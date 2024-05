La ninja del tejado: vivió más de un año en el techo de un super sin que nadie se diera cuenta

Escuchar

Un hecho curioso pasó en el supermercado ‘Family Fare’ ubicado en Michigan, Estados Unidos, cuando encontraron a una mujer, de 34 años, viviendo en el letrero de la tienda de comestibles.

La identidad de ella ha permanecido anónima y el lugar el cual había hecho su hogar tenía forma de triángulo y medía 1,5 metros de ancho por 2,4 metros de alto. La mujer había instalado un escritorio, plantas, ropa, computadora, impresora y hasta una cafetera . Ella fue muy ingeniosa y utilizaba los cables de un tomacorriente que había en el techo para tener luz, y creó un entorno en el que muchos considerarían como un espacio de vivienda poco convencional.

La ‘Ninja del tejado’, como le apodaron, no hubiera sido descubierta, si no fuese por un trabajador, que subió a realizar un mantenimiento de rutina en el techo de la tienda y se llevó la sorpresa.

”Fue loco, estuve a punto de sufrir un ataque cardíaco”, dijo el trabajador a la policía. Cuando uno de los agentes de Michigan Brenno Warren llegó para sacar a la mujer de ese lugar compartió el mismo asombro ante el hallazgo y dijo: “Es una historia que te hace rascarte la cabeza, simplemente alguien viviendo en un letrero”.

La mujer salió de su casa improvisada y vestía un conjunto totalmente negro y tenía un pasamontañas, guantes y gafas de esquí, y le dijo a la policía que estaba muy abrigada porque tenía mucho frío y era alérgica al sol, por lo que debía cuidarse.

La mujer vivió más de un año en el techo del supermercado Captura de pantalla Google Maps

La gerente del supermercado ‘Family Fare’ no podía creer todo lo que tenía la mujer en un lugar tan reducido y expresó: “Tiene todo un montaje allí”. Ella le pidió a los agentes que retiraran a la señora de una manera pacífica porque no quería que la situación empeorara. “Tener a una mujer representaba una responsabilidad para la tienda y para nuestros empleados”, reconoció.

Los empleados le contaron a la policía que, antes de este suceso, le habían dicho a la mujer que saliera del cartel, pero ella se negó y cuando la patrulla había llegado a desalojar, ella ya no estaba, por eso fue toda una sorpresa verla nuevamente allí.

Los oficiales pudieron convencer a la mujer, de que les abriera la pequeña puerta de metal y estaban impresionados por el “mini apartamento” que había hecho y lo calificaron de “bastante genial”.

La “Ninja del tejado” le contó a los oficiales que se fue a vivir ahí porque se estaba alejando de las personas y de su familia, a los que pidió que no llamara. ”A estas alturas no tienes ningún problema, eres un adulto, no necesitas contarle a nadie tus asuntos”, le dijo uno de los agentes.

Ante la pregunta cómo logró escalar el techo dijo: “Realmente no quiero decirlo por si en algún momento tengo la necesidad de subir nuevamente hasta aquí”.

La mujer, al salir del lugar se disculpó con la gerente y los empleados por haber acondicionado un lugar para vivir, sin haberles pedido permiso. La mujer abandonó el sitio y no recibió ninguna demanda por parte del supermercado, ya que se retiró del lugar sin protestar.

Esta historia se volvió tan viral que “Family Fare” donó US$10.000 al “Open Door de Midland”, un refugio para personas sin hogar y, aunque ellos quisieron ayudar a la mujer del tejado, ella rechazó la ayuda.

EL TIEMPO (GDA)