Las 10 casas que parecen salidas de cuentos de hadas y están repartidas por todo el mundo

escuchar

Las “casas de cuentos” son un estilo arquitectónico pintoresco conocido por sus techos inclinados inspirados en casas de campo, torres y otras características extravagantes. También llamados “hogares de cuento de hadas”, estas casas inspiraron muchas historias de ficción, aunque realmente es difícil saber si fueron los libros los que le dieron idea a sus creadores.

Este estilo surge entre los siglos XVIII y XIX, cuando los arquitectos comenzaron a inspirarse en la arquitectura histórica agregando elementos como techos de paja, fachadas de piedra natural y ventanas asimétricas. Estas características le daban a sus increíbles casas un aspecto fantástico e incluso mágico, por lo que es común que películas como Blancanieves, que sucede en la Alemania colonial, nos recuerden a esta arquitectura.

Aunque los orígenes de estas particulares casas datan hace varios siglos, a principios de la década de 1920 este estilo volvió a surgir cuando se comenzaron a diseñar casas basadas en las que se ven en los cuentos de hadas. Sin seguir un patrón específico, empezaron a integrar a estas viviendas caminos empedrados, techos, puertas y ventanas intencionalmente irregulares. Estos detalles arquitectónicos exagerados poco a poco infundieron una nueva moda a la cual se les dio un nombre de “casas de cuentos”.

Esta tendencia, que surgió particularmente en California e Inglaterra, comenzó a expandirse por todo el mundo, y aunque se mantienen como construcciones fuera de lo común, podemos encontrar estas casas repartidas en varios sitios.

Witch House, California, Estados Unidos

Ubicado en la esquina de Walden Drive y Carmelita Avenue, es conocido por su diseño extravagante e intencionalmente en ruinas. Getty Images

Oficialmente esta casa lleva el nombre de Spadena House, en Beverly Hills, pero la gente comenzó a llamarla Witch House, con todo el sentido. La casa fue diseñada por Harry Oliver, un director de arte de Hollywood en 1921, pero con el tiempo la propiedad comenzó a mostrar abandono. En 1998, Michael J. Libow compró la cabaña para restaurarla gradualmente, convirtiéndose en el Monumento Protegido número 8 en la ciudad de Beverly Hills.

The Hobbit Houses, California, Estados Unidos

Registrada como un hito histórico de California en 1996, The Hobbites Houses ahora está protegida por la ley. Getty Images

Diseñada por Lawrence Joseph, un ex-artista de estudio de Disney, la casa está ubicada en un desarrollo en Culver City conocido como The Hobbit Houses of Los Angeles. Construida a lo largo de unos 20 años, esta fantástica vivienda cuenta con techos de tejas, chimeneas de ladrillos retorcidos y ventanas con dibujos coloridos. La propiedad no tiene pomos en las puertas ni ángulos de 90 grados en ningún lugar dentro de las casas. Además, el jardín delantero agrega a su aspecto de cuento de hadas varios estanques gigantes llenos de tortugas y peces dorados.

Anne Hathaway’s Cottage, Inglaterra

Construida en el pueblo de Shottery, Warwickshire, Inglaterra, esta enorme cabaña cuenta con varios dormitorios y se ubica en un extenso jardin. Getty Images

Esta casa de campo de 12 habitaciones fue el hogar de la infancia de la esposa de William Shakespeare, Anne Hathaway. La parte más antigua fue construida entre el siglo XV y XVII. Conocida como Hewlands Farm, cuenta con múltiples chimeneas, una estructura de madera visible y aún conserva los muebles originales utilizados por la familia. Ahora funciona como un museo abierto al público.

Hobbiton, Nueva Zelanda

Hobbiton fue utilizado como set cinematográfico para la trilogía de El señor de los anillos y El hobbit Getty Images

En 1998, el equipo de Sir Peter Jackson, director de El Señor de los Anillos, buscaba un lugar donde construir el set que daría vida al pueblo ficticio de Hobbiton. Cuando llegaron a Waikato, una región en la Isla Norte de Nueva Zelanda, encontraron una sorprendente similitud del área con las descripciones del autor JRR Tolkien, escritor de los libros que inspiraron las películas.

Con ayuda del ejército de Nueva Zelanda, construyeron 39 Agujeros Hobbits, nombre que llevan estas particulares viviendas. Actualmente son 44 fachadas las que se construyeron con el mismo detalle fantástico que se ve en las películas para ofrecer visitas guiadas al público.

