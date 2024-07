Uno de los dirigentes amenazados por la cuenta que se vincula a Santiago Caputo dijo que tomó “medidas de prevención”

Escuchar

Tras sufrir amenazas desde el pseudónimo de X @SnakeDocLives, el dirigente peronista Alejandro “Topo” Rodríguez indicó que tomó “medidas de prevención” para proteger a su familia. A la cuenta que utiliza el nombre “Red” se la vincula con el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien le atribuyen ataques directos a periodistas, políticos y hasta a funcionarios eyectados del Gobierno de Javier Milei. Este accionar derivó en la suspensión del usuario por violar las reglas de uso de la plataforma.

“Asesorado por profesionales, he tomado medidas de prevención, especialmente para el cuidado de mi familia, no por mi”, señaló Rodríguez a LA NACION. Como director del Instituto Consenso Federal, el exdiputado nacional aliado a Roberto Lavagna sumó que continuará “con más intensidad y con la misma regularidad” el trabajo de “análisis y crítica permanente de las malas políticas que lleva adelante el gobierno de Milei, planteando siempre respuestas con rigor profesional”. No obstante, ratificó a este medio que no formalizó una denuncia en la Justicia .

Rodríguez aseguró: “Cuento con todos los elementos para concluir con total y plena seguridad que los posteos pertenecen a Santiago Caputo, el asesor del presidente de la Nación, Javier Milei” . Y advirtió: “Desde esa cuenta en la red social X, pidió consejos acerca de la mejor manera de portar un arma, una Glock 45, según él mismo hizo público”. Por eso, el exlegislador solicitó a través de esa misma red social que el Presidente le exija su asesor la Credencial de Legítimo Usuario (CLU) y la constancia de tenencia del arma.

Ante la consulta de este medio respecto de si pudo contactarse con algún referente de la administración libertaria que le diera una respuesta, Rodríguez indicó que no. “No hablo con nadie del Gobierno ni tengo ninguna necesidad de hablar con nadie del Gobierno” , dictaminó. A través del Instituto Consenso Federal, el exdiputado realiza un seguimiento de las políticas del Gobierno y, en ese marco, se vincula con dirigentes del peronismo no kirchnerista como Natalia de la Sota, del radicalismo crítico de Milei, como Facundo Manes, y del socialismo santafesino, como Mónica Fein.

Santiago Caputo opera como asesor sin cargo bajo la estructura de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Desde allí, trabaja en la construcción de la imagen y el relato libertario y despliega sus tentáculos en lugares clave de la administración de Gobierno, como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a cargo de Sergio Neifert, o Sebastián Amerio, secretario de Justicia y quien mueve los hilos en el ministerio que, solo en los papeles, conduce Mariano Cúneo Libarona.

La sanción de la cuenta de X que le atribuyen a Caputo se dio poco después de que @SnakeDocLives publicó un posteo, a las 23.47 del lunes, con la foto de armas de guerra apiladas y el siguiente mensaje: “Dedicado al Topo, Diego Sehinkan, la ANMAC, los que manejan la híbrido y al enfermo mental que le puso bioeconomía a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca”. Además de Rodríguez, Sehinkman es periodista de TN, la ANMAC es el organismo que regula la tenencia de armas y el tema de Bioeconomía alude a la crisis que derivó en la salida del secretario Fernando Vilella y el cambio de nombre de la dependencia.

