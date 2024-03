El nuevo palito de Shakira para Gerard Piqué y el “factor marido”, el culpable de su largo silencio

Escuchar

Si hay algo que define a Shakira en esta nueva etapa de su vida es la liviandad con la que se mueve. Luego de lanzar Las mujeres ya no lloran, su último álbum y abrir su corazón en uno de sus trabajos más personales, la colombiana pasó por The Tonight Show y sin vueltas habló con Jimmy Fallon de lo que significó su ex, Gerard Piqué, en su carrera. “El marido me arrastraba” , confesó, con una media sonrisa en la cara.

Luego de siete años de su anterior disco, El Dorado, la barranquillera volvió al ruedo: el viernes pasado vio la luz su nuevo material, un trabajo en el que participaron varios artistas. A lo largo de las 16 canciones del álbum, Shakira hace catarsis y logra convertir el dolor y el enojo que le causó la separación del exfutbolista español en arte. El divorcio, que la tuvo durante mucho tiempo en el ojo de la tormenta, sobrevuela muchas de sus canciones.

En el marco de la gira promocional, Shakira pasó anoche por el living del conductor estadounidense. Entre risas y confesiones, habló del cariño de sus fans, del sufrimiento de las mujeres y de lo que sintió como profesional una vez que separó de manera definitiva su vida al exdefensor de Barcelona y de la selección española.

Tras elogiar su buena onda y su humildad, Fallon repasó los logros de Las mujeres ya no lloran: se convirtió en el álbum más escuchado en streaming de 2024 con 10 mil millones de reproducciones a nivel global y ya cuenta con siete discos de Platino. “Estoy abrumada”, reaccionó la cantante y de inmediato se refirió a sus fans. ‘’Tengo a los mejores fans del mundo. Han estado conmigo en los momentos buenos y malos. Siempre han estado conmigo apoyándome’', agradeció.

“Las mujeres ya no lloran”, dijo luego Fallon, mientras mostraba la tapa del álbum a los televidentes. “¿De dónde vino eso?”, preguntó entonces. “Es el turno de los hombres ahora”, explicó la colombiana, convencida. “Sí, pienso eso. Nosotras lo hicimos por mucho tiempo”, agregó. Luego de reconocerse harta de que sean las figuras femeninas las que siempre derraman sus lágrimas, la cantante amplió su argumento.

“Las mujeres lo hemos estado haciendo demasiado tiempo. Siempre nos mandaban a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres. Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Que tenemos que sanar de cierta manera. Y yo creo que nadie nos debe decir cómo sanar. Se supone que nadie le debe decir a una loba cómo lamer sus heridas, ¿no? Y si, creo que ahora las mujeres deciden cuánto, cómo y hasta cuándo llorar”.

Palito para Piqué

Consultada por cómo fue el hecho de lanzar un álbum luego de siete años, Shakira aprovechó para disparar contra su ex. “He estado sacando música aquí y allá, pero fue muy difícil poner todo en un solo álbum y darle forma. No tenía tiempo. Fue el factor marido, y ahora no tengo marido”, analizó, con humor. Luego de las risas del público, la cantante se explayó, muy convencida de su teoría. “Sí. el marido me estaba arrastrando hacia abajo. ¡Ahora soy libre! Ahora puedo trabajar de verdad”, dijo, orgullosa, con el álbum entre las manos.

Shakira lanzó su nuevo disco, Las mujeres ya no lloran Instagram/@shakira

Sobre el proceso, Shakira reconoció que durante el tiempo que le tomó crear las 16 canciones que componen el disco tuvo que lidiar con muchas cosas. “Mientras escribía me sentí, por momentos, con un cuchillo entre los dientes. Estaba recogiendo pedazos de mí misma del suelo. Estaba tratando de reconstruirme, y la música era el pegamento. Se sentía como si estuviera en un proceso alquímico en el que fui transformando el dolor y la ira y la frustración en creatividad, productividad, fuerza y resiliencia”, contó. “Este álbum ha sido mi catarsis”, concluyó.

Si bien este es el primer álbum de Shakira en siete años tras su separación de Piqué, lanzó temas en colaboración con otros grandes músicos, donde tocó el tema de la decepción que sufrió con su exmarido, de quien se enamoró en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, en 2010.

Shakira celebra su éxito “Sesión 51” junto al argentino Bizarrap @Shakira/Instagram

Entre los temas se destacan: “Te felicito”, con Rauw Alejandro; “Monotonía”, con Ozuna; “TQR”, con Karol G.; “Acróstico”, con sus dos hijos; “Copa vacía”, con Manuel Turizo; “El Jefe”, con Fuerza Regida” y, con Bizarrap, “La fuerte” y “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, el más exitoso de todos.

LA NACION

Temas ShakiraShakira