Declara en Comodoro Py una exempleada de la quinta de Olivos que favorecería a Alberto Fernández con su relato

Escuchar

Cintia Romina Tonietti, una exempleada de la quinta presidencial de Olivos, llegó a los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa que investiga al expresidente Alberto Fernández por presuntos hechos de violencia contra su expareja Fabiola Yañez.

Cabeza gacha, sin hacer declaraciones, Tonietti ingresó a la fiscalía de Ramiro González a las 10 en punto. A Tonietti la seguirá Amalia Tereza Moreno, otra extrabajadora de Olivos, que está citada para este mediodía. Las dos declararon previamente ante escribano y esas declaraciones fueron presentadas en la causa por Alberto Fernández. La fiscalía las identificó entonces como los testigos reservados “A” y “C”. Pero para que su relato quede plasmado en el expediente con el valor de una prueba testimonial deberán volcarlo hoy frente al fiscal que instruye la causa.

Bajo juramento, responderán sus preguntas y aquellas otras que formulen los abogados de las partes, Silvina Carreira, por el lado de Fernández, y Mauricio D’Alessandro y Mariana Gallego, por la querella.

El expresidente pretende desacreditar las acusaciones con relatos de testigos que digan que Yañez consumía alcohol en demasía y que, bajo sus efectos, se golpeaba. Para completar este tramo de la estrategia de Fernández está previsto que otras dos testigos presten declaración el jueves de la semana que viene. Se trata de Karina Daniela González, una empleada doméstica, y Noelia Del Valle Gómez, niñera de Francisco, el hijo de Fernández y Yañez, nacido en abril de 2022.

En la previa a la declaración de Tonietti, D’Alessandro se refirió al contenido de los sobres cerrados que presentó Fernández en los tribunales con las declaraciones de Tonietti y las otras testigos. “Son homenajes a Alberto Fernández. No son testimonios de personas que quieren aportar a la causa porque no se les pregunta sobre las generalidades de la ley, no se les hace saber el peligro de falsos testimonios, no se les lee el artículo de los testimonios”, señaló. “Claramente no tienen esos condimentos. Son testimonios muy parecidos. Ninguno dice que el golpe que presenta Fabiola haya sido por otra cuestión. Dicen que ellos no vieron que Alberto le pegara”.

El celular de Yañez

El abogado de Fabiola Yañez también se refirió a la copia forense del celular de Yañez que se realizará en España, donde reside la ex primera dama. “Todo lo que se tenía que saber ya se supo. Hay mucha expectativa, más que por los chats o las comunicaciones con Alberto, por lo que pueda ocurrir en ese teléfono respecto a terceras personas o hechos de corrupción. Yo creo, por lo que nos dijo Fabiola, que no hay nada más que diálogos de la intimidad y que tienen que ver con información forense”, apuntó en la puerta de los tribunales.

Mauricio D'Alessandro, abogado de Fabiola Yañez

El jueves de la semana pasada la Cámara Federal de Apelaciones porteña rechazó un recurso de queja de Fernández con el que insistía en su planteo para que la copia forense se realizará acá, en lugar de en España.

La semana pasada, la madre de Yañez, Miriam Yañez Verdugo, en una declaración que se extendió por mas de seis horas, brindó un relató detallado de cómo Fernández sometió a su hija a un amplio cuadro de violencia que incluyó, según su relato, además de agresiones psicológicas, un ataque físico a su hija embarazada, que, según dijo, ella presenció.