El año pasado The Economist creó el índice Carrie Bradshaw, una medida de la accesibilidad del alquiler solo en las ciudades más grandes de Estados Unidos, tal como logró hacerlo la estrella de “Sex and the City” en Nueva York. Este año enviamos a Carrie a Europa en busca de una nueva aventura y, tal vez, una mejor oferta de alquiler.

Nuestro ranking europeo incluye las 35 ciudades de las que hay datos disponibles, desde Londres hasta Ankara. Utilizando una directriz popular que establece que no se debe gastar más del 30% de los ingresos de un individuo en alquiler, calculamos el salario necesario para permitirnos cómodamente un departamento promedio de una habitación en cada ciudad, lo que llamamos nuestros “inquilinos recomendados”.

Con más de US$95.000 (todos los ingresos se expresan en dólares, para facilitar la comparación), Londres y Ginebra exigen los ingresos anuales más altos para los inquilinos solitarios. En ambas ciudades, menos del 1% de las viviendas residenciales están desocupadas: los mercados ajustados provocan precios altos. Al final de nuestro ranking se encuentra Ankara, la capital de Turquía, donde un ingreso inferior a US$18.000 es suficiente para vivir solo.

Pero los ingresos varían significativamente en todo el continente. Para saber dónde está al alcance de una persona con ingresos medios un departamento de un dormitorio, desarrollamos la “puntuación Bradshaw”. Esto compara el salario de nuestros inquilinos recomendados con el salario promedio en cada ciudad, utilizando datos del Instituto de Investigación Económica ERI, un agregador de salarios.

Según esta medida, Budapest es la ciudad más cara para los posibles inquilinos. Hungría tuvo la tasa de inflación más alta de todos los países de la UE durante gran parte de 2023; los costos de alquiler en la capital aumentaron un 19% desde 2022.

Lisboa, la capital de Portugal también tiene una de las mayores brechas entre salarios de alquiler en nuestro índice. Los alquileres se han disparado en Lisboa tras una afluencia de “nómadas digitales”, trabajadores tecnológicos atraídos por el clima soleado y los visados baratos. (los datos del ERI se basan en el lugar donde trabaja, no en el lugar donde vive, para tener en cuenta a los viajeros). El salario promedio de US$31.000 es aproximadamente la mitad de los US$58.000 que ahora se necesitan para permitirse una vivienda de una sola cama. Alquilar solo en ambas ciudades es casi tan difícil como lo es en Nueva York, en relación con los salarios promedio.

Algunas de las ciudades más asequibles se encuentran en Alemania. En Bonn, el salario medio de US$53.000 supera holgadamente los US$36.000 necesarios solo para alquilar, lo que le otorga la puntuación Bradshaw más alta de nuestro índice. Berlín, la capital alemana y sede de grandes protestas contra los aumentos de alquileres en los últimos años, y Karlsruhe, en el suroeste, también obtienen una puntuación superior.

Los aspirantes a Carries que esperan acercarse a París, la capital europea de la moda, podrían conformarse con Lyon, uno de los puntos culinarios de Francia. El salario promedio de US$45.000 está significativamente por encima de los US$34.000 necesarios para una vivienda de una habitación pero el alquiler representa mucho más del 30% del ingreso promedio. “Buenas noticias para Carrie, si puede soportar el tablier de sapeur“.