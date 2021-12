“Vergüenza”: la ley que habilita la reelección de intendentes cosechó críticas en Juntos por el Cambio

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó esta noche por amplia mayoría el proyecto que habilita a 90 intendentes bonaerenses a presentarse a la reelección en 2023. La iniciativa recibió sanción completa -luego de que la votara el Senado- en un trámite exprés de una sola jornada en la Legislatura.

Tras ello, fueron varios los referentes de Juntos por el Cambio los que expresaron su rechazo, desde María Eugenia Vidal, Martín Yeza y Esteban Bullrich, hasta un senador que en medio del recinto proclamó una fuerte crítica para su bloque.

Con la norma aprobada este martes, los jefes comunales elegidos en 2015 podrán presentarse en 2023 y así ir por un tercer mandato. Por esta razón, la exgobernadora bonaerense expresó: “Volvimos atrás con una ley limitaba la elección de un intendente a dos mandatos y obtuvieron uno más, habilitándolos a quedarse 12 años en el poder”.

También, el exsenador Esteban Bullrich emitió un duro juicio: “No se puede decir que defendés la república y aprobar la re-reelección. La excusa de que no se entendía el espíritu de la ley es una vergüenza que se explica solo por amnesia selectiva o pura hipocresía. Amigos, ustedes tampoco son imprescindibles”. Con ello, hizo referencia a su emblemática frase durante su discurso de despedida en el Senado, tras renunciar a su banca obligado por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). “No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles”, había dicho en aquella oportunidad.

Cristian Ritondo, en sintonía con Vidal, argumentó: “Dos mandatos son suficientes. Por eso nuestros legisladores votaron en contra de la reelección indefinida y de que quienes fueron electos en 2015 y reelectos en 2019 puedan volver a presentarse en 2023.

En tanto, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, planteó: “Creo en el valor de la alternancia y por eso en 2023 no me voy a volver a presentar como candidato a Intendente. Entiendo que Cambiemos nació para interpelar la cultura del poder en Argentina y proponer una mirada de gestión y valores distintas a las del poder imperante en 2015″.

Y agregó: “La pregunta de fondo hacia el futuro de Juntos es: ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el cambio por el que vamos a trabajar en 2023? Tenemos un desafío fundamental: creo en la potencia y en nuestros dirigentes, pero también creo que nuestros líderes tienen que recuperar nuestra esencia”.

Por su parte, la diputada Paula Oliveto se sumó a las repercusiones y cuestionó a los legisladores del bloque que acompañaron esta reforma: “No vinimos a hacer lo mismo que siempre criticamos. JxC tiene que hacer una fuerte autocrítica y sostener su contrato electoral. Como dice Elisa Carrió, sin contrato moral no vamos a representar el cambio que la Argentina necesita. Si somos igual q el resto, entonces no somos nada”.

Uno de los primeros en levantar la voz dentro del recinto en contra de esta reforma de ley fue el del senador provincial Walter Lanaro (Juntos). “Estamos entre Navidad y Año Nuevo, viendo si le damos a un puñado de políticos la posibilidad de estar cuatro u ocho años más en el poder. En sesión extraordinaria. Vergüenza nos debería dar“, lanzó el senador que votó en contra, mientras la mayoría de su bloque votó a favor.

Y argumentó: “No sé si se enteraron, pero tenemos una crisis enorme en la provincia de Buenos Aires y en el país. Cientos de miles de pymes y comercios que cerraron. Cientos de miles de argentinos que no llegan a fin de mes porque no tienen laburo: no saben lo que van a comer el 31 porque la carne vuela. Muchos preocupados por la cuestión de la pandemia, muchos que han perdido sus familiares”.

Efusivo, el diputado Martín Tetaz pidió: “Ojalá que todos los intendentes que se votaron la Re re, pierdan la próxima elección. La gente está harta y se los va a hacer pagar”.

En diálogo con LN+, el senador nacional Martín Lousteau se expresó en contra de la reelección de los intendentes y cargó contra los representantes de Juntos por el Cambio que votaron a favor de la iniciativa. “Hay una feroz desconexión con lo que está pasando”, disparó. Y cuestionó: “Aquellos que se perpetúan en el poder, no importa si es en Formosa o en un municipio de la provincia de Buenos Aires, comienzan a actuar como si fueran los dueños del Estado, y lo hacen en beneficio propio”.

La votación, según pudo constatar LA NACION en la Legislatura, terminó con 68 votos por la afirmativa y 24 rechazos. Horas antes, había aprobado el mismo proyecto el Senado provincial, por lo que la iniciativa se convirtió en ley.