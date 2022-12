¿Querés ser vecino de Messi?: el country donde vive en Argentina el capitán de la selección tiene casas y terrenos en venta

escuchar

Lionel Messi, acompañado por Ángel Di María y Paulo Dybala, viajó ayer a Rosario en su jet privado. Allí se bajaron él y Di María, mentras que Dybala siguió camino a su Córdoba natal. El 10 ya se encuentra en Rosario, su para reencontrarse con todos sus afectos y pasar las fiestas luego de haberse consagrado junto con la selección argentina como Campeón del Mundo tras su victoria en la final de Qatar 2022. En principio, la capital de Santa Fe realizará este jueves un homenaje al capitán y a Ángel Di María.

La entrada del barrio Kentucky en las afueras de Rosario donde vive Lionel Messi con su familia cada vez que viene al país Marcelo Manera - LA NACION

El ídolo viajó en helicóptero del aeropuerto de Rosario a su mansión en el barrio privado Kentucky, en la localidad de Funes, donde miles de fans coparon las calles para saludar al ídolo. Messi y su esposa, Antonella Roccuzzo, decidieron comprar varios lotes en el country y construir la propiedad que la pareja denomina como “La Fortaleza”. La inversión inicial fue de US$4 millones y, aunque aún no está terminada, se espera que se convierta en la residencia principal del futbolista una vez que finalice su carrera deportiva.

El frente de la casa de Lionel Messi en el barrio privado de Funes

Ubicada frente al campo de golf, su pileta olímpica y enormes jardines la convierten en la más grande del barrio, ocupando aproximadamente tres lotes consolidados. Además, la casa cuenta con ambientes lujosos como una sala de cine privada, un enorme gimnasio totalmente equipado y un playroom para los chicos. Para mantener su privacidad, la cochera se construyó debajo del suelo para que nadie pueda ver quienes visitan al astro, así como plantaron enormes álamos para tapar la visión de los vecinos.

La casa de Messi en Kentucky Club de Campo es la más grande de todo el barrio, ocupa tres lotes y tiene 25 espacios. captura Google maps

Lotes y casa en venta

Para los que quieran tener como vecino al mismísimo Messi, este exclusivo barrio tiene varios lotes y casas en venta. Kentucky es el club de campo más importante de la provincia de Santa Fe, ubicado a sólo 15 minutos del centro de la ciudad de Rosario. Cuenta con 290 hectáreas y 680 lotes de aproximadamente 1250 m² en lo más alto de Funes, de los cuales se encuentran construidos unos 500.

El barrio, que está protegido en todo su perímetro, se construyó hace 20 años en lo que antiguamente era una estancia. Rodeada por grandes áreas de vegetación, esta urbanización mantiene las arboledas originales y cuenta con un lago artificial de siete hectáreas, un campo de golf de 18 hoyos, piletas, tres canchas de tenis y dos de fútbol, así como un sector hípico.

Es uno de los countries más buscados por los habitantes más exigentes de Rosario y se encuentra a tan solo cinco minutos del centro de Funes y 30 minutos de Rosario. zonaprop.com.ar

Además de La Pulga, en el barrio viven Cristian “Kily” Gonzales, el ex tenista Guillermo Coria y otros futbolistas en actividad, aunque fundamentalmente son empresarios y comerciantes de Rosario quienes cuentan con una residencia en el country. Según cuentan los vecinos, Messi no puede caminar por ningún lado, a pesar de que la intención es no molestarlo y se intenta respetar su privacidad, “puede pasar que algún chico en bicicleta vaya y le toque el timbre” dice una fuente que prefiere preservar su identidad y es propietario en el barrio.

Esta es la segunda vez que el jugador del Paris Saint-Germain se instala en el barrio (la primera fue luego de ganar la Copa América en Brasil 2021), ya que antes paraba en la casa de su suegro en el barrio privado Funes Hills Miraflores.

Varias propiedades se encuentran a la venta, entre ellas una casa de una planta. zonaprop.com

Actualmente se encuentran disponibles algunos lotes y propiedades para comprar dentro de Kentucky. Una de ellas es una casa sobre uno de los bulevares principales, distribuida en una sola planta con cuatro dormitorios y un gran living-comedor. La superficie total es de 195m² y cuesta US$690.000.

El barrio cerrado tiene 680 lotes destinados a la construcción de viviendas que ocupan sólo un 36% del área total zonaprop.com.ar

Otra opción es una casa moderna de dos plantas en un lote de 1200 m² con pileta y cochera para dos autos. En la planta baja se encuentra la cocina comedor que conecta con una gran galería que mira hacia el jardín parquizado, mientras que las escaleras llevan a un primer piso con cuatro dormitorios de amplias dimensione. La casa se vende a US$850.000.

Las expensas en el barrio se pagan alrededor de $82.000 por lote.

Una de las casas del barrio donde vive la familia Messi Cadena 3

En el caso de querer construir un proyecto propio, también se encuentra a la venta un lote de 2400 m² a US$750.000 más $92.000 de expensas. Emplazado en la esquina sobre la avenida principal, el terreno es levemente irregular, cuenta con un frente de 55 metros y un fondo de 45 metros aproximadamente

