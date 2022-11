La casa de Shakira en Miami: cómo es la lujosa propiedad donde vivirá sola con sus hijos

Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group EXCLUSIVE Miami Beach. This is what Shakira's house looks like in Miami Beach. The Colombian singer bought the property in 2001 for $3.4 million. It has been put on the market twice, once in 2013 for $13 million and again in 2019 for $15.9 million. Shakira has been accused of tax evasion and Spanish prosecutors have warned her that she could face eight years in prison if she is found guilty of tax fraud. *** Así luce la casa de Shakira en Miami Beach. La cantante colombiana compró la propiedad en 2001 por 3,4 millones de dólares. Se ha puesto en el mercado dos veces, una en 2013 por 13 millones de dólares y otra vez en 2019 por 15,9 millones de dólares. Shakira ha sido acusada de evadir impuestos y los fiscales españoles le han advertido que podría enfrentar ocho años de prisión si es declarada culpable de fraude fiscal.

Splash News/The Grosby Group