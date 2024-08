Hackearon la cuenta oficial de X de Kyliam Mbappé: insultos racistas y chistes contra Messi

Escuchar

Alrededor de la medianoche, la cuenta oficial de X de Kyliam Mbappé fue hackeada. Por al menos 20 minutos, se publicaron diferentes posteos con contenido ofensivo, racista y chistes contra Lionel Messi. Pese a que enseguida se borraron las publicaciones y se recuperó el control de la cuenta, los mensajes se viralizaron en internet y se convirtieron en tendencia global.

Las virtudes de la tecnología y las redes sociales no llegaron desprovistas de intenciones dañinas y maliciosas. Es relativamente común que personalidades y famosos mundiales sean atacados por hackers que intentan comprometer públicamente a estas personas mediante hackeos a sus cuentas oficiales y publicando mensajes ofensivos.

El mensaje contra Lionel Messi y en favor de Cristiano Ronaldo

Esta vez, la víctima fue el nuevo jugador de Real Madrid y campeón del mundo con Francia en 2018, Kyliam Mbappé. Su cuenta de X fue hackeada y se publicaron una serie de mensajes ofensivos contra instituciones deportivas, otros jugadores y hasta países.

El mensaje más llamativo fue una que hace alusión a la rivalidad deportiva, potenciada en internet, entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Es sabido la predilección del futbolista merengue por CR7, pero también la cercanía que mantuvo con el astro argentino cuando coincidieron en París Saint-Germain. Por eso el posteo despertó dudas sobre su veracidad.

Las publicaciones contra Manchester City

La publicación en cuestión decía en inglés: “ Cristiano Ronaldo es el jugador más grande de la historia del fútbol. Este enano no es mi GOAT (Greatest Of All Time - El mas grande de todos los tiempos) ”. El mensaje iba acompañado por una imagen del jugador de Inter Miami llorando durante la final de la Copa América de este año.

Otro de los mensajes criticaba al equipo inglés Manchester City, con chistes sobre su rivalidad con Manchester United. “Manchester es rojo”, esgrimía uno de los posteos, mientras que otro aseguraba: “Los engañé, voy a ir a Manchester United. En 2028 llegaré allí con una transferencia gratis”.

Algunos de los posteos en la cuenta de Mbappé

En los siguientes minutos, las publicaciones se centraron en preguntar a quién debía seguir y a quién no, y hasta se publicaron ofensivos mensajes antisemtitas: “Fuck Israel”; “Los judíos son dueños del fútbol”; “Palestina libre”.

Por el momento no hubo un comunicado oficial [ni de Mbappé ni Real Madrid] sobre lo sucedido ni tampoco se dio cuenta acerca de cómo ocurrió el hackeo y cómo se solucionó, pero la acción fue repudiada por miles de usuarios que encontraron las publicaciones como ofensivas y desagradables.

LA NACION