Chimeneas de Hadas, Turquía

Se conoce como Chimeneas de Hadas a unas curiosas formaciones rocosas, a las que la erosión ha dado una cierta forma de casas con tejado. Getty Images

Uno de los grandes encantos de la región de Capadocia en Turquía son sin lugar a dudas las conocidas Chimeneas de Hadas. Formadas a partir de ceniza volcánica, las rocas cónicas fueron talladas a mano por civilizaciones antiguas para formar casas, iglesias y otras estructuras.

Las Casas Rupestres de Langenstein, Alemania

Las casas cueva de Langenstein fueron talladas en arenisca blanda por trabajadores migrantes entre 1855 y 1858. Getty Images

Pequeños jardines llenos de flores de colores rodean 10 acogedores hogares de los cuales algunos se remontan al período de asentamiento germánico, mientras otros probablemente resultaron de los restos de un castillo que el obispo Ulrich de Halberstadt había construido en 1177.

La mayoría de las antiguas viviendas en los acantilados debajo de la cabeza del molino de viento en Langenstein fueron excavadas en las paredes de piedra arenisca entre 1855 y 1858. Estas casas talladas a mano, que cuentan con salas de estar y dormitorios, todavía se pueden visitar hoy.

Canary Cottage, Inglaterra

Esta casa de campo, en la que no se ha vivido desde la década de 1960, recbió hac poco el estatus de Listado de Grado II, es decir que no puede ser demolida, ampliada o modificada. Getty Images

El pintoresco edificio, con una encantadora puerta de entrada amarilla, parece haber cobrado vida directamente de las páginas de un libro de cuentos. Se cree que Canary Cottage en Knarr Farm, cerca de Thorney, se construyó alrededor de 1750, que desde entonces fue el hogar de generaciones de trabajadores agrícolas.

Como la propiedad no fue habitada ni renovada desde 1965, el edificio es ahora una cápsula del tiempo de la vida durante este período. Los marcos amarillos de las puertas y las ventanas, el techo de paja y la naturaleza torcida de esta casa le dan un toque de fantasía.

Casas de Hongos, Míchigan, Estados Unidos

Una de estas casas conocida como The Thatch House se levantó de los muros de piedra originales colocados por su arquitecto Earl Young. Getty Images

Diseñadas por Earl Young, es común referirse a estas casas personalizadas como “casas de hongos”. Young no usaba planos y a lo largo de su carrera construyó veintiséis casas residenciales y cuatro propiedades comerciales. Sus obras están hechas principalmente de piedra, utilizando piedra caliza, piedra de campo y cantos rodados que encontró en todo el norte de Michigan.

Cada una de estas casas son individualmente diferentes y presentan un diseño característico, junto con aleros anchos y ondulados, colas de vigas expuestas, fachadas de piedra y un énfasis horizontal en el diseño. Estos edificios se conocen creativamente como Gnome Homes, Mushroom Houses o Hobbit Houses.

Winterthur Museum, Garden and Library, Delaware, Estados Unidos

Winterthur es el principal museo de artes decorativas estadounidenses, con una colección sin igual de casi 90.000 objetos fabricados o utilizados en Estados Unidos desde 1640. Getty Images

Winterthur Museum, Garden and Library es una propiedad histórica en Delaware que alberga una de las colecciones más grandes de arte estadounidense. Además, está rodeada del bosque Enchanted Woods, que aparenta haber sido creado por hadas. Este terreno cubierto por majestuosos robles tiene varias áreas de juego para escalar, subir y bajar, incluida una cabaña de hadas con techo de paja, un nido de pájaro gigante y un Acorn Tearoom para fiestas de té imaginarias.

La casa de Los Picapiedras, California, Estados Unidos

Esta particular constrcción está ubicada en una comunidad de tan solo 11.000 habitantes en la bahía de San Francisco. Getty Images

Inspirada en la serie de los años 60 Los Picapiedras, esta colorida casa recibe a sus invitados con dinosaurios y otras decoraciones inspiradas en el programa de televisión. Ubicada en un próspero suburbio de San Francisco, la casa fue construida en 1976 por el arquitecto William Nicholson, con enormes cúpulas de hormigón y barras de acero que funcionan como estructuras base de la vivienda.

LA NACION