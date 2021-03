Alquileres: preocupa la poca oferta de viviendas disponibles

Ayer el Gobierno adelantó que a partir del primero de abril llegará a su fin el decreto que congelaba los alquileres, prorrogaba automáticamente los contratos y suspendía los desalojos en el marco de la pandemia, ya que “hay que poner en funcionamiento” la Ley de Alquileres, sancionada en junio de 2020, de acuerdo a lo expresado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. En ese contexto, hoy el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) señaló que los alquileres en la ciudad de Buenos Aires se mantuvieron estables durante enero “pero la ley sigue perjudicando al mercado”.

De acuerdo a una encuesta que llevó a cabo la entidad, el 85% de los inquilinos residenciales de la urbe porteña abonaron su alquiler en enero. Si bien la cifra es alta (aunque en diciembre 2020 llegó al 90%), el problema es el porcentaje de gente que no pudo pagar porque se quedó sin trabajo, consecuencia de la crisis económica, y ahora tiene una gran deuda acumulada que saldar.

“Le hemos mandado muchas notas al ministro Jorge Ferraresi, pidiéndole que no se siga prorrogando el DNU porque la bola de nieve que se venía creando de deudas de los inquilinos era infernal. Con los colegios de todo el país estimamos que entre un 4% y 5% no pagaron durante 12 meses, unos 250.000 casos en total en la Argentina”, indicó Armando Pepe, presidente de CUCICBA.

Desde principios de abril, esos inquilinos deberán ponerse al día con sus deudas. En caso de no haber pagado únicamente los aumentos correspondientes, deberá hacerlo en un plazo de entre 3 y hasta 12 cuotas sin interés. En tanto, si no pagó ningún mes del alquiler ni su actualización, deberá pagar los montos mensuales con intereses compensatorios, pero que no pueden exceder la tasa de interés de un plazo fijo del Banco Nación.

Sin embargo, la mala noticia del reporte de CUCICBA y que preocupa en el sector es la caída de la oferta de viviendas. “La Ley de Alquileres es un desastre, pero hay que acatarla. La normativa logró que muchos propietarios retiren sus inmuebles de alquileres y los pusieran a la venta porque no les satisface una ley con tres años de contrato y una actualización anual, en base a un índice del Banco Central, teniendo en cuenta la inflación terrible que estamos teniendo. El propietario sabe cuánto cobra el primer año, pero el segundo y tercero año es un salto al vacío. Y ante la falta de oferta, los pocos que hay piden precios realmente muy altos”, añadió Pepe.

Según el portal Zonaprop, durante 2020 hubo una suba histórica del 62% de los precios de los alquileres, valor que superó a la inflación (36,1%). En números de enero, los valores treparon otro 3,6%. Así, un departamento medio de dos ambientes y 50 m² costó $31.792 por mes, mientras que una unidad de tres ambientes y 70 m² se alquiló por $44.100 mensuales.

La buena noticia: los locales comerciales

A poco de cumplir un año desde que se decretó el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio el 20 de marzo de 2020, los alquileres comerciales continúan mostrando “leves signos” de recuperación. Asimismo, según CUCICBA el 89% de los alquileres de locales comerciales se abonaron durante enero en la ciudad de Buenos Aires.

“En marzo cerraron 27.000 locales en la ciudad. De esos, 13.500 no volvieron a abrir. Pero en enero se fueron alquilando locales, en la avenida Cabildo -que era un desierto- ya se ocuparon algunos comercios, sobre todo en rubro esenciales, los que están relacionados a la alimentación”, cerró Pepe.