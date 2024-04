Alquileres: bajan los precios en tres de los barrios más caros de zona norte

Escuchar

En medio de un mercado inmobiliario que se va acomodando luego de la derogación de la ley de alquileres, el 29 de diciembre de 2023 a través del DNU que firmó Javier Milei -y que actualmente se encuentra en pleno debate-, la oferta de los departamentos publicados aumenta significativamente: un 134% en lo que va del año. Y, además, los valores en los que se comercializan continúan en desaceleración: en marzo en la zona norte del Gran Buenos Aires aumentatron un 2,5%, luego de registrar una suba del 15,9% y 8,3% en enero y febrero respectivamente, de acuerdo al último reporte de Zonprop.

De acuerdo a estos números, se evidencia como los precios de los departamentos publicados en las plataformas inmobiliarias disminuyeron significativamente si se los compara con los último datos de inflación: que fue del 11% en marzo, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Los alquileres en GBA Norte aumentaron un 2,5% en marzo Ignacio S�nchez

Según el informe, el precio medio de alquiler de un departamento de dos ambientes en zona norte se ubica en $372.792, mientras que un tres ambientes se encuentra alrededor de los $564.291. Pero, a pesar de esta fuerte desaceleración y de los aumentos por debajo de la inflación, hay tres barrios que se caracterizan por tener los valores más elevados del mercado en la zona y que reflejaron una caída en los precios de los alquileres.

En números concretos, Nordelta y Vicente López son los barrios más caros del corredor con precios en promedio que defienden los $490.685 y $482.956, respectivamente. Por su parte, Olivos se encuentra en el puesto seis del ranking, con un valor medio de $454.248.

Olivos es una de las zonas que registró una caída en el valor de los precios de sus alquileres con respecto al mes anterior Ricardo Pristupluk - LA NACION

Los barrios más caros de GBA norte resignan precios

Los barrios que defendían los precios más caros comenzaron a bajarlos, porque al haber mayor oferta el inquilino tiene la opción de migrar a otros barrios similares pero que tienen valores de alquiler más bajos: la fuerte competitividad del mercado genera la posibilidad de negociación entre las partes.

“El año pasado, había personas que alquilaban sin mirar el departamento porque la oferta era muy baja y aceptaban lo poco que había porque no tenían dónde ir a vivir. Pero ahora si el inquilino no está conforme con el inmueble, puede encontrar otro rápidamente”, explica Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, y sostiene que los locadores tuvieron que empezar a disminuir sus exigencias porque “ya se están empezando a ver inmuebles vacíos ya que no se alquilan”.

A partir de estos fenómenos que surgen con el fin de la normativa, de acuerdo a los datos proporcionados por el informe de la plataforma inmobiliaria, se observa que Vicente López registró la mayor caída en los importes de sus inmuebles en alquiler, un 7.53% en marzo con respecto al mes anterior: en febrero un departamento de dos ambientes se alquilaba en promedio por $522.285, mientras que en el tercer mes del año lo hizo por $482.956. En este caso, esta disminución también pudo verse en el período anterior, cuando la suma de enero era de $573.019 (un 8,85% más alta que al mes siguiente).

Por su parte, en Nordelta durante febrero una unidad de dos ambientes en promedio se alquilaba por $528.554, en marzo lo hizo por $490.685. Estos datos reflejan una caída en los valores de renta del 7,16%. Un dato similar al de Olivos, donde la baja fue del 6,47%: en este caso, un inmueble se comercializaba por $485.694 en febrero, y en marzo lo hizo por $454.248.

Los barrios más caros bajan sus precios de alquiler

Los barrios más caros y más baratos para alquilar

A la hora de pensar en qué sectores de la zona elegir un departamento, es esencial estar al tanto de cuáles son las que presentan los precios más altos y más bajos del mercado. Los inmuebles de dos ambientes con la oferta más cara están ubicado en:

Nordelta: $490.685

Vicente Lopez: $482.956

Rincón de Milberg: $467.702

Manuel Alberti: $464.569

La Lucila: $459.923

Mientras que, para quienes busquen valores más accesibles, se alquilan unidades de dos ambientes en las siguientes localidades:

José León Suárez: $232.419

San Miguel: $260.661

Pilar: $289.331

Villa Ballester: $290.516

Muñiz: $293.072