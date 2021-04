Vladimir Putin llamó a Alberto Fernández tras el resultado de Covid positivo y hablaron de la entrega de vacunas

Mientras transcurre su aislamiento en la quinta presidencial de Olivos, el presidente Alberto Fernández recibió hoy una llamada telefónica de su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Según informó la Casa Rosada, la comunicación fue para conocer el estado de salud del presidente argentino, tras su diagnóstico de coronavirus, y para “ponerse a disposición”.

De acuerdo con el gobierno argentino, Fernández volvió a solicitarle ayuda a Putin para garantizar el envío regular de vacunas hacia la Argentina y el presidente ruso “se comprometió a que el suministro de vacunas seguirá siendo el acordado”. El domingo, un nuevo cargamento de casi 500.000 vacunas Sputnik V arribó al aeropuerto de Ezeiza, con lo cual las dosis que arribaron hasta ahora al país son 4.467.745, menos de un 25 por ciento de las inicialmente acordadas con el gobierno ruso y el instituto Gamaleya.

Durante la conversación con su par ruso, Fernández le agradeció la provisión de Sputnik V, la vacuna con la que él mismo se inmunizó. “Gracias a esa vacuna está transitando la enfermedad de manera leve”, según explicaron a LA NACION cerca de Fernández. “El Presidente reiteró que los resultados de la campaña de inmunización son excelentes y sin efectos adversos”, afirmó el Gobierno a través de un comunicado oficial.

El instituto ruso deseó el sábado una “una pronta recuperación” al Presidente, luego de conocida la noticia de su contagio, a pesar de haberse dado las dos dosis de la vacuna. “Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves. Te deseamos una pronta recuperación”, posteó la cuenta de Twitter del organismo, empeñado en defender la efectividad de la vacuna, que el gobierno de Putin ya ha distribuido en cerca de 40 países de todo el mundo.

Según el comunicado difundido hoy por la Casa Rosada, Putin volvió a invitar a Fernández a una visita oficial a la Federación Rusa, como lo había hecho hace dos meses, durante una conversación que duró media hora y en la cual el Presidente le pidió a su par ruso que acompañe la posición argentina en sus negociaciones con el FMI .

Desde que la vicepresidenta Cristina Kirchner se reuniera en su despacho con el embajador ruso en Buenos Aires, Dmitry V. Feoktistov, a fines de octubre pasado, la relación bilateral cobró renovado impulso. No sólo por la provisión de vacunas, que comenzó a efectivizarse en la Nochebuena de 2020, sino además por el cambio de su embajador en Moscú, que dejó de ser Ricardo Lagorio (nombrado en 2017 durante el gobierno de Cambiemos) y pasó a ser Eduardo Zuaín, ex vicecanciller durante el segundo gobierno de la ex presidenta y uno de los responsables de la firma del Memorándum con Irán, en enero de 2013. “Putin y el Presidente hablaron de seguir ampliando las relaciones”, contaron cerca del Presidente en relación al diálogo de hoy.