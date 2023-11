escuchar

Mientras se define el armado del gabinete del futuro gobierno de La Libertad Avanza, la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, visitó el edificio central de la Policía Federal Argentina y consultada por la noticia de que Patricia Bullrich será nombrada ministra de Seguridad, Villarruel, que pretende marcar su impronta de gestión en lo relativo a las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, dijo que todavía no se comunicó con ella.

“No he hablado en las últimas horas. Estamos a contrarreloj en todas las aéreas. Pero eso no implica ningún gesto en particular, estamos todos trabajando, reuniéndonos en las distintas áreas, seguramente hoy hable con ella”, respondió en una entrevista con Todo Noticias (TN), consultada sobre Bullrich. La vicepresidenta electa adelantó que planea “tomar contacto con cada una de las fuerzas federales y las fuerzas armadas” para darles su apoyo y advirtió que lo hará “más allá de quiénes sean los ministros designados por el presidente Javier Milei”.

Villarruel, que anteayer mantuvo una reunión con Cristina Kirchner en el Senado, dijo también que todavía no habló con el kirchnerismo -que tiene la primera minoría en la Cámara alta-, sobre la definición acerca de quién tendrá la presidencia provisional del Senado. “No hemos conversado en lo especifico, seguramente en los próximos días vamos a seguir conversando, pero usualmente es así [le corresponde al partido del gobierno] y creo que se van a respetar las costumbres que están establecidas para el funcionamiento del Senado de la Nación, estamos reuniéndonos con muchos senadoras, tomando contactos con las distintas provincias y trabajando contrarreloj”, dijo.

La relación con las Fuerzas

“Vine a conocer al departamento central de la Policía Federal Argentina a saludar a sus autoridades y a cada una de las divisiones que tiene nuestra Policía. Estuve con los bomberos, con comunicaciones, con el G1, quería conocerlos, darles el respaldo de este gobierno recientemente electo y por supuesto, tomar contacto con ellos, rendirle honor a nuestros muertos en cumplimiento del deber y agradecerles como ciudadana y ahora como vicepresidente por cuidarnos todos los días”, dijo Villarruel. “Conversamos de algunas de las cuestiones que hacen falta para que la Policía pueda desarrollar su actividad con mayor eficiencia. También voy a visitar el Hospital Churruca y voy a tomar contacto con cada una de las fuerzas federales y las fuerzas armadas. Más allá de quiénes sean los ministros designados por el presidente Javier Milei, quiero darles mi apoyo a las personas que nos protegen”, dijo.

Ayer, en LLA confirmaron que Milei había elegido a Patricia Bullrich para Seguridad. Hoy, Villarruel dijo que los nombres de los ministros serán anunciados el 10 de diciembre, con la asunción del gobierno. Aclaró que le da su apoyo al presidente electo “más allá de quiénes sean los ministros designados”.

La presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, junto a la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel

Buscó destacar su visita a la PFA y dijo: “Siempre en apoyo de la decisión del presidente Milei y siempre en apoyo de quienes sean los ministros designados, pero es la primera vez que viene un vicepresidente al departamento central de policía. Quiero generar una nueva costumbre que es que lo vicepresidentes nos involucremos con cada uno de aquellos que cuidan nuestras vidas”.

LA NACION