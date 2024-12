Una senadora kirchnerista dijo que no sabe si votarán a Lijo ni la participaron de conversaciones: “No todos estamos notificados con tanta antelación”

“Ay, ay, ay, qué pregunta”, dijo hoy la senadora kirchnerista Inés Pilatti Vergara, cuando le preguntaron si estaba resuelto qué iba a hacer Unión por la Patria con la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema. Y agregó: “No está definido”. Consultada sobre si había conversaciones en marcha, afirmó: “Si algo de eso ocurriera, por una cuestión estratégica, no todos estamos notificados con tanta antelación”.

Pilatti Vergara, senadora nacional de Unión por la Patria por Chaco, reiteró el reclamo de su bloque de que haya mujeres en la Corte. Desde la salida de Elena Highton, en el máximo tribunal son todos hombres, y Javier Milei propuso a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

”Insistimos desde nuestro bloque que tiene que haber mujeres en la Corte, no puede seguir siendo tan machista”, dijo, en una entrevista con Futurock. Cuestionó además al Poder Judicial y al Consejo de la Magistratura, organismo que integra.

“El Consejo de la Magistratura es un órgano más politizado que el Congreso de la Nación, no sirve”, afirmó. Y dijo: “¿Cuándo gana un sector apegado a los derechos humanos entre los magistrados? Nunca”.

Además, cuestionó la gestión de Milei. ”No me extrañaría que este gobierno avance por decreto, si lo hizo Macri mira si no lo va a hacer Milei (...). Se hable o no sobre los pliegos con el gobierno, cargo con mucha desilusión. Por ese lado no viene nada bueno”, dijo.

Milei anunció los pliegos de Lijo y Mansilla a fines de marzo. Tal como informó LA NACION, desde entonces hubo diálogos con el Instituto Patria, que incluyeron señales, propuestas de ida y vuelta, y hasta mensajes por los medios, pero no llegaron hasta ahora a ningún acuerdo concreto.

El Gobierno hizo saber que el plan de Milei es que en enero, cuando Juan Carlos Maqueda ya no integre la Corte, vuelva a haber un tribunal de cinco jueces (sin Maqueda serían tres). Para eso, amenaza con nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto. Y el kirchnerismo, con dejar sin efecto desde el Senado esas designaciones.

La semana pasada, la fallida sesión para tratar proyecto de “ficha limpia”, en la que el Gobierno no aportó a todos sus diputados y fracasó la iniciativa de Pro, alimentaron las sospechas sobre un acuerdo entre el Gobierno y Cristina Kirchner.

