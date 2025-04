Francos cuestionó a Mauricio Macri tras el rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó al expresidente Mauricio Macri tras el rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en el Senado, que supuso un duro revés para el gobierno de Javier Milei, que está volviendo de Estados Unidos. En ese contexto, aseguró que ahora el extitular del Ejecutivo critica a la administración libertaria en términos de institucionalidad por ser un año electoral.

“No creo que sea un fracaso para el Gobierno, en todo caso es un fracaso de las instituciones. Es la primera vez que se rechaza un pliego a la Corte, no registro antecedentes”, indicó el ministro coordinador.

En diálogo con Radio La Red, insistió en que el Senado “demoró un año para decidir con todos los pasos” correspondientes, pero que “se convirtió en una decisión política no tratar los pliegos” y por eso Milei decidió designarlos a Lijo y García-Mansilla en comisión, por lo menos hasta noviembre.

“Es lamentable que haya pasado esto porque lo convirtieron en un tema estrictamente partidario por parte del bloque más importante”, señaló Francos en esa línea.

Luego, habló de Macri y teorizó sobre las razones de sus críticas. “Estamos en período electoral, hay una elección importante en la ciudad de Buenos Aires, por eso Macri toma muchas diferencias por ese tema. Por una cuestión electoral tomó posiciones en contra del Gobierno que no se por qué no las tomó antes. Él ahora plantea temas institucionales que no sé por qué no lo planteó hace seis meses. Son circunstancias de la política. En momentos electorales las fuerzas tratan de diferenciarse”, consideró.

En otro tramo de la entrevista, Francos ahondó en cómo sigue la situación de Lijo y García-Mansilla. “Lijo ya había quedado afuera porque no se aceptó el juramento. Lo que quedaba en discusión era lo de García-Mansilla. Está designado de la forma que establece la Constitución en comisión y hasta el 30 de noviembre puede seguir siendo juez de la Corte Suprema”, marcó, y luego dijo que Milei decidirá si envía un pliego nuevo para un quinto juez o no.

“Hay que considerar que la composición de este Senado va a variar el 10 de diciembre. Habrá que ver cómo son las fuerzas. Yo creo que van a cambiar muchas cosas en la política argentina en los próximos meses, ni hablar del 2027″, confió.

Además, aseguró que el voto de algunos senadores de Pro en contra de los pliegos “tiene características de tipo político” y que eso “genera una situación institucional inconveniente para el país”.

Igualmente, puso paños fríos a las rispideces que tiene La Libertad Avanza con el partido comandado por Macri, sobre todo ante un posible acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires, el bastión histórico del peronismo. “Hay otros dirigentes de Pro con quien quizás podamos tener un acuerdo importante en la Provincia. Pro tiene sus dificultades, todos las tienen, nosotros seguiremos tratando de construir una propuesta política”, expresó el jefe de Gabinete.

Las declaraciones de Francos llegan luego de que el Senado rechazara por abrumadora mayoría los pliegos de ambos jueces este jueves por la noche, propuestos a mediados del año pasado por Milei como jueces de la Corte Suprema de Justicia, y le asestó un duro golpe político al gobierno nacional y al asesor presidencial Santiago Caputo, artífice de la estrategia política de la administración libertaria para completar las vacantes en el máximo tribunal.

El pronunciamiento del Senado fue lapidario y se configuró con el voto de la mayor parte de los bloques kirchnerista, de la UCR y de Pro, quienes coincidieron en cuestionar la decisión del Gobierno de nombrar a ambos candidatos por decreto. El pliego de Lijo fue rechazado por 43 votos en contra y 27 a favor y la abstención del oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja). El de García-Mansilla, en tanto, acumuló más oposición aún y terminó vetado por 51 senadores, y apoyado sólo por 20. Ambos necesitaban el respaldo de los dos tercios de los presentes para convertirse en jueces de la Corte. En el caso del catedrático, consiguió esa mayoría agravada, pero en contra de sus aspiraciones.

