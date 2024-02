escuchar

En medio de la incertidumbre de un escenario marcado por vaivenes políticos y económicos, el sector inmobiliario cobró principal protagonismo: el 2023 no solo sobrevivió, sino que se reactivó tras la debacle que generó la pandemia en venta y alquiler de propiedades.

Pero, luego de un fin de año marcado por un total de 13.129 escrituras en diciembre 2023 en la provincia de Buenos Aires, enero de 2024 registró una fuerte caída.

De acuerdo a los datos recopilados por el Colegio de Escribanos de la Provincia, la compraventa de inmuebles registró una baja del 11% frente a los datos de enero de 2023 y del 74% en relación al último mes del año. En números: 3422 escrituras en enero de 2024, 3851 en enero de 2023 y 13129 en diciembre de 2023. De igual manera, en este último caso vale aclarar que la caída puede explicarse, al menos en parte, por la estacionalidad del mercado.

Las propiedades en el Gran Buenos Aires ven disminuida la venta en el comienzo del año PATRICIO PIDAL/AFV

“Pareciera que las compras se adelantaron a las elecciones. Se concentraron las ventas un poco antes para minimizar la incertidumbre y probablemente por expectativa de la devaluación del dólar oficial que incrementaría el costo de escrituración”, sostiene Soledad Balayan, titular de Maure Inmobiliaria.

Por su parte, desde el Colegio de Escribanos provincial concuerdan con Balayan en cuanto a la incertidumbre que se genera previo a un cambio como el de una elección presidencial con nuevo gobierno. Pero esperan que en estos primeros meses del 2024 puedan aparecer mejores condiciones para la recuperación de la actividad, y consideran que “el crédito hipotecario será clave para poder conseguirlo”.

“A pesar de que enero es un mes en donde las operaciones inmobiliarias bajan siempre, este año ha sido mayor la caída y se agravó con el tema eleccionario nacional. Esto continuará hasta que el mercado se acomode tanto en la compraventa como en las hipotecas, vemos que estos números no son buenos”, afirma Diego Leandro Molina, presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires.

Daniel Bryn, creador del monitor inmobiliario Invertire, señala que como en noviembre y diciembre se dio un escenario electoral, “muchos inversores decidieron no reservar por no saber qué podía suceder”. Por lo tanto, se generó que en enero de este año no se hayan efectivizado muchas reservas y de esta manera bajan las escrituras.

Germán Gómez Picasso, fundador de Reporte Inmobiliario, tiene una mirada más optimista y considera que la gran diferencia entre enero del año pasado y enero del 2024 es que “el 2023 se vio atravesado por un proceso electoral largo y con muchas dudas de quién podía llegar a ganar”, por lo que considera que, a pesar de la baja interanual registrada, “son datos muy alentadores”, analizando la situación política y económica del país. “Es una cifra que demuestra sostenimiento y recién a final del primer trimestre se va poder realizar un análisis real del mercado actual”, concluye.

En lo referente a hipotecas, en enero se registraron 182, lo que representa una disminución del 57% con respecto al mes anterior (426) y una caída interanual del 56% (413 en enero de 2023).

Optimismo en la ciudad de Buenos Aires

El alza en las escrituras hizo eco en la ciudad de Buenos Aires y demostró una leve suba con respecto al año anterior. Enero evidenció un aumento interanual del 1,8% en el número de compraventas y las operaciones llegaron a 1882, según el relevamiento mensual que realiza el Colegio de Escribanos porteño. El monto total de las transacciones realizadas subió un 244,4% en pesos, con $143.030.000.

“El dato de enero no refleja grandes variaciones: hay una ligera alza, pero no son porcentajes altos, y quizás en algún mes se vea alguna leve baja interanual. De todas formas, como todo comienzo de año, genera alguna expectativa por si se genera en el orden macroeconómico algún estímulo para el sector”, afirma Jorge De Bártolo, presidente del Colegio de Escribanos porteño.

A pesar de esto, agrega que, si se compara históricamente, se evidencia que cuando hay crédito hipotecario el mercado inmobiliario se duplica. “Si en enero 2018 hubo 4500 operaciones, casi 1900 fueron con hipoteca. Y en 2024, el total no llega a 1900, pero menos de 70 fueron con crédito. Es decir, una herramienta así ya pone de base lo que es el total de la actividad hoy”, concluye.

Escrituras compraventa CABA durante enero en los últimos 10 años

En comparación con el mes anterior, los actos bajaron un 58,7%. Con 4560 escrituras, diciembre fue el mejor mes del 2023 con un monto total de transacciones de $233.571 millones, según el último informe del Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires. Y en sí el año 2023 fue el mejor desde el 2018.

La gran diferencia entre enero y diciembre es el tema de la estacionalidad. “Los últimos meses del años suelen ser momentos de temporada alta de cierre de escrituras y enero tiende a ser históricamente bajo, porque todo lo que no se cerró hasta diciembre, se pasa para marzo”, afirma Bryn.

Las cifras son alentadoras en CABA y reflejan una reactivación del sector. Si se compara diciembre de 2023 con el mismo mes de 2022, la cantidad total de escrituras de compraventa de inmuebles registró un aumento del 7,2%.

Pero el dato más revelador es que 2023 cerró como el mejor año desde 2018, período en el que la demanda aún se movía impulsada por el envión de los créditos UVA. Con un total de 40.539 escrituras, el año pasado experimentó un aumento del 20,1% en comparación con 2022, cuando se realizaron 33.753 transacciones. En cuanto al monto medio de los actos, el 2023 alcanzó los $51.221.816, con un crecimiento del 201% en comparación con 2022, cuyo monto medio fue de $16.970.504.