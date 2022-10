A un mes del Mundial: Messi compró una espectacular casa en Ibiza pero un problema no lo deja habitarla en paz

escuchar

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, los ojos del mundo están puestos sobre los jugadores que participarán del torneo. Entre los miles de deportistas, hay uno que por su trayectoria y habilidad es, hace años, el centro de atención: Lionel Messi. Esta vez, el portador de la camiseta 10 de la Selección Argentina no llega a los portales de noticias por una jugada magistral sino por una movida inmobiliaria. El astro del fútbol se compró una gran casa en Ibiza por la increíble suma de €11 millones, aunque un problema legal le impide habitarla con tranquilidad.

La propiedad se encuentra en una de las zonas más exclusivas de España, Cala Tarida, ubicada en el municipio de Sant Josep al oeste en la isla. Tiene 568 metros cuadrados y está construida sobre un enorme terreno de 16.000 m², ideal para tener la privacidad que la fama del jugador demanda. Semejante inversión cobra sentido cuando se tiene en cuenta que en los últimos años Messi eligió una y otra vez este destino para pasar su tiempo libre.

Una vista panorámica de la casa que compró Messi en Ibiza

Según publicó el medio “El Periódico”, la casa se distribuye en una planta baja de 420 metros cuadrados, un sótano de 16,79 metros, un anexo de 38,85 metros y una gran pileta de 92 metros que recorre en paralelo la extensión de la propiedad. Digno de una estrella de la pelota, en el jardín hay instalado un arco de fútbol para que Messi y sus tres hijos -Thiago, Mateo y Ciro- jueguen entre ellos o con su papá.

Lionel Messi y Antonela Rocuzzo compartiendo un momento romántico en su nueva casa @leomessi

En el tiempo que pasaron en la nueva mansión, la familia aprovechó a sacarse fotos más unidos que nunca. Tanto Antonela Rocuzzo, esposa del futbolista, como Messi mismo, subieron postales con el atardecer de fondo y pasando el día en la pileta.

Messi y sus hijos en su nueva casa de Ibiza Instagram: @antonelaroccuzzo

El problema detrás de la casa

Más allá de los lujos que ostenta la mansión, hay un pero que la aleja de ser una gran inversión inmobiliaria. A pesar de que Messi y su familia ya hayan pasado sus vacaciones allí, no cuenta con todos los permisos de construcción o ampliación.

De acuerdo a lo informado por “El Periódico”, en mayo pasado el Ayuntamiento de Sant Josep detuvo obras sin legalizar que se estaban llevando a cabo en el inmueble, con el aval de un decreto de la Alcaldía local. Esta disposición se generó a partir de un acta elaborada previamente por el servicios de celadores en la que se informaron movimientos de tierra, realización de bancales, cambio de topografía del terreno y realización de excavaciones.

En resumidas cuentas, el problema gira sobre el hecho de que la propiedad no tiene el certificado final de obra ni cédula de habitabilidad, dado que un ex dueño de la propiedad ejecutó obras sin permiso en el garage. A partir de este hecho, el Ayuntamiento exige que, si Messi quiere dejar en orden los papeles de la casa, deberá eliminar esa obra “ilegal”. En esta situación, el rosarino no se quedó de brazos cruzados sino que su equipo de abogados se encuentra trabajando en el caso para buscar una pronta solución.

