BlackToro y Toribio Achával lanzan un Fondo de Inversión Inmobiliario para adquirir unidades residenciales

En un contexto de recuperación de la actividad inmobiliaria y de creciente interés por los activos reales, BlackToro y Toribio Achával anunciaron la estructuración de un Fondo Común de Inversión Cerrado con oferta pública destinado a la compra de departamentos usados en los barrios más demandados de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa se encuentra en proceso de presentación y aprobación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y busca captar entre USD 10 y USD 15 millones para adquirir entre 40 y 50 unidades residenciales.

Según el proyecto, las compras se concentrarán en propiedades ubicadas principalmente en el corredor norte de la ciudad, con valores promedio de adquisición de entre USD 2.500 y USD 3.000 por metro cuadrado. La estrategia prevé un horizonte de inversión de entre seis y ocho años, período durante el cual se espera una apreciación de los inmuebles antes de iniciar el proceso de desinversión.

La apuesta se apoya en una visión optimista sobre la economía argentina y, particularmente, sobre el mercado inmobiliario. Desde BlackToro consideran que el país atraviesa una etapa singular, marcada por una mayor estabilidad macroeconómica, una reducción significativa de la inflación y un renovado interés inversor impulsado por sectores estratégicos como energía, minería y alimentos.

Fernando Marengo, Chief Economist Socio de BlackToro, sostiene que el atractivo del real estate argentino parte de una situación de atraso relativo respecto de otros mercados de la región y de condiciones que podrían impulsar una revalorización de las propiedades en los próximos años. “El mercado argentino no cuenta hoy con ahorro de largo plazo y, por lo tanto, prácticamente no existe crédito hipotecario. A medida que se profundice el desarrollo del país y el excedente de ahorro se vuelque al mercado doméstico, se espera la aparición de financiamiento de largo plazo, que sumaría compradores con crédito y presión sobre la demanda. El punto de partida es muy bajo: el stock hipotecario representa menos del 1% del PIB y aun con poco crédito las transacciones en CABA se mantienen cerca de máximos históricos”, afirma.

Fernando Marengo, de BlackToro, y Alejandro Reyser, director comercial de Toribio Achával.

El posible desarrollo del financiamiento hipotecario es uno de los factores que, según los impulsores del fondo, podría generar una expansión de la demanda residencial. En ese escenario, el actual nivel de precios sería una oportunidad para posicionarse con anticipación.

Otro de los argumentos que fundamentan la creación del vehículo de inversión es la diferencia que existe entre el valor de las propiedades usadas y el valor de las nuevas o en construcción. Actualmente, construir una vivienda nueva resulta considerablemente más caro que adquirir una unidad usada comparable, una brecha que históricamente fue mucho más reducida. “El precio de la vivienda usada está muy por debajo de su costo de reposición. El costo de construcción en dólares se ubica en niveles históricamente altos y no se esperan dinámicas que lo reduzcan. El metro cuadrado a estrenar cotiza alrededor de 37% por encima del usado de dos ambientes en CABA y el pozo cerca de 44%, cuando históricamente esa brecha fue de entre 8% y 15%. Una oferta nueva cara y de lenta respuesta orienta la demanda hacia el stock existente”, detalla Alejandro Reyser, director comercial de Toribio Achával.

Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez son los barrios que más demanda concentran hoy.

Por último, los rendimientos en renta que hoy generan los departamentos usados se encuentran entre los más elevados de la última década en relación con el valor de compra de los inmuebles. “La relación entre alquiler anualizado y precio del usado en CABA ronda el 6,6%, un máximo en al menos diez años. Al mismo tiempo, el alquiler representa cerca del 27% de la remuneración promedio del sector privado registrado, en línea con su promedio histórico. Como no se espera una baja de los alquileres, el ajuste también debería venir por la suba del precio del usado”, dice el especialista de Black Toro.

Ahora bien, si el contexto se presenta favorable, es importante determinar en qué barrios impactará más positivamente. Y ahí, la mirada de una empresa como Toribio Achával pasa a ser clave. Reyser considera que zonas del corredor norte como Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez son mercados que históricamente concentraron demanda tanto para vivienda como para inversión y que hoy tienen margen para una apreciación significativa. “La renta por alquiler en estas zonas se ubica hoy entre el 6% y el 6,5% anual. La expectativa es una duplicación del valor de las propiedades; aun así, quedarían por debajo de barrios similares de San Pablo. Las propiedades usadas del corredor norte podrían duplicar su precio en pocos años”, señala.

De esta manera, BlackToro Asset Management, firma de gestión de activos especializada en mercado de capitales registrada ante la CNV y con operaciones en Estados Unidos y América Latina, y Toribio Achával, inmobiliaria fundada en 1955 y con una larga trayectoria en el segmento residencial de los barrios premium porteños, se unen para el lanzamiento de un Fondo Común de Inversión Cerrado, una novedosa y atractiva herramienta del mercado del real estate.

Para más información, contactarse con Toribio Achával haciendo click aquí o por WhatsApp al 5491155893181

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