Los alquileres en el Reino Unido sufrieron un aumento sin precedentes en los últimos 12 meses, marcando el incremento más rápido de los últimos siete años desde que se llevan registros. Mientras tanto, los precios de las viviendas en venta alcanzaron sus cifras más bajas en una década, según los datos oficiales publicados en el país.

Según las estadísticas recopiladas, los precios de los alquileres aumentaron un 5,5% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando el mayor incremento registrado desde enero de 2016, cuando la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido comenzó a recopilar estos datos. Por otro lado, el precio de venta de la vivienda mantiene una tendencia a la baja, con un retroceso de 1,9% en julio y una caída anual del 4,9% que no se experimentaba desde 2009.

Existen diversas razones detrás de esta situación, siendo una de las más prominentes el incremento notable en los costos asociados a los créditos hipotecarios durante los últimos dos años. Este aumento hizo que comprar una vivienda sea un objetivo casi inalcanzable para un gran número de personas. En consecuencia, se generó una pronunciada disminución en la demanda de propiedades. Además, numerosos propietarios enfrentan dificultades para lidiar con el incremento de las tasas de interés, lo que está repercutiendo directamente en sus compromisos hipotecarios.

Las continuas subas de tasas de interés aprobadas por el Banco de Inglaterra, que llegaron al 5,25% en la actualidad, hizo que los intereses hipotecarios alcanzaran niveles no vistos en 15 años, a pesar de que se esté empezando a flexibilizar esta política monetaria.

En cuanto a las variaciones regionales en los precios de alquiler en agosto en el Reino Unido, Gales lidera el aumento con un 6,5%, seguido de Escocia con un 6% e Inglaterra con un 5,4%. Mientras tanto, Irlanda del Norte reporta datos de junio, en los que los precios aumentaron un 9,1%.

La capital del país no se queda atrás. Londres experimentó una de las mayores subidas en alquileres con un aumento del 5,9%, marcando su cifra más alta desde enero de 2006. Sin embargo, esta ciudad también una de las regiones donde los precios de las viviendas más han caído en julio, con una disminución del 0,8%, solo superada por la zona suroeste de Inglaterra con un descenso del 1%.

En contraparte, el precio medio de la vivienda en Gran Bretaña fue de £290.000 en julio (aproximadamente US$353.800), lo que aún se sitúa £59.200 (US$72.220) por encima de los precios registrados justo antes del estallido de la pandemia en febrero de 2020. No obstante, estos datos reflejan una disminución de £2000 (US$2440) en comparación con noviembre del año anterior.

Economistas de Pantheon Macroeconomics, como Gabriella Dickens, señalaron que estos descensos en los precios de las viviendas, los más pronunciados desde agosto de 2009, anticipan una posible tendencia a la baja en los próximos meses, según informa el Financial Times.

Aunque según una encuesta de Reuters entre analistas inmobiliarios, la disminución de los precios de las propiedades en todo el mundo se ha ralentizado (en gran medida debido al aumento del ahorro de las familias, la falta de oferta y un mayor flujo de inmigrantes), esto no garantiza que los precios de las viviendas no puedan caer en ciertos lugares en el futuro. Según la encuesta, los valores de la vivienda en el Reino Unido seguirán bajando y no crecerán el próximo año.