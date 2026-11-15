Una prueba de fuego para el futuro del Gobierno

Todavía resonaban los ecos de las palabras del Papa cuando en la mañana del jueves se activó la orden que bajó el Gobierno para acelerar el tratamiento del proyecto que puede definir el último trayecto de su gestión: la suspensión de las PASO. En su debate no solo se pone en juego el sistema de elección de candidatos para el año próximo, sino también la capacidad de lograr acuerdos con los gobernadores, de dar mensajes de previsibilidad que calmen a los mercados y hasta de evitar una fractura interna. Se trata incluso de una señal de gobernabilidad.

Es la ley que puede marcar el inicio de una recuperación, o el principio de la declinación. Así como la trabajosa aprobación de la ley Bases le dio el impulso original a la administración de Javier Milei (y su fracaso hubiese derivado en una crisis de poder anticipada), esta iniciativa es la que definirá el carácter que tendrá el tramo final de su mandato. El propio Gobierno fue el que la sobrecargó con estas interpretaciones.

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Martín Menem y Karina Milei, en la misa celebrada por el papa León XIV en la ciudad de Córdoba Presidencia

El que primero apretó el acelerador fue Martín Menem, quien declaró que “en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción” de las PASO en el Senado. Poco después, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, convocó a una reunión para el martes, a fin de emitir dictamen.

Un doble movimiento súbito que partió de dos evaluaciones previas, que fueron debatidas en la intimidad del poder. La primera, más conceptual, que el Gobierno no podía seguir girando en círculos en el pantano en el que encalló en los últimos meses, con una economía perezosa, decenas de proyectos trabados en el Congreso y una imposibilidad de articular la gestión. Hace meses que hablan de los mismos temas, sin poder exhibir ninguna evolución. El cierre de la histórica visita de León XIV fue la oportunidad para tratar de romper con esa inercia.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, recibido por el jefe de gabinete Diego Santilli. También participaron Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem.

La segunda decisión, más estratégica, se produjo hace unos diez días, cuando se resolvió desacoplar la negociación por las PASO y el presupuesto del cierre definitivo de los acuerdos electorales con los gobernadores. “Se decidió no condicionar el diálogo por las primarias con el cierre de listas. Esto se paga al contado porque nadie tiene certezas de qué va a pasar el año próximo”, resume una fuente karinista al tanto de las conversaciones.

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La primera escena de esta serie se montará el martes en Asuntos Constitucionales del Senado. Técnicamente el oficialismo deberá hacer una pirueta legislativa que suele resultar indigesta para los espíritus sensibles de los senadores: pedirá el reemplazo del proyecto original, que hablaba de la eliminación de las PASO, por otro que propondrá su suspensión temporal. Esta nueva versión incorpora además el sistema de adhesiones, vulgarmente llamadas colectoras. Este agregado fue parte de la negociación con los radicales, en particular los gobernadores Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro.

Nadia Marquez y Agustin Coto, durante una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales Hernan Zenteno - La Nacion

Pero hay dos problemas. El primero es que así como las adhesiones suman votos radicales también pueden ahuyentar votos propios porque se trata de un sistema que fue cuestionado en muchas provincias, por ejemplo por Patricia Bullrich y Luis Juez. El segundo inconveniente es que casi nadie conoce el nuevo proyecto. Solo circuló un borrador incompleto, que incluso en la bancada oficialista la mayoría ignora.

Pese a ello, en el Gobierno repiten que “si se convocó a la comisión es porque se va a firmar dictamen”. Otros en LLA no están tan seguros de que todo pueda ser procesado tan velozmente. Y dudan aún más de que estén los números para su aprobación en el recinto. Allí suman 21 votos propios, a los que sumaría 7 radicales y un número impreciso de senadores que responden a los gobernadores. Pro todavía dice que se opone.

En este punto de la historia aparece una subtrama tremendamente relevante: el frente Bullrich. La senadora hace tiempo repite que el responsable de reunir los votos es Diego Santilli, porque es parte del acuerdo con los gobernadores. En el Gobierno responden que “la encargada de juntar las firmas para el dictamen de comisión es la jefa del bloque oficialista, o sea ella”. La senadora transmitió que ella ignora cómo es el entendimiento con los gobernadores y que no sabe cómo están los votos. Espera un llamado del jefe de Gabinete para que la ponga al tanto.

