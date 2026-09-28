Uno de los líderes de la CGT consideró que Milei “vive en una realidad paralela”

Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), rechazó las declaraciones que el presidente Javier Milei hizo anoche al canal LN+, en las que negó una caída de la economía y cuestionó la veracidad de los datos oficiales. El sindicalista consideró que el jefe del Estado y sus funcionarios “viven en una realidad paralela”.

“Viven en una realidad paralela. Cuando no les cierran los números, dicen que los números no son los reales, construyen una falacia. Este programa económico está mostrando el fracaso, cómo se sigue profundizando la pobreza, cómo cada vez más argentinos y argentinas pierden su trabajo y les cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Y el Presidente, lo único que plantea es que estamos en el mejor momento de la Argentina. Está a la vista de propios y extraños que la situación de la Argentina es crítica”, afirmó Jerónimo en declaraciones a la radio digital FutuRöck.

“Estamos ante una situación que duele muchísimo, por el grado de crueldad que tienen ellos para tomar decisiones, que son todas en contra de la sociedad en su conjunto y en beneficio de los sectores más concentrados de la economía. Pero la verdad es que ya no nos sorprende nada de este gobierno”, añadió Jerónimo, líder sindical de los empleados de la industria del vidrio.

Octavio Arguello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, los tres secretarios generales de la CGT, en su acto de asunción Noelia Guevara

Ayer, en una entrevista que se emitió por LN+, Milei negó un escenario de caída y posible recesión de la economía, al señalar que “lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión”, y subrayó, que datos como los del EMAE (Indicador Mensual de la Actividad Económica, que elabora el Indec), “están arrojando cualquier cosa” en sus últimas mediciones. “Si su economía está teniendo muchos cambios estructurales, los [indicadores] desestacionalizados miden mal”, señaló. Entre otros puntos, también negó la caída del consumo y subrayó que, en su gobierno “se crearon más de 500 mil puestos de trabajo”.

Jerónimo, por su parte, describió un escenario de “recesión, caída de la producción, de empleo, cierre de empresas” generado por “el programa económico que lleva adelante este gobierno, que es de desinversión, que genera una apertura indiscriminada de importaciones que destruye toda nuestra matriz productiva, que [hace que se vayan] empresas de la Argentina, que se pierdan puestos de trabajo, que no se produzca nada, que se cierren comercios”. Y subrayó: “Esa es la realidad de la Argentina, no lo que le cuentan en Balcarce 50 o en [la quinta de] Olivos [a Milei]”.

Al ser consultado por la creación de 500 mil puestos de trabajo que aseguró el Presidente, el triunviro de la CGT contestó que se trata de “datos mentirosos” del oficialismo. “No solamente no se crearon, sino que hubo una migración muy grande del sector formal al informal. Ellos se jactaban de que se generaban miles de puestos de trabajo por las plataformas, que son estructuras saturadas, no alcanzan para toda la gente que quiere trabajar de eso”, afirmó y reclamó que el Gobierno cumpla “el nuevo convenio de la OIT [Organización Internacional del Trabajo]” para los empleos de plataforma. Ese marco se denomina “Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas” y se aprobó en junio de este año.

“No estamos en contra de los trabajos de plataforma; sí exigimos que tengan que estar regulados, que tengan las condiciones dignas, lo que hoy no sucede en la Argentina. Tanto el gobierno nacional como el de la ciudad son cómplices de esa precarización. Hoy, lo que se destaca en la Argentina es el pluriempleo, porque a miles de trabajadores no les alcanza ni con dos trabajos”, subrayó Jerónimo.

La CGT reunirá este martes a su mesa chica para definir su hoja de ruta para el último trimestre del año. Voceros sindicales descartaron activar un nuevo paro general antes de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.