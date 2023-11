escuchar

La mayoría de los votantes ignora cuándo llegaron las urnas, las fuerzas de seguridad, las boletas y los fiscales que ven en las escuelas. En el balotaje la discusión se reduce a “Massa o Milei”. Ayer, mientras los apoderados de ambos partidos se reunían en la Cámara Nacional Electoral, ya había comenzado el despliegue logístico para montar la escenografía de las elecciones.

En Martínez, la madrugada electoral empezó con un silencio interrumpido solo por el canto de los pájaros. Frente al Colegio Dardo Rocha parecía un domingo más, hasta que salieron dos miembros del Ejército armados, con pantalones cargo camuflados. Eran parte del Comando Electoral y habían pasado la noche en la escuela custodiando las urnas que el Correo entregó el sábado a la mañana.

El Correo Argentino es el responsable de distribuir las urnas y el material electoral, que incluye las boletas, telegramas, un bolsín con los padrones, los troqueles, los sobres y viandas con alimentos secos destinados a las autoridades de mesa, indicaron a LA NACION desde la empresa estatal. Se prepara en 19 centros logísticos, uno por provincia. Cuando la Justicia lo autoriza, empieza el operativo y salen las urnas de los galpones. Algunas empiezan su viaje el viernes, pero el grueso se entrega el sábado a la madrugada y lo recibe el director de la escuela en presencia de la custodia.

Si no están los miembros del Comando, el Correo no puede dejar el material. Una vez recibido, queda resguardado en un aula que suele ser preceptoría, cerrada con una faja de seguridad. Los miembros de las fuerzas pasan la noche ahí. El domingo a la madrugada, vuelve el personal del Correo a abrir el aula y chequear que la faja no haya sido violentada. Luego, se le entrega el material a cada presidente de mesa.

Miembros del Correo preparan el material en el Colegio Dardo Rocha Soledad Aznarez

En el Colegio Dardo Rocha el proceso se desarrolló de acuerdo al protocolo. La directora, oficiando de delegada de la justicia electoral y anfitriona, llegó muy temprano y les preguntó a los miembros de las fuerzas cómo habían pasado la noche. A las 7:08 llegó un colectivo escolar del que descendieron tres personas del Correo. Las rejas se abrieron y todos fueron hacia el aula donde estaban las urnas. La faja estaba intacta. A medida que se fueron presentando las autoridades de mesa con los telegramas, se les entregó el material y empezaron con el armado de las mesas.

La Libertad Avanza no remitió la cantidad máxima de boletas que recomienda la Justicia; prefirieron girarlas a sus fiscales de mesa para que las repongan cuando falten Soledad Aznarez

Al abrir las bolsas se pudo ver que la cantidad de boletas de La Libertad Avanza era significativamente menor que las de Unión por la Patria. Se sabía que pasaría. El partido entregó a la Justicia Electoral menos boletas que las que las autoridades sugieren para abrir cada mesa. En un comunicado, Santiago Viola, el apoderado del partido que conduce Javier Milei, dijo: “Ejerciendo la libertad de elegir, y a los fines de evitar roturas, robos y sustracción de boletas, como los ocurridos a lo largo y ancho del país en las elecciones anteriores, hemos tomado la decisión de redoblar los esfuerzos a través de nuestros fiscales para que sean ellos quienes cuiden y repongan nuestras boletas cuando sea necesario”.

Las autoridades de mesa colocan la faja de seguridad y firman la urna Soledad Aznarez

Andrés Genna, uno de los responsables bonaerenses de la fiscalización por el Pro -en apoyo a La Libertad Avanza-, en diálogo con LA NACION dijo que están desplegando todos los fiscales necesarios para combatir el fraude: “Estamos movilizando 100.000 personas en todo el país para controlar que la democracia funcione. Es fundamental, sobre todo en el recuento provisorio, cuando el presidente de mesa certifica en el telegrama la cantidad de votos. Si el partido no cuenta con un fiscal sentado en esa mesa, no tiene argumentos para pedir que se abra la urna. El Correo tiene que cumplir su rol y cargar exactamente los números que indica el telegrama”.

A lo largo del día el control de las escuelas estará a cargo del Comando Electoral, encabezado por el Ejército Argentino e integrado por las tres Fuerzas Armadas y las cinco Fuerzas de Seguridad, con apoyo, también, de las policías provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. El Comando tiene la responsabilidad de custodiar las escuelas y el traslado de las urnas, una vez cerrados los comicios, hasta su destino final, los galpones en los que se guardan hasta que el escrutinio definitivo esté cerrado.