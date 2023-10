escuchar

LOS ÁNGELES - Colleen Megee se mudó a un motorhome con su novio, Alexander Spector, y su perro, Mimo, hace dos años. Como miles de otras personas sin techo en Los Ángeles, sienten que vivir en un vehículo es más seguro que dormir en una carpa o en la calle.

“En 2011, me quedé sin hogar porque no podía pagar el alquiler y terminé viviendo en tiendas de campaña, detrás de arbustos o lo que fuera. Luego, me metí en una motorhome y eso es más como una especie de hogar. Al menos hay un refugio”, explica Megee.

“Ahora es mi casa, pero me gustaría estar en un departamento”, añadió esta mujer de 37 años, cuya casa rodante es una de las cientos que hay estacionadas en Forest Lawn Drive, en Burbank, frente a los estudios de cine y televisión de Warner Bros.

Casi un tercio de los californianos vive en la pobreza o cerca de ella, y esa condición en el condado de Los Ángeles es la más alta del estado, según el Instituto de Políticas Públicas de California.

Un número cada vez mayor de personas vive en sus casas rodantes en toda el área de Los Ángeles David McNew - Getty Images North America

La ciudad que es meca de cine tiene uno de los precios de la vivienda más elevados del país, y su parque de viviendas asequibles es incapaz de satisfacer la demanda.

Sin embargo, los miles de vehículos estacionados han disgustado a los vecinos, según la concejala local Traci Park, del popular barrio de Venice. “Estamos en el exterior de uno de nuestros colegios locales, y se puede ver que hay casa rodantes. Llevan años estacionadas aquí sin moverse”, afirmó. “Sus pertenencias obstaculizan las veredas, y las familias con niños necesitan poder acceder a esta zona para ir al colegio”.

Park calificó la magnitud del problema de “inmensa”. Las estimaciones sobre el número de personas que viven en vehículos varían, pero la mayoría coincide en que la cifra es de al menos varios miles.

Las calles se ven obstaculizadas por estas casas rodantes que se estacionan y permanecen meses o años sin moverse David McNew - Getty Images North America

El 30 de agosto, el Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó por unanimidad una moción presentada por Park para regular la venta y el alquiler de vehículos recreativos y furgonetas que se utilizan como vivienda. Ahora, el condado angelino sigue su ejemplo y estudia restricciones similares.

La Autoridad de Servicios para los Sin Techo de Los Ángeles calcula que este año más de 75.000 personas se han quedado sin vivienda en el condado, 46.000 de ellas en la ciudad de Los Ángeles.

(Reporte de Omar Younis; Escrito por Christina Anagnostopoulos; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

Omar Younis