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El Papa León XIV saluda a la senadora Patricia Bullrich, ante la mirada de Javier Milei @patobullrich

Es una escena que nunca antes había sucedido y expresa la desconfianza que germinó hacia Bullrich desde que coqueteó con la idea de una candidatura presidencial propia, para la cual le serviría mantener las PASO. Aunque ella insista en que no está en su cabeza romper ni competir con Milei en una interna, el tema escaló al punto de que ayer el Financial Times le dedicó una nota a las tensiones entre ellos.

La presión es tal, que en la Casa Rosada plantean que si este martes no se consigue firmar el dictamen de las PASO, se evaluará su continuidad al frente de la bancada violeta porque “quiere decir que no está en condiciones de cumplir con la tarea que tiene. Y si no hace su trabajo, no tiene sentido que siga como jefa de bloque. Este tema es una prueba de fidelidad al proyecto”. Suena más a amenaza que a un plan de acción, pero no deja de ser una señal de alerta para el ecosistema libertario, porque se expondría a una fisura de costos imprevistos.

El bloque de LLA en el Senado, tras aprobar la reforma laboral Santiago Oroz

En las últimas semanas hubo indicadores de un clima enrarecido. El bloque de senadores libertarios perdió la homogeneidad que demostró a lo largo del año porque varios empezaron a ver los movimientos de Nadia Márquez, la protegida de Karina Milei y de los Menem, como un desafío al liderazgo de Bullrich. Hubo reuniones desordenadas y varios empezaron también a otear hasta qué punto el acuerdo con los gobernadores no conspira contra sus propios intereses territoriales. Son pocos los que tienen autonomía política, pero se percibe que la dinámica interna se agrietó.

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Un eventual fracaso con esa parte de la reforma política demostraría además que no hay chances de un acuerdo siquiera puntual con los mandatarios provinciales, lo que llevaría a Milei a un replanteo completo de su estrategia electoral. “En ese caso deberíamos evaluar un esquema más autónomo, más propio, porque no podríamos confiar en el apoyo de los gobernadores”, explican en la mesa política. Sería una señal de debilidad.

Luis Caputo en misa celebrada por el papa León XIV en la ciudad de Córdoba Presidencia

En esta hipótesis, se terminaría de desvanecer también el gesto político que hace tantos meses reclama Luis Caputo para tranquilizar a los mercados. Es notable cómo se oscureció el horizonte en este plano. El esfuerzo del ministro por anticipar su programa financiero para demostrar que tiene los fondos suficientes para afrontar cualquier turbulencia cambiaria, quedó diluido con los últimos informes de las principales calificadoras. El riesgo país así lo refleja.

El cálculo que hacen es que el Gobierno tendrá para el año próximo algo más de US$22.000 millones realmente disponibles entre reservas netas, compras adicionales e intervenciones a futuro (sin contar los swap con EE.UU. y con China). Si el escenario de dolarización electoral es el esperable, aumentará la tensión, pero habrá resto para afrontarla. Pero si el proceso se dispara, Caputo necesitaría, según las consultoras, al menos otros US$12.000 millones adicionales. Esto quiere decir que habrá menos disponibilidad para enfrentar los vencimientos de la deuda. Y este es el escenario que temen los mercados. ¿Qué reclaman para evitar esta profecía autocumplida? Certezas de un triunfo electoral de Milei.

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Empapados

La visita del Papa dejó una serie de postales extraordinarias. Multitudes convocadas por un mensaje de fe y esperanza; una dirigencia política, empresarial y sindical compartiendo al menos un rato el mismo ámbito; historias de vida conmovedoras puestas como ejemplo de humanidad. Pocas veces la Argentina se aglutina en torno de imágenes tan edificantes. Una sensación de sosiego en medio de un país caótico y de una modernidad acelerada.

León XIV tuvo una ventaja respecto de lo que hubiese sido la visita imposible de Francisco: consiguió dar abiertamente sus mensajes profundos y punzantes sin que nadie pudiera apropiárselo. Es el Papa de todos por igual. Dejó señalamientos y palabras de aliento para cada sector de la dirigencia. Pero fundamentalmente pudo hablar del mensaje evangélico sin ser distorsionado en las interpretaciones. Y su voz llegó potente y cálida a una sociedad ávida de comprensión, escucha y sanación. “La transversalidad de la compasión”, define Pablo Semán.

El papa León XIV antes de la misa en la Basilica de Luján Soledad Aznarez

Es cierto que a lo largo de sus 18 intervenciones públicas colisionó con el trasfondo del dogma libertario, más allá de la natural defensa que ensayó el Gobierno. Habló de priorizar a los pobres y a los sufrientes, de humanizar la economía y la Inteligencia Artificial, y del “cuidado de la palabra”. Fue claro, pero moderado. Atenuó el drástico informe que le habían acercado los obispos locales para no parecer confrontativo. Pero está claro que transitó una línea argumentativa incómoda para Milei.

