existiendo, no van a desaparecer, van a seguir estando con mejores recursos y posibilidades. Esa es la otra demonización de las SAD, que va a desaparecer. Los jugadores han sido formados en edad muy temprana por clubes extranjeros que los compraron. Messi tenía un problema de desarrollo y no lo han podido atender en la Argentina, los clubes han invertido en él, Barcelona, desde que fue chico; y luego se quedaron en esas ligas porque no se pueden mantener jugando en el país”, indicó con respecto al 10, que de chico fue diagnosticado con una deficiencia de la hormona de crecimiento.

“Todos esos recursos y médicos [de Messi cuando partió] provenían de clubes de SAD que al jugador lo contuvieron, le dieron infraestructura, formación, todo lo que necesitaba. Messi iba a ser Messi igual, no es un buen ejemplo para dar... La Argentina es una cuna de cracks y los cracks se van del país. Es bueno decir que en las SAD el ingreso es optativo, voluntario. ¿Quién se puede oponer a algo que tiene que ver con la libertad de elegir? Alguien que no quiere que se corten los privilegios”, cerró.

