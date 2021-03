Varados: la titular de Migraciones ironizó con la metáfora del flan de Casero

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, apuntó contra los argentinos varados en el exterior y para ello utilizó la reconocida metáfora del flan en contra del kirchnerismo de Alfredo Casero. La titular criticó a quienes decidieron vacacionar en este contexto y sobre ello aclaró: “No habrá vuelos de repatriados, las personas tendrán que pagarse el pasaje de avión porque el que salió en pandemia sabía que esto podía pasar”.

“No es una cuestión de empatía. Me parece perfecto que salgan, pero si yo me fui, me la banco. No está prohibido salir del país, no hicieron nada que no corresponda. Lo que no corresponde después es decir que quieren volver cuando el país tomó una decisión que es para proteger a los 40 millones de habitantes”, argumentó la titular de migraciones en diálogo con Futurock.

Y en ese sentido utilizó la metáfora de Alfredo Casero sobre el flan, aunque no para cargar contra el kirchnerismo, sino contra quienes pretenden que el Estado resuelva los vuelos de repatriación.

“Ahora es ‘quiero flan, quiero flan, quiero flan. ¿Sabés qué? En este momento no vas a poder comer flan. Lo vas a comer en dos semanas cuando el Estado considere que tenemos el momento y el lugar para traerte de un lugar que está complicadísimo sanitariamente”, ironizó Carignano, apelando a la famosa metáfora que se hizo viral cuando el actor la utilizó para criticar al kirchnerismo.

“Cualquier persona racional tiene que pensar que puede pasar en pandemia. No era momento para irse de vacaciones porque Cancún está colapsado”, sentenció Carignano.

“Esa gente que fue a buscar su sueño a Cancún lo podría haber buscado cuando se acabe la pandemia. Cancún iba a seguir existiendo, más allá de que fueran ahora o el año que viene”, completó al respecto.

Por otro lado, al ser consultada acerca del cierre de fronteras, la funcionaria defendió la iniciativa y sostuvo que siempre va a haber personas que critiquen. “Hay gente que nada le viene bien”, sentenció Carignano.

“Todos tenemos que hacer que esto funcione. Si queremos seguir con todas las actividades que hemos conquistado producto de los protocolos, tenemos que ser todos responsables. El Estado no te puede manejar la vida, está en la responsabilidad de cada uno”, concluyó Carignano.

