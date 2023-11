escuchar

Hace un año, el inquilino que buscaba alquilar un departamento tenía miles de opciones en la ciudad y alguna que otra figuraba en dólares. Si adelantamos la película, para principios de octubre de este año la situación había cambiado drásticamente: la mayoría de los alquileres estaba publicado en moneda extranjera y las pocas oportunidades en pesos duraban menos de un día en cada portal.

Este fenómeno se refleja en los números. En el primer cuatrimestre del 2022, poco más de dos de cada 10 alquileres estaban en dólares. Ese número creció a un nuevo máximo en el tercer trimestre de este año y siete de cada 10 pasaron a estar en moneda estadounidense. Las cifras surgen de un informe difundido por la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno porteño.

En el tercer trimestre de este año, 7 de cada 10 alquileres estaban publicados en dólares Fabian Marelli

Sin embargo, la nueva ley de alquileres que entró en vigencia el 18 de octubre de 2023 prohíbe publicar avisos de alquiler en otra moneda que no sea el peso argentino. Eso provocó un éxodo de publicaciones y la oferta en varios portales cayó significativamente. “Como la norma prohíbe ofrecer y realizar los alquileres en dólares, la semana pasada hubo un éxodo de publicaciones en los portales inmobiliarios”, señala Verónica Balayan, titular de Maure Inmobiliaria, hecho que cobra sentido cuando se contempla que entre el 60% y 70% de la oferta publicada en Zonaprop estaba en dólares. Una semana después de la sanción de la nueva norma, cayó la oferta de alquileres en portal del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CUCICBA) 44%. La misma tendencia se replicó en otros portales:

Zonaprop -8%

Argenprop -6%

Mercado Libre -13%

Cabaprop -44%

Desde que se sancionó la ley, la oferta en los portales cayó porque no puede publicarse en dólares Fabian Marelli

Cómo hacen los propietarios para ofrecer un alquiler en dólares

Pero los propietarios encontraron un atajo para publicar sus propiedades en alquiler y aún así cotizarlas en dólares. “Muchos usuarios decidieron retirar el precio de publicación que estaba en dólares y ahora ponen `consultar precio´”, señala la especialista del mercado.

“De esta forma tardo mucho más en buscar un alquiler porque tengo que contactar uno por uno para que me digan el valor que quieren y no puedo de entrada saber si lo podría pagar o no”, dice en diálogo con LA NACION Paula, inquilina del barrio de Belgrano a quien se le está por vencer el contrato de alquiler en pocos meses.

Los propietarios e inmobiliarias ponen "consultar precio" en los portales porque los alquileres no se pueden publicar en dólares y para que los precios en pesos no queden desactualizados

Sin embargo, es la única forma que tienen los propietarios de ofrecer su propiedad en un portal público y alquilarla en dólares. Optar por la divisa, en un contexto de inflación ascendente, es una forma que los dueños de viviendas usan para asegurarse cubrirse de la devaluación y no perder rentabilidad en lo que dure el contrato.

Aquellos dueños que todavía apuestan por el peso y también quieren resistir a la devaluación también se inclinan por el misterio detrás del “consultar precio” para atraer consultas y no tener que actualizar permanentemente el valor. Rápidamente los inquilinos cayeron en la cuenta de la estrategia y no tardaron en expresar su frustración en redes sociales. “En otro capítulo de buscando departamento en este país, pasamos de alquiler en dólares a `consultar precio´”, escribe Marisol (@pperezmarisol) en su cuenta de X (ex Twitter).

En otro capítulo de buscando depto en este país, pasamos de alquiler en dólares a “consultar precio”. Estoy a un paso de poner manejo de la frustración como skill en mi CV — Marisol (@pperezmarisol) October 20, 2023

“Hoy buscar alquiler es: 70% de las propiedades con la leyenda `Consultar precio´”, publica Gonzalo (@gonsnow), y agrega: “De 10 que pregunté, 7 me hablaron de ajuste trimestral o cuatrimestral, usando índice IPC”.

Hoy buscar alquiler es:

-70% de las propiedades con la leyenda "Consultar precio"

-De 10 que pregunté, 7 me hablaron de ajuste trimestral o cuatrimestral, usando índice IPC.



Es para prender fuego todas las inmobiliarias del país. — Gonzalo (@gonsnow) November 7, 2023

Los inquilinos, entonces, se enfrentan a subas desopilantes en el intento de los dueños de no quedarse atrás. “En el tercer trimestre se observó un incremento en el precio publicado del metro cuadrado en alquiler de departamentos usados, que promedió un 204,8% para los monoambientes, 212,5% para los departamentos de dos ambientes y 193,0% para las unidades de tres ambientes”, observa el informe.