Pero al mismo tiempo también interpeló a peronismo, quizás menos con las palabras (aunque también lo hizo) como con los hechos. León XIV convocó a multitudes como hace tiempo la política no lo puede hacer, sobre todo en sectores populares que históricamente fueron la base del PJ. El Papa expresó una representación ausente, en términos de un sacerdote, “reunió a millones de ovejas que no tienen pastor”. Dejó en evidencia una orfandad de liderazgos profunda. Una estocada para la tradición movilizadora del peronismo.

Las misas masivas demostraron que la gente todavía tiene la capacidad de activarse, pero solo si se siente convocada. Vino ocurriendo a lo largo del año con el cura DJ Guilherme Peixoto, con la selección nacional, con el Indio Solari; nunca por una convocatoria de la dirigencia. Es una desconexión institucional que funciona como una alerta para el sistema, aunque la gente siga yendo a votar cada dos años.

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Los obispos cantaron "Volver", de Carlos Gardel

El paso de León XIV también demostró el atractivo que genera la figura papal en los países mayoritariamente católicos y la brecha inmensa que existe con el resto de la jerarquía eclesiástica. Mientras el pontífice concentra multitudes, sacerdotes y obispos hacen contorsiones para convocar en las parroquias. Evidencias de una fe selectiva que se conecta emocionalmente, no por mandato o tradición. Una lección para la Iglesia, que también fue interpelada por el Papa en su capacidad de escucha y cercanía con los más postergados.

Hay una convicción compartida de que ni el Gobierno va a mutar hacia un modelo de consenso, paz y amor, ni de que el peronismo mágicamente reconectará con las bases populares que le son esquivas. Como señala Alejandro Katz, “no hay en la Argentina ningún discurso político que sea capaz de capturar ese mensaje papal y convertirlo en un programa de gobierno, porque en algún sentido las traducciones más simples de ese mensaje en nuestro contexto remiten a experiencias políticas fallidas”.

Una multitud espera al papa León XIV en Palermo para su primera misa en la Argentina Fabián Marelli

Pero es probable que lo más relevante del paso de León XIV por la Argentina desde el punto de vista político haya sido la repercusión en la sociedad, más que en la dirigencia. Porque quizás escondido detrás del fervor y el entusiasmo de las concentraciones masivas de esta semana asome un cambio sutil de las demandas, una resignificación de valores que estaban perdidos. Valores más relacionados con lo comunitario, con la caridad, con lo social. Conceptos muy devaluados en los últimos años, especialmente por el desgaste que les infligió el último gobierno peronista.

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Como un ejemplo de esa erosión, Ignacio Ramírez y Luis Alberto Quevedo reportan en su último libro, “La gran transformación de la cultura política argentina”, que entre 2014 y 2024 el porcentaje de quienes decían no confiar “nada” en las demás personas aumentó del 10% al 28%. Y el porcentaje de quienes consideraban la solidaridad con las personas más vulnerables como un aspecto fundamental de una buena ciudadanía cayó del 38% al 33%. Indicadores muy subjetivos pero muy profundos de desafección creciente.

El papa León XIV con Marta, la señora que lo conmovió en su visita al Cottolengo Don Orione Vatican Pool - Getty Images South America

Si la demanda de esos valores eclipsados trascienden la sensibilidad de estos días y se transforman en planteos directos hacia la dirigencia, se estaría produciendo un reseteo del marco de referencia emocional para el próximo año electoral, un contexto que se moldeó a partir de la pandemia y que entró en ebullición con la elección de 2023. Un clima en el que la motosierra tenía un sentido justiciero frente a los abusos del Estado y la consigna “no hay plata” era un estribillo simpático ante al desenfreno inflacionario.

Un funcionario perspicaz de la Casa Rosada decía estos días, sin ironía: “Nosotros tenemos que tener un perfil más religioso”. Y un intendente peronista del conurbano que estuvo en la misa de Luján, complementaba: “No estamos a la altura de la tarea que nos proponen”. Ambos refieren en el fondo al mismo razonamiento: la sociedad les está quedando muy lejos, y aunque cada dos años la gente esté obligada a votar, la representación de un proyecto compartido, de una promesa que genere expectativas, de un mensaje convocante, se asemeja a un desafío imposible.

El paso de un pastor sanador de almas heridas nunca es irrelevante. Lo complejo es seguirlo.

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